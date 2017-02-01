Альпийский спуск. Почему в Италии перестали ходить на стадионы

«Лацио» продал всего 11 сезонных абонементов в первый день продаж. «Милан» пятый год подряд бьет свои антирекорды по реализации годовых билетов. В Неаполе то и дело вспыхивают протесты против завышенных цен. В Италии с каждым сезоном все больше болельщиков предпочитают походу на стадион просмотр матчей у телевизора. Еженедельник «Футбол» объясняет почему и борется с соблазном заменить слово «Италия» в этом тексте на слово «Россия».

Запреты властей

Большинство арен в Италии принадлежат муниципалитетам. Власти не получают прямой прибыли от роста посещаемости местных команд: им все равно, сколько людей придет на арену, главное – сдать ее в аренду клубу. Но одновременно муниципалитеты зорко следят, чтобы снять стадион можно было только у них. Они монополисты на этом рынке, и, чтобы оставаться ими и впредь, власти запрещают командам играть где-либо еще и очень неохотно отдают земли под строительство частных спортивных объектов.

Боссы «Наполи» уже давно планируют уехать с 60-тысячного «Сан-Паоло», построенного еще в 1959-м. Осенью владелец «адзурри» Аурелио Де Лаурентис заявил, что ненавидит «Сан-Паоло» и хочет построить клубу небольшой новенький дом тысяч на двадцать, где фанаты смогут чувствовать себя участниками футбольного матча, словно зрители в театре. Де Лаурентис знает, о чем говорит: он кинопродюсер и в чем-чем, а в кассовых сборах разбирается очень неплохо.

Планы «киношника» заставили засуетиться чиновников, и в частности мэра Неаполя Луиджи де Маджистриса. Он пообещал реконструкцию домашней арены «Наполи» на 25 млн евро. Это меньше, чем хотелось бы, но больше, чем ничего. Долгие годы власти под предлогом отсутствия денег вообще отказывались ремонтировать «Сан-Паоло». Между тем арена не обновлялась с 1989 года, — ее тогда чинили к чемпионату мира. Но если в Неаполе вопрос еще может решиться в пользу амбициозной команды, то большинство остальных клубов Серии А по-прежнему в тупике.

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Изжитки прошлого

Не только в Неаполе, во всей Италии 30 лет футбольная инфраструктура находится в глубочайшем застое. К ЧМ-1990 было построено всего два новых стадиона: 70-тысячный «Делле Альпи» в Турине и «Сан-Никола» в Бари на 58 тысяч мест. Другие 10 арен были либо уже готовы, либо нуждались в косметических правках. Но за 30 лет во всем мире облик футбольных стадионов глобально изменился. Сегодня на неудобный амфитеатр с нездоровым расстоянием от сидений до поля, где без военного бинокля футболистов не разглядеть, не загонишь зрителей.

Утонувшая вместе с остальной Европой в долгах Италия нуждается в масштабном преображении. Но прорыв может быть, только если страна получит чемпионат мира или Европы. Последний футбольный турнир, проводимый в Италии, был Евро (U-17) в 2005-м. Юношеские и молодежные форумы не требуют больших вложений в инфраструктуру и всегда проводятся «на всем готовеньком». К слову, через два года Италия вновь проведет юношеский Евро, но уже совместно с Сан-Марино. Но на большее денег нет.

Транспортный тупик

На стадионах в Италии не только неудобно сидеть. До них неудобно даже добираться. С транспортом в Италии беда. Чтобы доехать до большинства арен, проще всего арендовать автомобиль или скутер. Общественный транспорт в Италии ужасен даже для жителя Москвы. Дороги, соединяющие стадион и город, зачастую не в состоянии принять большое количество транспорта, болельщикам приходится парковаться в нескольких кварталах от места проведения матча. И пробки — это то, что украсит ваш поход на футбол.

Клубы стараются. «Милан» и «Интер» организовывают специальные автобусы от площади Дуомо до «Сан-Сиро». Хоть арена миланских топ-клубов находится и недалеко от центра города, близкая к стадиону станция подземки появилась лишь в 2015-м. Но больше всего местные тиффози жалуются на путь с игры домой, когда огромное скопление людей и транспорта пытается разъехаться по забитым дорожным каналам.

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Выбор в пользу телевидения

Итальянцу все чаще комфортнее смотреть на полупустые трибуны по ТВ, не вставая с дивана, а клубы этому и не противятся. По данным La Gazzetta dello Sport, в отличие от итальянской экономики, Серия А по-прежнему приносит доход. По прошлому сезону этот показатель достиг 2 млрд евро. Тем не менее расходы лиги растут, а клубы все чаще спасаются кредитами. Чистой выручкой могут похвастать только гранды, основной доход которых – ТВ-права, реклама и спонсорские выплаты.

