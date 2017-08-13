50 фактов о Неймаре. За кого заплатили самые большие деньги в истории футбола

Все, что нужно знать о самом дорогом футболисте планеты.

1. В 14 лет Неймар летал в Испанию на просмотр в мадридский «Реал», прошел все тесты и был готов уехать из Бразилии, но его родной клуб «Сантос» смог вернуть нападающего, подписав контракт с выгодными условиями.

2. В том же году Неймар забил в товарищеском матче звезд бразильского футбола с паса Ромарио.

3. 10 000 реалов — такой была первая официальная зарплата 15-летнего Неймара в «Сантосе». Пока Неймар еще не зарабатывал достаточно денег, он, его мать, отец и сестра Рафаэла жили в крошечной каморке в доме бабушки в пригороде Сан-Висенте. С первых больших заработанных средств семья купила квартиру рядом с «Вила Белмиро» в Сантусе, которую поменяла спустя два года на более достойную.

4. Юному Неймару бразильская пресса приставила поначалу титул «Новый Робиньо». Позже Неймар сдружился со своим старшим прототипом и даже музицировал с ним на тренировочных базах «Сантоса» и сборной, играя самую популярную вариацию самбы — пагоде. Впрочем, Неймар до сих пор называет Робиньо своим кумиром.

5. Всего лишь 8 млн евро стоил Неймар после юниорского чемпионата мира-2009. А все потому, что Бразилия не вышла из группы.

6. Свой «дерзкий» ирокез Неймар изготовил в 2010 году перед первой игрой чемпионата штата Сан-Паулу. «От нечего делать», – как он потом расскажет журналистам. Прежде у Неймара были длинные волосы.

7. В академии «Сантоса» Неймар дружил вместе с двумя другими талантами – Гансо и Аланом Патриком. В конце 2010 года самый дорогой игрок мира подрался с Аланом Патриком на тренировке. После чего звездный форвард донес о конфликте президенту и потребовал выставить Патрика из клуба. Сейчас Алан Патрик – игрок донецкого «Шахтера».

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8. Отношения с Гансо Неймар испортил гораздо позже. Несколько сезонов юноши блистали в связке, а затем менее именитый полузащитник все чаще стал получать травмы. В 2013-м Неймар пошел на конфликт с одноклубником, после чего из «Сантоса» был выжит и Гансо. Он был продан в «Сан-Паулу».

9. В том же году Неймар попал в неприятную историю, снявшись в рекламе нижнего белья. Публика расценила видео как гомофобное. По клипу в магазин нижнего белья заглядывают посетители, просят показать товар, и продавец демонстрирует им Неймара. Девушкам бразилец улыбается и подмигивает, но как только показать Неймара просит мужчина, футболист с соответствующим выражением лица украдкой покидает магазин. Футболист отказался от комментариев.

10. Неймар стал отцом в 19 лет. Его сына зовут Дави Лукка. Счастливый Неймар заявил на публику, что у него родились 2810 грамм «дерзости и радости», но прессу больше интересовало, кто же мама. Неймар скрывал ее имя, и только после долгих розысков бразильским журналистам удалось установить, что это 17-летняя девушка по имени Каролина, с которой у Неймара были непродолжительные отношения. Крестным отцом Дави Лукки стал тот самый Гансо, которого Неймар выжил из «Сантоса».

11. «Дерзость и радость» (Ousadia & Alegria) — самые важные слова в лексиконе Неймара. Это и название песни, исполненной им вместе с известным бразильским эстрадным певцом Тьягиньо, и слоган рекламной кампании жевательных конфет Mentos, для которой снялся Неймар, и то, как он сам определяет свою манеру игры в футбол.

12. В августе прошлого года папарацци одной из газет заявили, что у них есть доказательства того, что Неймар отмечал победу над «Гремио» в компании проституток. «Пресса пытается сделать из Неймара плохого парня! Его хотят выжить из Бразилии!» — тут же заявил всегдашний заступник «плохиша» президент «Сантоса» Луис Рибейро.

13. На свой двадцатый день рождения Неймар смог забить юбилейный, сотый, гол в своей карьере профессионала. За год ему удалось отправить в ворота соперников целых 43 мяча. Такое событие в молодом возрасте, произошедшее в юбилей футболиста, стало действительно знаковым.

