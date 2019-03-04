Двенадцать. Все стадионы финальной части Евро-2020

УЕФА оригинально решил отпраздновать 60-летний юбилей чемпионатов Европы. Впервые в истории турнир пройдет на территории двенадцати стран: Англии, Италии, Азербайджана, Германии, России, Голландии, Дании, Шотландии, Испании, Ирландии, Румынии и Венгрии. При этом оба полуфинала и финал отданы одной стране, одному городу и одному стадиону: Англии, Лондону, «Уэмбли».

«Уэмбли» Лондон, Англия

Вместимость: 90 000

Матчи Евро-2020: группа D — 14, 19, 23 июня; 1/8 финала — 27 июня; полуфиналы — 7, 8 июля; финал — 12 июля

«Уэмбли» — бессмертный памятник футболу, построенный его же прародителями. Первичный вариант стадиона просуществовал ровно 80 лет. За это время здесь было проведено пять финалов Кубка европейских чемпионов, матчи летних Олимпийских игр 1948 года, чемпионата мира по футболу-1966 и чемпионата Европы-1996. В 2007-м FA представила обновленный «Уэмбли» матчем за Суперкубок Англии, но арена сохранила музейную аутентичность. Например, при входе в VIP-бар одной из трибун вы можете найти перекладину, в которую попал Джеффри Херст, сделавший Англию чемпионом мира в 1966 году.

И подобный символизм здесь в каждой детали. Главная же фишка стадиона — огромная арка длиной 315 метров, возвышающаяся над ареной на высоте 133 метров. Она попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая длинная структура крыши с отсутствием креплений. Удивительно, но эта незакрепленная арка удерживает вес всей северной кровли стадиона. Также на нее ложится чуть более 60% веса выдвижной южной крыши.

«Олимпико» Рим, Италия

Вместимость: 73 000

Матчи Евро-2020: группа A – 12, 17, 21 июня; 1/4 финала — 4 июля

«Стадио Олимпико» — горячая точка, где война между фанатами «Ромы» и «Лацио» за столицу Италии не прекращается с 1953 года. Сооружение принимало четыре финала КЧ и ЛЧ, Олимпиаду, чемпионат мира и другие важнейшие события спорта и культуры. Здесь есть беговые дорожки и огромное количество оградительного стекла и перегородок, чтобы силы двух фанатских стихий не пересекались, а тиффози не теряли рассудок. «Олимпико» последний раз реконструировали в 2007-м к финалу ЛЧ, но не помешало бы обновить стадион и к Евро-2020.

А еще «Стадио Олимпико» считается памятником фашизму. Он был построен по приказу Бенито Муссолини, и до сих пор некоторые детали не дают забыть об этом. Рядом с ареной возвышается «Обелиск Муссолини», и тут же на мозаичном полу можно найти надписи типа «Много врагов, много чести», «Дуче, нашу юность Вам посвящаем». А мраморные статуи неподалеку в античном стиле прославляют идеи 1940-х годов прошлого века. Словом, место историческое, но определенное неудобство стадиона в том, что рядом с ним нет метро. Вы можете добраться исключительно наземным транспортом, однако если есть время, а погода располагает, то лучший вариант — неспешная прогулка до арены вдоль реки Тибр.

«Олимпийский стадион» Баку, Азербайджан

Вместимость: 69 700

Матчи Евро-2020: группа А – 13, 17, 21 июня; 1/4 финала — 4 июля

Бакинский аналог «Альянц Арены». «Национальный стадион» (Milli Stadion) изначально планировался как главный спортивный объект Олимпийских игр-2020, на которые претендовал Баку. Не получив Олимпиаду, азербайджанская столица приобрела взамен право на проведение первых Европейских игр. Турнир состоялся в июне 2015 года, а первый камень был заложен летом 2011-го в рамках празднования 100-летия азербайджанского футбола. И лишь через полтора года стартовала активная фаза строительных работ.