Любые бюрократические процессы в Италии занимают огромное количество времени и средств. Инвестировать деньги в ТВ клубам проще, чем в строительство новых арен. По последнему соглашению с сезона 2015/16 по 2017/18 обладатель скудетто получает минимум 122 млн евро, а команде, занявшей последнее место, гарантированы 22 миллиона. Всего 40 процентов от 943 млн евро будет поровну распределено между всеми 20 клубами. В Англии, глядя на эти цифры, улыбаются, ну а для большинства клубов Серии А подобная выручка – как акваланг на глубине.

Страх фанатов

Как и у нас, в Италии перестали ходить на футбол семьями из-за агрессивно настроенных фанатов. Здесь так же ругаются, жгут пиротехнику и вывешивают оскорбительные баннеры. Более того, итальянцы и есть основатели ультрас-движения. Не путать с хулс из Англии. Когда мы говорим о самых «отбитых» фанатах, на ум приходят турки, греки, сербы, поляки, возможно, и наши соотечественники, но и в Италии с 1960-х продолжается тиффозерия, фанаты ведут себя враждебно: на трибунах, за их пределами, по отношению к принципиальным оппонентам и иногда даже к руководству своей команды.

Наиболее опасными считаются тиффози столичных «Ромы» и «Лацио», генуэзской «Сампдории» и «Дженоа» и «Вероны». Не так давно ЦСКА приезжал на Стадио Олимпико в рамках матча Лиги чемпионов против «Ромы». Перед матчем один из армейских фанатов получил ножевое ранение. К счастью, трагедии удалось избежать. Соседи из «Лацио» после победы в Кубке Италии-2013 устроили ритуальные похороны «Ромы», пронеся по Вечному городу гроб, украшенный цветами. Это крутой перформанс, только когда смотришь его на фотках в инстаграме. Но если такая толпа вываливается тебе навстречу, здесь не до восторгов.

Тиффози «Палермо» в свое время загнобили Андреа Барцальи, а фанаты «Милана» умудрились испортить самое трогательное событие 2009 года – прощальный матч Паоло Мальдини. Курва Суд (ведущая ультрас-группа «россонери») вывесила баннер: «У нас только один капитан – Франко Барези». Классика жанра: фанаты «Интера» украли у гостившего фаната «Аталанты» мопед, умудрились протащить его на трибуну «Сан-Сиро» и сбросить с верхнего яруса. И то и дело кто-то старается повторить этот подвиг.

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Из фанатов, зачастую незаслуженно, делают маргиналов, но в Италии действительно не так редки случаи, когда стычки тиффози заканчиваются смертью. Стереотипы, байки и страшилки отпугивают людей, далеких от футбольной агрессии, от трибун.

Соотношение «цена – качество»

И все же в Италии обожают футбол и закрыли бы глаза на все это. Но вкус итальянца не обманешь. В Серию А уже не едут звезды мирового уровня, а кроме «Ювентуса», бороться за Лигу чемпионов некому. Тотти доигрывает, и вместе с ним уйдет образ той глянцевой Италии 1990-х с Баджо, Дель Пьеро, Недведом, Веа, Мальдини и другими иконами на обложке. А еще десять лет назад невозможно было представить ситуации, чтобы футболист вроде Златана Ибрагимовича и Тиаго Силвы ушел из «Милана» в какой-то там «ПСЖ».

На стадионах остались самые верные и по-хорошему «больные» люди, готовые быть с командой в моменты триумфа и провала. Но их мало. И даже для них боссы клубов Серии А умудряются завышать цены на билеты. Самые дешевые балансируют на отметке 25 евро. И это тот случай, когда качество не соответствует цене.

Правильная тропа

Италия все свои проблемы понимает лучше кого-либо. В 2011-м произошло историческое событие. «Ювентус» не только построил новый стадион, но и стал первым клубом — собственником своего дома. Выполненная в английском стиле арена уже более пяти лет собирает аншлаги. Болельщики приезжают сюда задолго до старта матча. Нет, дело не в трудностях с транспортом. Люди приходят сюда семьями и весь день гуляют по огромному торговому центру, названному Area 12. Как вы понимаете, «12» — это игровой номер на футболке, отданный болельщикам «Юве». Но ведь грамотно вести политику клуба могут не только боги из Турина.

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«Сассуоло» тоже можно назвать собственником стадиона «Читта-дель-Триколоре». В 2013-м владелец «нероверди» и компании «Mapeй» Джорджо Скуинци выкупил на специальном аукционе основной пакет акций 23-тысячной арены. «Сассуоло» еще 10 лет назад выступал в Серии C2 (на тот момент четвертый по ранжиру дивизион Италии), а теперь каждый август рубится на домашней арене то против «Интера», то против «Юве», то против «Милана» за TIM Trophy. Турнир, который на протяжении 12 лет разыгрывали только три команды. Здесь же в прошлом году прошел и финал женской Лиги чемпионов.