14. В очередной скандал, теперь уже религиозный, Неймар вляпался, снявшись для обложки журнала Placar. Образ распятого Иисуса так не понравился набожным бразильцам, что даже католическая церковь не поленилась создать в интернете онлайн-петицию за отмену обложки, оскорбившей чувства верующих. Было собрано около 10 000 виртуальных подписей, но журнал ничего менять не стал, а Неймару даже не влепили «двушечку».

15. Неймар — единственный бразильский футболист, которому удалось попасть на обложку журнала TIME. До него на обложке этого журнала появлялись только бразильцы-политики.

16. В 2010 году Неймар дебютировал за сборную Бразилии в матче против США (2:0) и забил гол.

17. 14 000 подписей было в письменном обращении к главному тренеру сборной Бразилии Дунге с просьбой взять на ЧМ-2010 юного Неймара.

18. 16 сентября 2010 года Неймар заработал пенальти в матче против «Гойяниенсе». Тренер «Сантоса» Доривал Жуниор из-за суеверия запретил бить пенальти молодому игроку. К мячу подошел Марсел, в это время строптивый бразилец демонстративно повернулся спиной к своему тренеру, а затем порывался уйти с поля. Доривал собирался было оштрафовать и отстранить Неймара от игр, но вместо этого был уволен сам.

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19. Неймара признали лучшим бомбардиром на турнире Copa do Brasil 2010 года, где он забил 11 голов. В 2011 году он помог «Сантосу» впервые с 1963 года выиграть Continental Double.

20. 7 апреля 2011 года 40-летний уругвайский арбитр Роберто Сильва прославился на весь мир. В Кубке Либертадорес «Сантос» вполне буднично громил «Коло-Коло». На 52-й минуте 19-летний Неймар, проскочив несметное число игроков «Коло», забил красивый мяч и упрочил превосходство бразильцев счетом 3:0. Далее он решил соригинальничать и отпраздновал гол, надев на себя маску со своим изображением. Роберто Сильва наказал бразильца желтой карточкой, которая стала для Неймара второй. В его отсутствие «Сантос» чуть не упустил победу.

21. Одиозная звезда британского футбола Джоуи Бартон и Неймар даже не знакомы лично, но бразильцу постоянно достается от брутального опорника. Неймар говорит, что не знает, кто такой Бартон. Зато Джоуи знает, кто такой Неймар, и называет его «Футбольный Джастин Бибер», «Кошачья моча», «Шоу-пони» и другими язвительными прозвищами.

22. «Все говорят о Месси, но чтобы стать лучшим в мире, нужно сначала стать лучше, чем Неймар». Это слова Пеле, о котором сам Неймар отзывается просто: «Я не хочу, чтобы меня сравнивали с ним».

23. В ответном матче финала Кубка Либертадорес-2011 Неймар мог сыграть всего 35 минут. А все потому, что его на каждом участке поля донимал жесткий защитник «Пеньяроля» Николас Фрейтас. В результате Неймар выместил злость на Алехандро Гонсалесе. Уругвайца тут же увезли в больницу, а наш герой, отделавшись желтой карточкой, забил первый из двух решающих голов.

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24. После матча молодежного Кубка Америки-2011 Аргентина — Бразилия (2:1) Неймар в сердцах сказал: «Надеюсь, я первый и последний раз играл против 11 баранов». Против Неймара и Лукаса Моуры аргентинцы действительно играли грязно, но за соотечественников заступился бог футбола Марадона, призвавший с уважением относиться к «команде, давшей миру стольких чемпионов мира».

25. В 2012 и 2013 годах журнал SportsPro присвоил ему титул наиболее продаваемого спортсмена на планете. Он возглавил список, опередив всемирно известных спортсменов, таких как Усэйн Болт, Криштиану Роналду, Рори Макилрой и Лионель Месси.

26. В 2012 году Неймара вместе с Криштиану Роналду решили изобразить на обложке видеоигры Pro Evolution Soccer.

27. В 2012 году Неймар сделал шесть хет-триков.

28. В апреле 2013 года карикатурист Маурисио Де Соуза включил Неймара в список героев комикса Monica’s Gang, который издается с 1959 года. Неймар-младший — так зовут рисованного героя.

29. В том же году бразилец был награжден «Золотым мячом» за свое выступление в Кубке конфедераций.

30. Во время ЧМ-2014 смог забить 4 гола, но из-за травмы в четвертьфинале не мог продолжать играть. Но «Бронзовую бутсу» как лучший бомбардир на чемпионате все же получил.