К слову, стадион разрабатывали турецкие проектировщики, которые создавали арены для ведущих клубов Суперлиги. Вместив почти 70 тысяч зрителей, бакинский проект стал самым большим мультиспортивным сооружением Азербайджана и всего Закавказья. Но главная фишка – это вид на озеро Беюк-Шор. Особенно уютно здесь вечером, когда медиафасад загорается яркими цветами.

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«Альянц Арена» Мюнхен, Германия

Вместимость: 70 000

Матчи Евро-2020: группа F – 16, 20 24 июня; 1/4 финала — 3 июля

Домашний стадион «Баварии» — «Альянц Арена» — построен в 2005 году и успел принять матчи ЧМ-2006. Главной фишкой сооружения остается его необычный внешний вид, благодаря которому стадион получил прозвище das Schlauchboot («резиновая лодка»). Фасад здания выполнен из ультрасовременного материала — этилфлуорэтиленовой пленки. Эта пленка, образующая многочисленные подушки, не только подсвечивается изнутри, но и не нуждается в чистке, что значительно сокращает бюджет на обслуживание. Фасад и крыша были сделаны из 2760 подушек, которые надуваются сухим воздухом, а каждая подушка в отдельности может светиться любым цветом. Стоимость такого освещения – почти 50 евро в час. Благодаря этому арену видно за 75 километров. А чтобы защитить стадион от солнечных лучей, немецкие инженеры установили под его крышей шторки. «Альянц Арена» располагается ниже уровня самого Мюнхена, поэтому создается впечатление, что кто-то припарковал свою резиновую лодку в окрестностях города.

«Санкт-Петербург», Россия

Вместимость: 68 000

Матчи Евро-2020: группа В — 13, 17, 22 июня; 1/4 финала – 3 июля

Можно продолжать шутить по поводу безумной стоимости сооружения (около 50 млрд рублей), только на этом Евро арена будет не самой дорогостоящей. «Уэмбли» продолжает сохранять статус главного «безумного» футбольного строения. Однако «Газпром Арена» — образец стадиона будущего. Главный архитектор Кисе Курокава представлял дом «Зенита» как огромный космический корабль. Именно такое название и носил проект. К сожалению, японец не увидел стадион в готовности: Курокава скончался в 2007-м, и «Газпром Арена» стала его последним проектом. Строительству мешало все: от придуманных ради пиара бакланов до зловонных запахов. Вся ситуация напоминает дипломную работу, которую двоечник впопыхах выполнил перед самой сдачей, а в результате получил восторженные отклики от научного руководителя. На деле «Газпром Арена» за последние два года провела два крупных международных турнира, впереди Евро, а еще стадион поборется с «Альянц Ареной» за финал ЛЧ-2020/21. Это лицо российского футбола, которое пока вызывает за границей только восторг.

«Йохан Кройф Арена» Амстердам, Голландия

Вместимость: 54 990

Матчи Евро-2020: группа С — 14, 18, 22 июня; 1/8 финала — 27 июня

«Йохан Кройф Арена» получила свое название не так давно. «Аякс» решил переименовать домашний стадион лишь с этого сезона, отдав дань великому нападающему и тренеру амстердамцев Йохану Кройфу. В начале 2016 года экс-футболист скончался в возрасте 68 лет. Сооружение было построено в далеком 1996-м и стало первой ареной с выдвижной крышей. Тогда в России и речи не шло о стадионе в Санкт-Петербурге. С тех пор домашняя арена «Аякса» видела буквально все. На Евро-2020 Давид Трезеге именно тут забил «золотой» гол в овертайме, а в финале Лиги Европы-2012/13 Бранислав Иванович «ликвидировал» «Бенфику». Однако самое необычное событие на «Йохан Кройф Арене» произошло в 2002 году. Король Голландии Виллем-Александр и его супруга Максима сыграли свадьбу и не нашли лучшего места для вечеринки, чем стадион любимого клуба жениха. Действующая королева оказалась только за: будучи аргентинкой, она ничуть не уступает своему мужу в фанатской любви. После такого арену больше ничем не удивить.

