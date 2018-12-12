Дневник ткача. Что из себя представляет современный «Лион»

В этом сезоне «Лион» с трудом цепляется за призовую тройку Лиги 1, зато первым обыгрывает «Манчестер Сити». Молодая команда с харизматичными лидерами, умным центром полем и верным вратарем… Но почему «ткачи» больше не выигрывают чемпионства один за другим?

Армейский филиал

Французский футбол легко объясняется на аналогиях с российским. Нынешний «ПСЖ» — это «Зенит»: команда с мощной финансовой подпиткой, лучшими кадрами и желанием выиграть Лигу чемпионов. Но если парижане без проблем доходят до плей-офф главного еврокубка, то питерцы все еще малоэффективны даже во внутреннем чемпионате. «Лион» же очень похож на ЦСКА: и Евгений Гинер, и Жан-Мишель Оляс – футбольные президенты, чье мнение формирует развитие лиги, а их клубы успешны и без вложений многомиллионных контрактов в зубы именитых тренеров и футболистов.

Обе команды последние 10 лет функционируют в режиме экономии, делая упор на игроков до 23-х лет. Во многом вынужденно, потому что и «Лион», и ЦСКА крупно вложились в строительство собственных арен, из-за чего бюджет стал строго ограничен. Стоимость «Парк Олимпик Лионне» оценивается в 450 млн евро.

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Растить своих футболистов и продавать втридорога выгодно. Закончились времена, когда «ткачи» выигрывали семь чемпионств кряду, имея в составе Грегори Купе, Жуниньо, Сиднея Гову и подрастающих Флорана Малуда, Майкла Эссьена и Карима Бензема. Причем воспитанником «Лиона» из них был только последний. Оляс много зарабатывал на Лиге чемпионов, но в то же время переплачивал своим игрокам. Сейчас мериться кошельками с парижанами «Лиону» нереально. Его бюджет, по словам Оляса, на этот сезон – 200 млн евро, у «ПСЖ» — в 4 раза больше (у L’Equipe другие цифры – 280 млн и 500 млн соответственно).

Обмен валют

При всем отсутствии стабильности большинства клубов Франции, кроме «ПСЖ» с плотной опорой из катарских миллиардов, «ткачи» в ХХI веке из зоны еврокубков не вылетали ни разу. За последние два года клуб распродал футболистов на 215 млн евро, потратив в два раза меньше. Почти половину от этой суммы составили сделки по Александру Лаказетту, взятому лондонским «Арсеналом» за 53 млн евро, и Корентену Толиссо, за которого «Бавария» заплатила 41 млн евро. Причем Оляс пытался удержать своих лучших игроков за счет победы в Лиге Европы-2016/17, но «Лион» вылетел в полуфинале от «Аякса».

Лаказетт был важен для команды не только потому, что перед отъездом в Лондон за три сезона наколотил более 80 мячей. В системе Жана-Мишеля Оляса Александр был идеальным футболистом: воспитанник, прошедший все возрастные группы, добившийся звания лучшего игрока Лиги 1 в 2015-м и ставший примером для других подрастающих футболистов «Лиона». Своей игрой Александр показывал, что можно быть в центре внимания, не переходя в европейский топ-клуб.

Но в одиночку Лаказетт выгрыз для родной команды только победы в Кубке и Суперкубке Франции в 2012-м. А после его ухода закрыть освободившуюся позицию ведущего бомбардира должен был один из пары Бертран Траоре и Мариано Диас. По соображениям Бруно Женезио, Траоре полезнее на фланге, и главный тренер «Лиона» сместил туарега на правый край. Позицию нападающего занял Диас, купленный у «Реала» за 8 млн евро. Забив в 48 матчах 21 гол, в Мадриде решили, что погорячились, и активировали опцию о приоритетном возвращении игрока за 21,5 млн евро.

Фекирнуть в ответ

Арсен Венгер понимал, что в комплекте с Лаказеттом для полной эффективности не хватало Фекира. Человека, который может закрыть любую позицию в атаке. У «Арсенала» купить Набиля не получилось. Ближе был «Ливерпуль». Прошедшим летом лидер «Лиона» уже выбрал 10-й номер мерсисайдцев, но трансфер сорвался из-за обнаруженных у форварда проблем со здоровьем.

Нынешний «Лион» не зациклен на одной схеме. Бруно Женезио ротирует состав все 3 года нахождения на роли главного тренера «ткачей», а в этом сезоне активнее, чем в предыдущих. Представленная нами расстановка – гибрид из стартового состава на победную игру ЛЧ против «Ман Сити» и наиболее часто задействованных игроков. Здесь важно заметить, что роль форварда сейчас выполняет Мемфис Депай. Прежде голландец чаще всего использовался и в «МЮ», и в «Лионе» как левый вингер. Теперь же он полноценный форвард и пока справляется: 6 голов и 10 ассистов за полсезона.

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На полученные деньги от трансфера Мариано Диаса «Лион» выкупил у «Селтика» Муссу Дембеле за 22 млн евро. У Женезио появился вариант с номинальным форвардом в атаке, но пока 22-летний страйкер чаще выходит на поле со скамейки запасных.

Обыгравшие Пепа

«Лион», отпустив «ПСЖ» на 16 очков, уже едва ли поборется за чемпионство. Основная проблема клуба последних лет – отсутствие стабильности. Постоянная тряска ротацией от главного тренера на пользу никогда не шла. Но в журнале не вышел бы материал о клубе, если бы не ударное выступление «ткачей» в Лиге чемпионов, где Бруно Женезио дважды переиграл Пепа Гвардиолу еще и двумя разными схемами. На выезде со счетом 2:1, и дома лишь благодаря двум стандартом «Сити» увез ничью — 2:2.

В этом сезоне только «Лион» и «Челси» обыгрывали «Манчестер Сити». Бруно Женезио осознанно насыщал фланги, играя в первом случае по привычной схеме 4+2+3+1, а в домашнем матче с тремя центральными защитниками и двумя вингерами оборонительного склада по схеме 3+4+3. Это особенно сказалось при отсутствии в составе «Сити» Бенжамена Менди.

Один из секретов «ткачей» – умный центр из троицы Ауар – Тузар – Н’Домбеле, где первый может играть на позиции «бокс-ту-бокс», а двое больше заточены под разрушение. Уссему всего 20 лет, поэтому неудивительно, что на церемонию награждения «Золотого мяча» полузащитник пришел с мамой. Если инфантильность и проявляется в жизни футболиста, то только не на поле. Например, Ауар в матчах с «МанСити» постоянно напрягал Фернандиньо, заставляя ошибаться.

Не менее хорош был и Н’Домбеле. Опорник в домашней встрече против «горожан» сделал 80 пасов с точностью 95% при постоянном прессинге команды Пепа Гвардиолы. Именно устойчивость к давлению позволила переиграть чемпионов Англии по сумме двух матчей, но в вязкой Лиге 1 контрпрессинг эффективен только против одной команды.

Текст: Юрий Алеманов

Фото: Global Look Press