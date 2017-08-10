Желтая стена плача. Как Дортмунд принимал Суперкубок 

Суперкубок дает старт предстоящему сезону и сталкивает две лучшие команды вместе. Вдвойне приятно, когда противостояние клубов является историческим и принципиальным. Еженедельник «Футбол» побывал на Суперкубке Германии и увидел первый триумф «Баварии» в этом сезоне.

Общий журнал

«Бавария» и «Боруссия» представляют главную опасность в футбольной Германии. Оба клуба напоминают родителей, хвастающихся успехами своих детей: в 6 лет они выиграли олимпиаду по биологии, в 10 — окончили школу, а в 15 уже возглавили маленькое государство. Немецкие гранды портят жизнь друг другу постоянно: «Бавария» — ослаблением соперника, «Боруссия» — победами. Половина футболистов, присутствующих на поле, успели поиграть вместе не только в сборной. Не секрет, что мюнхенцы любят отнимать игрушки у более слабых коллег по лиге. Некоторые игроки, бывает, возвращаются обратно. Такой вот немецкий круговорот. Суперкубок уже стал своего рода проверкой трансферной политики мюнхенцев: ослабели ли «шмели» за летний период?

Во имя справедливости. Суперкубок Англии достался тем, кто был больше этого достоин

Как ни странно, в прошлом году немецкая парочка антагонистов объединилась против общего недруга — Дитриха Матешица и его «Лейпцига». Клубы настолько плодотворно сработали, что выпустили совместный журнал для раздачи на Суперкубке. Описали там главные летние трансферы, азиатские туры и рассказали о тренерских планах на будущее. Ну разве не идиллия? А вот и нет. Суперкубок для «Баварии» всегда был не самым легким трофеем, особенно против «шмелей»: «Боруссия» выиграла три из пяти суперкубков в матчах против «Мюнхена». Да и в этот раз ожидалось, что Дортмунд добьет и без того раскисшую «Баварию». Чемпионы Германии проиграли пять из шести последних встреч, в том числе заняли четвертое место из четырех на домашнем Audi Cup. А вот «Боруссия» удивляла. Новый тренер, молодой состав и куча амбиций, как и всегда. Стоило лишь дать хороший бой на домашней арене.

Несколько часов до встречи

10:30 утра, а в Дортмунде уже жара вовсю. В небольшом баре Sabe Mente «шмелиный рой» строит планы на вечер. Огромное облако обаяния фанатов «Боруссии» затмевает грязный и не очень приятный центр города. Складывается ощущение, что по венам жителей города течет черно-желтая кровь, а детям вместо колыбельной поют You’ll never walk alone. Большинство вывесок в магазинах, объявлений и даже меню в кафе стилизованы под цвета «Боруссии».

Этим же утром город заполонили и приехавшие на матч фанаты. Впопыхах «черно-желтые» семьи с детьми и пожилыми родственниками искали места для ночевки. «Голова кругом. Сегодня невероятный наплыв постояльцев. И все с одной целью. Да вы и видите по их одеяниям», — пожаловалась девушка на ресепшене отеля. Действительно, очередь к ее стойке была длинной, как Питер Крауч в лежачем положении. Сразу после заселения фанаты отправлялись в расположенный в двухстах метрах музей немецкого футбола. Именно тут стоят все кубки национальной сборной Германии, в том числе и последний Кубок конфедераций. К тому же при желании туда можно сдать маленьких детей: музей предусматривает интерактив с юными болельщиками.

«Эй, зря ты эту футболку надела. Сегодня все равно наш день», — кричали фанаты «Боруссии» из черного мини-купера фанатам «Баварии». Ну а как иначе! «Бавария» хоть и гранд, но такой поддержки, как у парней из Дортмунда, у них нет. Мюнхенцы стали подавать признаки жизни в Дортмунде лишь у стадиона, распевая Forever Number one и Stern des Suedens. А потом и вовсе начали вести себя по-хозяйски после поднятого над головой титула.

Достопримечательность Дортмунда

Дортмунд — футбольный организм с большим сердцем по адресу: Strobelallee, 50. Да, это именно стадион «Сигнал Идуна Парк». Чтобы найти саму арену, нужно пройти весь парк, насладиться величественными деревьями, подышать свежим воздухом и лишь потом упереться в черно-желтую глыбу. Разве не так выглядит рай болельщика? На территории «Боруссии» можно найти десяток точек с клубным мерчем: от огромного фан-шопа до маленьких будок с шарфами. Уехать из Дортмунда без атрибутики — все равно что посетить Россию и не купить матрешку. Бред, правда?

Кроме атрибутики у стадиона можно найти пиво. Много пива. Компания Brinkhoff´s No.1 — один из спонсоров «шмелей» и поставляет им реки своего продукта. А фанаты только рады: покупают дополнительно специальную упаковку, куда помещаются четыре литровых стакана, и ходят с ней весь матч. Наверное, поэтому единственное, что остается после громкого футбольного праздника, — мятые пластиковые стаканчики, из которых можно собрать новую арену. Количество позволяет.