«Паркен» Копенгаген, Дания

Вместимость: 38 065

Матчи Евро-2020: группа B – 13, 18, 22 июня; 1/8 финала – 29 июня

Главный стадион страны был возведен на месте арены «Идрэтспаркен», где датская сборная провела 232 поединка с 1911 по 1990 год. Строительство новой арены, по ходу которого было снесено три из четырех трибун, продолжалось два года и обошлось в 640 млн датских крон (44,8 млрд рублей – по курсу того времени). По условиям договора с инвесторами из Baltica Finans A/S национальная команда была обязана проводить все свои домашние матчи в течение пятнадцати лет именно здесь. В 1998-м стадион был выкуплен ФК «Копенгаген» вместе со смежными офисными зданиями.

Единственная трибуна, оставшаяся от старого сооружения, была снесена в ходе реконструкции с 2007 по 2009 год, и на ее месте была выстроена новая ВИП-трибуна, которая во время концертов может частично складываться и освобождать место для сцены. Это привело к снижению вместимости «Паркена» – до реконструкции там помещалось 42 083 зрителя, а теперь – 38 065. Расположен он к северу от центра Копенгагена, в четырех километрах от главного железнодорожного вокзала.

В 2001 году стадион оснастили раздвижной крышей. Она состоит из 12 мембранных подушек, общая площадь 8000 кв. м. Раскладывается всего за три часа, позволяет создать микроклимат внутри чаши и выдерживает мощные снегопады. Ее модель взяли за основу для разработки макета по оснащению крышей стадиона московского «Локомотива» в Черкизове.

В 2014-м «Паркен» вошел в число самых «подключенных» арен в Скандинавии после оборудования его территории высокоскоростным беспроводным интернетом. Кроме того, по всему стадиону установили сто экранов, отображающих HD-видео и цифровой контент. «Паркен» стал первым спортивным сооружением в Дании, использующим передовые технологии беспроводного подключения.

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«Хэмпден Парк» Глазго, Шотландия

Вместимость: 52 063

Матчи Евро-2020: группа D – 15, 19, 23 июня; 1/8 финала – 30 июня

Старейший из стадионов, принимающих матчи Евро-2020. «Хэмпден Парк» был построен в 1903 году и примечателен тем, что на нем установлены два рекорда, которые будет непросто превзойти. 17 апреля 1937 года на матче ежегодного турнира British Home Championship (среди участников – сборные Англии, Шотландии, Ирландии и Уэльса) между Шотландией и Англией собралось 149 415 зрителей. Это абсолютный рекорд посещаемости в Великобритании. Неделю спустя на финале Кубка Шотландии был установлен еще один рекорд посещаемости для европейских клубов. За игрой между «Селтиком» и «Абердином» (2:1), по разным данным, наблюдали 146 433 или 147 365 болельщиков. Еще около 20 тысяч фанатов остались снаружи.

Стадион также известен так называемым «Хэмпденским ревом» — так обозначают шумовую поддержку фанатов на арене. В апреле прошлого года во время дерби «старой фирмы» между «Селтиком» и «Рейнджерс» уровень шума достиг отметки в 115 децибел. Для сравнения: в Англии рекорд равен 84 децибелам и был установлен на «Олд Траффорд». Однако до абсолютного рекорда далеко: его зафиксировали в 2014 году на матче клуба «Канзас-Сити Чифс» (142,2 децибела).

«Сан Мамес» Бильбао, Испания

Вместимость: 53 289

Матчи Евро-2020: группа E – 15, 20, 24 июня; 1/8 финала – 28 июня

Оригинальный «Сан Мамес», открытый 21 августа 1913 года, свое название получил от располагающейся в непосредственной близости церкви святого Мамеса, покровителя Бильбао. Неслучайно болельщики называют его собором. Баскский стадион стал первой чисто футбольной ареной, а местный «Атлетик» одним из первых в стране удостоился профессионального статуса. Постройка новой арены обошлась в 173 млн евро, и в ноябре 2015 года стадион получил награду как лучшее спортивное сооружение мира на Всемирном архитектурном фестивале, проходившем в Сингапуре. Арена расположена на берегу реки Нервьон, что делает ее значимым символом современного центра города.