31. «Манчестер Сити» в течение долгого времени был лидером гонки за футболистом. В 2013 году руководство «Сити» презентовало игроку специальные бутсы, позволяющие удобно играть в условиях британских дождей и слякоти. Причиной для такого подарка стало то, что после отвергнутых контрактов с английскими клубами бразилец рассуждал о том, что в британских погодных условиях он не сможет продемонстрировать максимум способностей. Таким подарком в «Сити» решили повернуть практически неоспоримый минус в плюс.

32. В течение двух лет Неймар встречался с бразильской моделью и актрисой кино Бруной Маркезини. Расставание произошло из-за переезда футболиста.

33. По мнению Пеле, Неймар не попадает в тройку лучших игроков в истории «Сантоса». Пеле, Васконселос и Коутиньо – тут места Неймару нет.

34. Фирма, занимающаяся агентской деятельностью звезды, находится во владении другого небезызвестного форварда – бразильца Роналдо, кумира игрока. Правой рукой Неймара считается Вагнер Рибейро, но больше всего футболист прислушивается к мнению отца.

35. Неймар унаследовал свое имя от отца, футболиста в прошлом, который стал помощником и главным советчиком своему сыну. Неймар-старший занимался торговлей ювелирными изделиями, именно поэтому ему не составило труда втридорога продать одаренного сына.

36. От трансфера Неймара в «Барселону» 40 млн евро получил его отец, «Сантосу» досталось 9,4 млн. В торжественном матче в честь эпического трансфера «Сантос» без своей звезды проиграл 0:8.

37. Отец Неймара подозревался в незаконной торговле билетами на матчи ЧМ-2014.

38. 56 499 зрителей приветствовали Неймара во время его официальной презентации в «Барселоне».

39. Уже после первого матча за «Барселону» издательство Panda Books выпустило первую книгу Неймара — Neymar Jr. de A a Z. В простой, доступной и алфавитной форме Неймар рассказал о родителях, сыне, стрижках, самых красивых голах, памятных матчах и своем хобби.

40. С момента перехода в «Барселону» Неймар потерял семь килограммов из-за анемии — нехватки железа в крови. По словам отца бразильца, это как-то связано с недавней операцией на горле.

41. Летом 2016 года футболист решил продлить контракт с «Барселоной» на пять лет, где получал 32,5 млн евро ежегодно без учета бонусов.

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42. 80 млн человек подписано на бразильца в инстаграме. Самому популярному футболисту мира Криштиану Роналду Неймар уступает на 30 млн подписчиков.

43. 4 августа Неймар был официально представлен в статусе игрока «ПСЖ». Шестнадцать лет назад, в этот же день, за парижан с лидерской «десяткой» дебютировал Роналдиньо.

44. В честь перехода из «Барселоны» в «ПСЖ» Неймар сделал блок из 9 фотографий в инстаграме. Вместе они сводились к единой фотографии бразильца в форме парижан.

45. В «ПСЖ» бразилец будет получать 575 тысяч евро в неделю после уплаты всех налогов.

46. Контракт Неймара в «ПСЖ» рассчитан на 5 лет. В год зарплата бразильца составит 30 млн евро.

47. Французский клуб после покупки Неймара вынужден продать игроков на 110 млн к 31 января, чтобы уложиться в финансовый fair play УЕФА.

48. «ПСЖ» не сможет отбить трансфер Неймара на продаже футболок. Клуб получает только 10–15% от этой прибыли.

Allez Paris 🤙🏽 A post shared by Nj 🇧🇷 👻 neymarjr (@neymarjr) on Aug 5, 2017 at 10:25am PDT

49. Полузащитник «Лиона» Мемфис Депай предложил самому дорогому футболисту мира поспорить на звание лучшего исполнителя штрафных в Лиге 1.

50. «Барселона» и Испанская федерация футбола всячески отказывались содействовать переходу бразильца, но Неймар взял инициативу в свои руки и сам выкупил контракт. Это произошло благодаря тому, что Катар сделал футболиста посолом ЧМ-2022 и перевел на его личный счет 300 млн евро.

Текст: Юрий Алеманов

Фото: Global Look Press

Юрий Алеманов Автор колонки о французском футболе. Напоминаю о тех, кого вы могли уже забыть в рубрике «Вспомнить всех». Люблю в футболе итальянскую страсть и английский антураж. В еженедельнике с 2015 года.