10 цитат Аурелио Де Лаурентиса – президента «Наполи»

Владелец итальянского «Наполи» — самый эпатажный президент футбольного клуба в Европе. Потомственный кинопродюсер, создатель компании Filmauro, Де Лаурентис купил клуб в 2004 году за 35 млн евро. За 14 лет он смог превратить «Наполи» в главного конкурента «Ювентуса» в Серии А. И каждую неделю напоминает о себе огненными высказываниями.

1. «Я пытался подписать Алиссона, но пташки напели мне, что у «Ливерпуля» и «Ромы» один владелец. Если это так, они не имеют права выступать в Лиге чемпионов»

После такого обвинения американский глава «римлян» Джеймс Паллота сразу огрызнулся: «Что Де Лаурентис курит у себя в Неаполе? Если он снова встретит эту маленькую птичку, то выяснит, что мы также владеем «Барселоной» и «Баварией». Но в чем-то Аурелио был прав: «Ливерпулем» тоже руководит бизнесмен из США — Джон Генри, а в последние годы клубы не раз затевали взаимные сделки. Так, в прошлом году Генри жаловался на завышенную цену за покупку Мохамеда Салаха (42 млн евро), а владелец «волков» обещал компенсировать потери и заплатить за совместный обед.

2. «Фанаты хотят, чтобы я тратил миллионы на трансферы, но сами покупают поддельные футболки»

Ссоры между любителями «Наполи» и президентом клуба – уже привычное дело. Этим летом началось очередное взаимное наступление: на предсезонной встрече Де Лау посоветовал болельщикам, мечтающим о скудетто, поддерживать «Ювентус». Тиффози же обвинили владельца в жажде наживы и идиотских заявлениях, а также отреклись от 69-летнего предпринимателя: «Мы больше не считаем Де Лаурентиса нашим президентом».

3. «Я привык ко лжи главы муниципалитета Аттилио Ауриккио. Он должен объяснить мне, почему в течение восьми лет «Сан-Паоло» превращается в туалет»

Де Лаурентис несколько лет боролся за возможность построить собственный стадион для команды, но местные власти лишь смеялись: в 2016-м они выделили всего 25 млн евро для существенной реконструкции арены, которую взяли под свою опеку. Аурелио же заявил, что на «Сан-Паоло» «ни черта не видно». В январе президент вроде бы договорился с главами муниципалитета о постройке 30-тысячного Stadio Del Napoli через несколько лет, однако заочные споры по поводу ремонта старого стадиона до сих пор не прекратились.

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4. «Агенты – рак нашей сферы деятельности»

Кинопродюсер удивлялся, почему он должен обогащать футбольных агентов, если даже в Голливуде за подобные услуги платят сами актеры. Де Лау постоянно кидается на агентов, а год назад набросился даже на эпатажного Мино Райолу, назвав представителя Ибрагимовича и Ко забавным персонажем из мультфильма и уверив, что менеджер переманит Лоренсо Инсинье из «Наполи» в «Барселону» только через его труп.

5. «Если Сарри хочет возглавить «Баварию» или «Реал», я доставлю его на личном самолете и посещу его первую тренировку»

Вот так президент ценил специалиста еще в мае прошлого года. Хорошо, что не на яхте обещал подвезти: в 2015-м Де Лау еле спасли с собственного судна, которое загорелось в море близ Неаполя. Только слабо верится, что месяц назад Маурицио летел до Лондона вместе с экс-боссом: скорее всего, тяжелые характеры обоих и стали причиной прекращения совместной работы. Де Лаурентиса расстроили потеря большого очкового преимущества в чемпионате и итоговое второе место, а Сарри возмутился провальной зимней трансферной кампанией.

6. «Какой будет стратегия «Наполи», если уйдет Лавесси? Ну, например, я могу вывести вас голой на «Сан-Паоло»

Такой ответ журналистка Титти Импрота получила от Аурелио в разгар слухов о продаже аргентинского нападающего. В итоге шесть лет назад Эсекиель все же ушел в «ПСЖ», но когда его агент Алехандро Маццони вел переговоры с другими клубами по трансферу, босс «адзурри» выпалил: «Если Маццони совершит глупость, я оторву ему яйца». Самой же Титти не привыкать к неаполитанским «шуткам». То знаменитое «Ты молодая женщина, причем хорошенькая, только поэтому я не посылаю тебя на х..» Сарри «посвятил» именно Импроте, задавшей вопрос про участие его клуба в чемпионской гонке.

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7. «Лига Европы? Мне неинтересно это дерьмо. Благодаря Платини и Блаттеру турнир больше ничего не значит»

Так бизнесмен говорил восемь лет назад. Интересно, изменил ли он свое мнение в 2015-м, когда «адзурри» дошли до полуфинала турнира? Кстати, «дерьмо» — одно из любимых слов в лексиконе главы «партенопейцев». Угадаете, кучей чего стали составители календаря Серии А в сезоне-2011/12, когда Де Лау узнал, что игра с «Миланом» состоится уже через четыре дня после первого матча команды в группе ЛЧ? Да и два года назад стареющий спаситель сравнил «Наполи» до своего прихода с фекалиями.

8. «Я не стану избивать тебя, ведь ты уже слишком стар. Однако я непременно уволю тебя»

Январь 2008 года, раздевалка «Наполи». После ничьей с «Лацио» (2:2) функционер так разругался с тогдашним главным тренером команды Эдоардо Рейей, что решил отправить его в моральный нокдаун. Только боец Де Лаурелис не учел главного: «древний» Эдоардо старше его всего на два с лишним года. В итоге президент своих слов не сдержал: Рейя отработал первый сезон после возвращения команды в элиту и занял с ней 8-е место, обыграв «Ювентус», «Интер» и «Милан». Из клуба специалист ушел только в следующем марте, но успел завоевать второй в истории европейский титул «адзурри» — Кубок Интертото.

9. «Месси — кретин! Зачем он принял вызов в сборную? Будь я Месси, сказал бы: «Не поеду к идиотам, которые понятия не имеют, как нужно играть со мной в составе»

Какие только футболисты не поносились скандальным функционером: в конце нулевых годов он советовал все тому же Лавесси не пользоваться услугами проституток и веселиться до самой ночи, а Гонсало Игуаин стал для него изгоем – Аурелио так и не принял уход «предателя» в «Ювентус». Но высказывание о Месси запомнилось больше всего: как не поехать на официальный турнир в сборной? Только со временем эти слова стали пророческими – никто из «альбиселесте» так и не сумел сыграться с Лео, чтобы взять какой-нибудь титул.

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10. «Ювентус» принадлежит самой влиятельной семье в Италии. Дело не в деньгах, а в связях»

Практически в каждом интервью Де Лаурентис вспоминает о бюджете «старой синьоры», а траты диаспоры Аньелли (владельцы «Ювентуса») на клуб вечно сравнивает со своими «скромными» вложениями. Часто президент «Наполи» намекает на работу туринского руководства с судьями, а иногда идет и в прямую атаку. «Мы устали! «Ювентус» – сильная команда. Когда им помогают судьи, они становятся непобедимыми» — так отреагировал президент, когда в 2015-м «Юве» обыграл южан (3:1), забив второй гол после паса Кьеллини из офсайда.

Автор: Дмитрий Темников

Фото: Global Look Press