Неподалеку от поля находится бюст Рафаэля Морено Арансади по прозвищу Пичичи — знаменитого форварда, забившего первый гол на «Сан Мамесе». По традиции при первом посещении стадиона команды перед матчем возлагают у памятника цветы — в память о том, чье имя носит трофей «Лучшему бомбардиру чемпионата Испании». Полупрозрачный фасад «Сан Мамеса» состоит из 2500 одинаковых «парусов», каждый из которых имеет полосу из 12 светодиодных фонарей. В результате получается гигантский экран с разрешением в 30 000 пикселей, способный спроецировать практически любое изображение или анимацию и осветить ночной горизонт города всеми цветами.

«Авива» Дублин, Ирландия

Вместимость: 51 700

Матчи Евро-2020: группа E — 15, 19, 24 июня; 1/8 финала — 30 июня

По фотографиям «Авива» кажется симбиозом «Фишта» и «Казань Арены». Но ирландский стадион построили раньше российских: 31 июля 2010-го тут провели первое регбийное соревнование. А футбольный матч открытия между звездами местной высшей лиги и «Манчестер Юнайтед» состоялся уже 4 августа: команда сэра Алекса Фергюсона разгромила хозяев (7:1). Над сооружением работали фирмы из США и Ирландии. Строительство проводилось на месте снесенного «Ленсдаун Роуд». Арена находилась в плотном соседстве с дублинскими зданиями, тренировочными регбийными полями и железнодорожными путями, поэтому власти запретили сносить/перемещать городские примечательности. Архитекторам пришлось подстроиться под требования: для этого они разработали асимметричную конструкцию с узкой северной и широкой западной трибунами, а для большей красоты закрыли ее стеклянным фасадом. Не забыли планировщики и о болельщиках: перрон ж/д станции DART оставили в нескольких метрах от стадиона.

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«Национальный» Бухарест, Румыния

Вместимость: 55 634

Матчи Евро-2020: группа F — 16, 20, 24 июня; 1/8 финала — 29 июня

Официальное открытие столичного стадиона намечалось на 10 августа 2011 года: местная федерация планировала провести матч между Румынией и Аргентиной. Сначала южноамериканская сторона согласилась на участие, но за 16 дней до игры отказалась от посещения Бухареста. Причиной этому послужили поиски нового главного тренера вместо уволенного Серхио Батисты после Кубка Америки-2011: под руководством чемпиона мира-1986 «альбиселесте» вылетели в четвертьфинале домашнего турнира. «Трехцветным» пришлось открывать «Национальный» только в сентябре игрой против французов в рамках отбора к Евро-2012. Но местная публика дождалась приезда специалистов из страны серебра уже в следующем мае. Случилось это по ходу другого важного события в истории арены – финала Лиги Европы-2011/12: Диего Симеоне возглавлял «Атлетико», а Марсело Бьелса – «Атлетик». Победу одержали мадридцы (3:0), и для Симеоне этот трофей стал первым в качестве главного тренера «индейцев».