«Фриули» был построен задолго до домашнего чемпионата мира в Италии и такое же долгое время принадлежал муниципалитету Удине. В 2012-м «Удинезе» получил арену в собственное владение на 99 лет. И уже через год концертом «Металлики» стадион попрощался с болельщиками и был отдан строителям на реконструкцию. В 2015-м «зебры» вернулись домой, а «Фриули» стал самым уютным из всех провинциальных стадионов Италии.

Как складываются отношения фанатов с клубами

В Италии фанаты не привыкли молчать и отстаивают свою точку зрения до конца. Свое несогласие тиффози демонстрируют тем, что переворачивают бригадные баннеры группировок. Когда конфликт не удается решить сразу, дело может дойти и до бойкотов, угроз и погромов.

«Ювентус»

Прозвище: «бьянконери» («черно-белые»)

Сложно быть чем-то недовольным, когда твоя команда выигрывает одно чемпионство за другим, сметая всех подряд. Но действующего тренера Макса Аллегри приняли не все и не сразу. В 2014-м несколько фанатских групп устраивали акции протеста и даже приезжали на базу клуба смотреть в глаза боссам команды. Недавно ультрас «Юве» покинули в знак протеста домашний стадион во время игры против «Сассуоло». Правда, не против руководства, а против полицейского беспредела на трибунах.

«Наполи»

Прозвище: «адзурри» («синие»)

В Неаполе считают, что их владелец Аурелио Де Лаурентис давно заработал старческий маразм. В начале сентября отношения клуба и фанатов обострились до предела. Взвинченные после ухода Гонсало Игуаина тиффози устроили протест из-за ценовой политики клуба. Самый дешевый билет на «Сан-Паоло» стоит 25 евро. Фанаты требовали владельца снизить ценник до 15. Де Лаурентис аргументировал подорожание тем, что клуб планирует строительство 20-тысячной арены.

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«Рома»

Прозвище: «джаллоросси» («желто-красные»)

Фанаты «Ромы» одни из самых суровых в Италии. Команда много лет не выигрывала чемпионство, но тиффози постоянно держат игроков в тонусе. В конце 2015 года «Рома» проиграла два матча подряд, после чего тиффози приехали на базу клуба с 50 кг моркови и баннером «Приятного аппетита, кролики». В Италии сравнение с ушастым животным носит оскорбительный характер. Вскоре в команду вернулся Лучано Спаллетти, а «Рома» завершила чемпионат на втором месте.

«Лацио»

Прозвище: «бьянкочелести» («бело-голубые»)

Последние годы фанаты воюют с президентом «Лацио» Клаудио Лотито, а команду лихорадит. Если их соседи привезли на базу клуба овощи, то тиффози «орлов» взяли с собой 10 мешков с навозом и вывалили их на базе. На тот момент римляне не побеждали 4 месяца. Перед началом этого сезона бунты против Лотито продолжились, а часть ультрас «Лацио» даже бойкотировала римское дерби из-за новых защитных заграждений на трибунах «Олимпико».

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«Интер»

Прозвище: «нерадузрри» («черно-синие»)

«Я готов встретиться с каждым из них. Сколько бы их ни было: я найму сотню преступников из Аргентины, и они перебьют всех их на месте» — выдержка из книги капитана «Интера» Мауро Икарди о фанатах собственного клуба. Вот уже на протяжении полутора лет Курва Норд (ведущая ультрас-группа) ведет холодную войну с форвардом. Тиффози передают приветы капитану и, покидая фанатскую трибуну, бойкотируют матчи из-за отвратительной игры команды.

«Милан»

Прозвище: «россонери» («красно-черные»)

В отличие от заклятых соседей из «Интера», «Милан» еще не дождался прихода китайских магнатов, способных вложить в легендарный клуб уйму денег и вернуть его в число претендентов за трофеи. Сильвио Берлускони – эпоха, наравне с Сантьяго Бернабеу самый успешный президент в истории футбола, но пора уступить. Тиффози, беспокоясь, что Сильвио откажется от продажи акций, даже приезжали к президенту в резиденцию и требовали выбрать правильное решение. Сделку по замене владельца планируют завершить в марте.

«Фиорентина»

Прозвище: «виола» («фиолетовые»)

Перед началом прошлого сезона маркетинговый отдел «фиалок» планировал продать 20 тысяч абонементов, команда ярко начала сезон, но ультрас отказались идти на трибуну, заявив: «Нашу любовь к клубу невозможно отнять, но пользоваться нашей страстью ради прибыли мы не позволим». В 2016 году Курва Фиесола регулярно устраивала оппозиционные акции против руководства и против семьи Делла Валле в частности.

Текст: Юрий Алеманов

Фото: Global Look Press