Все было отлично до того момента, пока за несколько часов до игры не начался сильнейший ливень. Тут уже никто не разбирался, за «Баварию» ты или за «Боруссию». Человек с зонтом становился твоим лучшим другом на полчаса. От этого никуда не деться: прически, как у Марко Ройса и Макса Филиппа, требуют ухода и отсутствия влаги. Кстати о прическах. Если кто-то очень ленив, то за отдельную плату внутри «Вестфалленштадиона» можно либо сделать укладку на свой вкус, либо разукрасить лицо в классические цвета хозяев клуба. В другие не разрешают, я интересовалась.

Первый гол дортмундской "Боруссии" A post shared by Thatcher11 (@thatcher7919) on Aug 10, 2017 at 11:42am PDT

Валидола накапать?

Пришло время заходить на стадион. Ты зря явился на футбол, если не купил bratwurst на «Сигнал Идуна Парк». По сути, это обычный хот-дог с жареной немецкой колбаской, но немцы поистине гордятся своей любовью к сосискам и демонстрируют это на стадионе. На сдачу можно купить бретцели. Те самые, которыми «Бавария» угощала коллег из «Ингольштадта».

Матч Суперкубка был тяжелым, а нервы у болельщиков не железные. Так, мужчина в футболке Дембеле рядом ниже выкурил за матч пачку «Парламента», периодически разрезая дым «жестом Эффенберга» в адрес судьи и игроков «Баварии». Не стоит забывать, что среди 80-тысячной публики затерялся и баварский десяток. «Рука, хенд, ди хенде! Пенальти ставь!» — внезапно заговорил по-русски приезжий из Софии болгарин после углового у ворот мюнхенцев. Футбол, как оказалось, открывает скрытые таланты, в том числе и способности к языкам.

Игра была равна…

Продолжать эту фразу не стоит, потому что в этом случае все было совершенно иначе. Первые 15 минут «Боруссия» возила гостей и заставляла Южную трибуну все громче визжать от красивых моментов. Однако все пошло не так, как хотелось: снова сработало Bayern Dusel — баварское везение, так часто незаслуженно спасающее клуб из Мюнхена. Пенальти — не самая сильная сторона современной «Баварии»: чемпионы Германии слили уже несколько игр благодаря неумению бить 11-метровые удары. В этот раз «Боруссия» оказалась менее удачливой.

Матч запомнится надолго, ведь именно 5 августа на Суперкубке в Германии впервые была использована система видеоповторов. Был подтвержден забитый Левандовски гол и автогол Лукаша Пищека. Вообще «Боруссия» нередко страдала от отсутствия видеоповторов. Вспомнить хотя бы финал Кубка Германии-2014, когда Данте вытащил забитый Хуммельсом мяч уже из ворот. Однако судья оставил без внимания этот сюжет и лишил «шмелей» шансов на титул.

Песни, дроны и выпускные экзамены. Чем занимаются клубы Бундеслиги во время летнего перерыва

Кумиры поколений

Каждый Суперкубок между «Баварией» и «Боруссией» был местью вторых за украденных игроков. Все настолько далеко зашло, что можно проследить параллельные трансферы, глядя просто на фамилии на футболках болельщиков. Так, например, у обеих сторон самыми популярными являются Матс Хуммельс, Марио Гетце и Роберт Левандовски. «Черно-желтые», видимо, уже перестали держать злость на перебежчиков и достали старые футболки золотого сезона-2012/13 из пыльного шкафа. Ностальгия никому не чужда.

Ну и куда без Марко Ройса?! Этот парень, играющий лишь треть сезона, а две трети проводящий в лазарете, — главный любимчик фанатов «Боруссии». Его портреты и имя можно встретить везде: он и на обложках местных футбольных журналов, и на рекламных плакатах клуба, и даже на фонарных столбах. «Много Марко Ройса не бывает», — подумали дортмундцы и сделали ставку на немца.

A post shared by Thatcher11 (@thatcher7919) on Aug 10, 2017 at 11:38am PDT

Футболу все возрасты покорны. «Боруссия» в очередной раз это доказала. Команда стала культовой как для молодых людей, а иногда и маленьких детей, так и для пожилых представителей Германии. Случайная встреча в очереди за колой с немолодой болельщицей Эмилией оказалась просто невообразимой. Старушка поведала, как начала болеть за «шмелей» еще в конце сороковых, а спустя почти десять лет увидела их первое чемпионство в Германии. До сих пор она периодически ходит на матчи и знает по именам всех игроков еще с середины прошлого века. В этом весь Дортмунд. Город, где всех жителей объединяет огромная и необъятная любовь к команде с очень ярким прошлым и не менее громким будущим.

Дортмунд

Текст: Лидия Дидык

Фото: Еженедельник «Футбол», Global Look Press