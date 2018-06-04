«Вы никогда не были в нашей шкуре, поэтому не можете понять». Репортаж с тренировки сборной России

На стадионе ЦСКА прошла тренировка сборной России перед контрольным матчем с Турцией, который состоится уже завтра. В ней приняли участие все 23 футболиста, попавшие в заявку на ЧМ-2018. Мероприятие вызвало большой интерес.

Команда появляется на поле pic.twitter.com/0uyizcefaa — Сборная России (@TeamRussia) June 4, 2018

Последняя игра перед важнейшим турниром для сборной в истории – здесь даже предматчевая тренировка способна собрать больше, чем типичный матч ФНЛ. У бровки было не протолкнуться – все с искренним интересом смотрели как Дзюба и компания набивают мячики и бегают от края до края.

На стадионе присутствовали даже вице-премьер Виталий Мутко и президент РФПЛ Сергей Прядкин. Правда не долго. Видимо, сделав экспресс-анализ происходящего, они отправились по другим делам. Тем более, что Мутко теперь человек занятой – занимается строительством.

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Но много они не пропустили. Уже минут через 20 открытая часть тренировки подошла к концу и журналистов вежливо попросили удалиться с кромки поля.

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Пресс-конференцию пришлось ждать около получаса. Станислав Черчесов пришел взял с собой капитана Игоря Акинфеева, надеясь, что на большинство вопросов ответит голкипер. Но Игорь ответил лишь на один вопрос.

— Можно ли сказать, что команда готова психологически и справляется с давлением? Ведь очевидно, что оно большое.

— В сборной давление оказывается всегда. В том году был Кубок конфедераций, там было такое же давление. На чемпионате мира не каждому дано сыграть, и когда тебе выпадает такой шанс – ты уже ничего не боишься и никакого давления не чувствуешь. Надо отбросить все лишние мысли и сконцентрироваться на игре, — сказал капитан сборной России.

На остальные вопросы Станиславу Саламовичу пришлось отвечать самому.

— На левом фланге будет играть только Юрий Жирков? Что делать, ведь ему тяжело проводить много матчей в таком возрасте? И куда пропал Константин Рауш?

— Вы Кудряшова совсем забыли, он тоже играет слева и сейчас ему было обидно. За возраст Жиркова не переживайте. У него по сравнению с прошлым годом и скорость повыше, и качество игры.У нас есть два игрока слева: Кудряшов и Жирков. Справа Смольников и Фернандес. 20 игроков и 3 вратаря. Нам хватит.

У Рауша пару дней подряд были проблемы со спиной – он повредил мышцы. Мы не могли так сильно рисковать. Я хотел объявить уже после Австрии все, но подождал до последнего, чтобы быть справедливым с футболистами. У Рауша такая травма, которая может всплыть в любую секунду и для нас это не очень здорово. Он это понимает.

— Как оцените соборы перед чемпионатом мира?

— Я доволен. Понятно, что в игре с Австрией не удалось победить, но работу свою мы выполняли хорошо. Есть международный матч против другой страны – и мы хотели максимально проявить себя. Я не говорю иногда какие-то вещи, чтобы слова не звучали так, будто я перед вами оправдываюсь. Если бы провели эту встречу оптимально, я бы даже больше насторожился, чем в случае поражения. Мы планомерно готовимся к турниру и понимаем всю степень ответственности, подмечаем ошибки. Можете не переживать, мы готовы. Надеемся, что завтра болельщики придут и поддержат нас.

Смотрите, что творит в воротах Артём Дзюба! ⚠️⚠️🔝🔝🔥🔥 pic.twitter.com/xx6S7Z6Z67 — Сборная России (@TeamRussia) June 3, 2018

— Почти два года вы тренируете сборную. Как оцените свою работу?

— Два года будет 11 августа.

— Если будет, мы пока ничего не знаем.

— Будет, можете быть уверенны. Что сказать. Мы собрали хорошую команду, стараемся в каждом матче играть на максимум и отдаваться игре. За два года изменения видны и есть результат.

— Если проиграем Турции, уже можно будет поднимать панику?

— Вы уже ее поднимаете. Но мы не мыслим такими категориями. Все под контролем. Свой путь мы начали как раз с матча против Турции 31 августа прошлого года, если помните И закончим его такой же игрой. Вы никогда не были в нашей шкуре, поэтому не можете понять, как именно мы думаем.

— Почему отсеяли Ташаева и Чалова? Ведь многие их ждали.

— Они проявили себя слишком поздно. Мы хорошо относимся к этим футболистам, и они показывают себя здорово. Но на сборах мы приняли решение, что так будет лучше для всех. Я поговорил с ребятами, объяснил причины, они все понимают. И они, и Джанаев, и другие достойны играть в сборной. Но по разным причинам на ЧМ они не поедут. Нойштедтер тоже знает всю ситуацию.

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Завершилась конференция оптимистичным спичем журналиста из Перу. Он рассказал о том, что в его стране Россию очень полюбили и люди приедут сюда с большим удовольствием. Также он вспомнил, что Перу накануне одержала победу над Саудовской Аравией и пожелал России удачи. «Мы хорошо их обработали для вас. Вам осталось малое», — весело отметил гость из Перу.

Фото: Евгений Морозов

Текст: Евгений Морозов