«Ференц Пушкаш» Будапешт, Венгрия

Вместимость: 67 889

Матчи Евро-2020: группа F — 16, 20, 24 июня; 1/8 финала — 28 июня

«Будапешт сможет принять ЧЕ? Это большое достижение венгерской спортивной дипломатии» — так событию радовался глава местной футбольной ассоциации Шандор Чаньи. Правда, на деле мадьяры не особо дорожат подарком от УЕФА, ведь венгерская арена – единственный объект предстоящего Евро, который до сих пор не ввели в эксплуатацию. Место для нового стадиона освободили еще в 2016 году, когда была снесена арена 1953 «года рождения». Но в кабинетах продолжались финансовые споры: изначальная стоимость проекта оценивалась в 320 млн евро, а позже цифра увеличилась до 488 млн. При этом правительство страны долго не могло найти подрядчика для «Ференца Пушкаша», из-за чего начало работ откладывалось. Теперь арену с впечатляющими размерами (51 м в высоту, 364 м в длину) сдадут не раньше декабря этого года, да и эти сроки неточные. СМИ часто напоминают, что с такими темпами строительства Венгрия рискует лишиться проведения континентального первенства.

Евро-2020. Отборочный этап. Как это будет

Группа А: Англия, Чехия, Болгария, Черногория, Косово

Группа B: Португалия, Украина, Сербия, Литва, Люксембург

Группа C: Голландия, Германия, Северная Ирландия, Эстония, Белоруссия

Группа D: Швейцария, Дания, Ирландия, Грузия, Гибралтар

Группа E: Хорватия, Уэльс, Словакия, Венгрия, Азербайджан

Группа F: Испания, Швеция, Норвегия, Румыния, Фарерские острова, Мальта

Группа G: Польша, Австрия, Израиль, Словения, Македония, Латвия

Группа H: Франция, Исландия, Турция, Албания, Молдавия, Андорра

Группа I: Бельгия, Россия, Шотландия, Кипр, Казахстан, Сан-Марино

Группа J: Италия, Босния и Герцеговина, Финляндия, Греция, Армения, Лихтенштейн

Отборочный этап Евро-2020 пройдет с 21 марта по 19 ноября 2019 года.

Каждая команда в своей группе играет против соперника дома и на выезде: в группах А–Е команды проведут по восемь встреч, в группах F–J – по десять. Из каждой группы прямые путевки в финальную часть получают две команды, набравшие наибольшее количество очков: в сумме – 20 сборных. Еще 4 сборные выйдут на Евро-2020 из Лиги наций.

Календарь

Тур 1: 21-23 марта 2019 года

Тур 2: 24-26 марта 2019 года

(Полуфиналы Лиги наций УЕФА: 5-6 июня 2019 года)

Тур 3: 7-8 июня 2019 года

(Финал Лиги наций УЕФА/матч за 3-е место: 9 июня 2019 года)

Тур 4: 10-11 июня 2019 года

Тур 5: 5-7 сентября 2019 года

Тур 6: 8-10 сентября 2019 года

Тур 7: 10-12 октября 2019 года

Тур 8: 13-15 октября 2019 года

Тур 9: 14-16 ноября 2019 года

Тур 10: 17-19 ноября 2019 года

Жеребьевка стыковых матчей: 22 ноября 2019 года

Жеребьевка финальной стадии: 1 декабря 2019 года

Полуфиналы стыковых матчей: 26-31 марта 2020 года

Финалы стыковых матчей: 29-31 марта 2020 года

Четыре команды в финальную часть Евро-2020 будут отобраны по итогам Лиги наций УЕФА. Для каждой из групп предусматривается по одной путевке в финальную стадию турнира. В рамках стыковых матчей в каждой лиге в марте 2020 года будут сыграны по два полуфинальных матча и по одному финалу. Четыре путевки достанутся победителям финалов. В теории в число участников стыковых матчей должны войти по четыре победителя групп каждой лиги. Однако вероятно, что кто-то из победителей групп пробьется в финальную стадию через европейскую квалификацию. В таком случае их место в стыках займет следующая по результату сборная из данного дивизиона. Если в лиге не наберется четырех команд для участия в стыковых матчах (например, из 12 команд лиги А десять пробьются на Евро-2020 через квалификацию), оставшиеся места займут сборные из следующей по силе лиги.

Текст: Юрий Алеманов, Лидия Дидык, Никита Котов, Дмитрий Темников

Фото: uefa.com, Global Look Press, Legion Media

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