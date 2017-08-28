Водные процедуры. Чем закончился первый день сборов национальной команды перед матчем с «Динамо»

Не слишком узнаваемые лица, плохая погода – все это стало обязательным атрибутом первой тренировки сборной России на базе в Новогорске перед контрольным матчем с «Динамо». Ради матча с «бело-голубыми» Станислав Черчесов вызвал в расположение национальной команды многих игроков, которые не привлекались к играм за сборную ранее. Среди них – футболисты «Тосно», Антон Швец из «Ахмата», открытие старта сезона РФПЛ Далер Кузяев и даже полузащитник «Кельна» Константин Рауш.

В первый тренировочный день сборной нашей национальной команды журналистам разрешили провести на тренировке всего 15 минут. За это время сотрудники СМИ успели сделать ровно две вещи. 1) Успешно прятаться под зонтиками от холодного дождя. 2) Угадывать по лицам новичков сборной. Второе получалось не всегда. Некоторые сразу замечали, что одноклубники сразу же начали работать в парах: Алексей Миранчук, к примеру, отдавал пасы на Дмитрия Тарасова, а Антон – на Владислава Игнатьева. Спустя несколько минут после начала упражнения тренерский штаб решил, что не очень-то правильно разлучать братьев друг от друга и поставили их работать в пару друг к другу.

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«Футболисты прибыли в Новогорск. Предстоит научиться различать братьев Миранчуков» — шутил официальный твиттер сборной России с утра. Однако некоторые пришедшие на тренировку не смогли различить не то, что полузащитников «Локомотива» — они не могли найти на поле даже главного тренера сборной России. «Эй, это Черчесов», — кричал один из футьолистов из академии «Динамо». «Ты че! Вон он, вдалеке! Это просто из тренерского штаба» — отвечал ему товарищ по команде. «Господи, покажите мне хоть кого-нибудь, и мы просто уйдем» — разрешал спор третий мальчик.

Погода совсем не располагала к тренировке: было чересчур холодно, лил холодный дождь. Футболисты очень нехотя выполняли упражнения. Кое-то лениво растягивался, кое-кто бежал слишком медленно тогда, когда нужно было ускоряться. «Четче, резче! Быстрее» — подгонял игроков сборной тренерский штаб. Однако некоторые сборники были чересчур уставшими: тех, кто только позавчера и вчера отыграли последние туры в чемпионатах, все же отпустили пораньше. Остальные ушли с тренировки в запланированное время.

«Хорошее впечатление от тренировки, потому что погода футбольная, поле хорошее, за что спасибо динамовцам, которые его подготовили. У футболистов хороший настрой, понятно, что кто-то вчера играл — они меньше тренировались, а остальные больше, поэтому все идет свои чередом. Не скажу, что есть какая-то нервозность, но каждый оглядывается, потому что игроки друг друга еще не так хорошо знают, привыкают друг к другу, — рассказывал главный тренер сборной России — Возникла такая ситуация, спасибо динамовцам, что они с нами играют. Просто, наверное, неправильно, проводить сбор и не сыграть ни с кем в конце, не почувствовав друг друга. Понятно, что это разовая акция, поэтому в следующий раз, когда мы будем хозяевами чемпионата мира и у нас опять будут проблемы со спарринг-партнерами, тогда снова сыграем. Но когда это будет, я не знаю, потому что в следующие разы мы будем играть в группе».

«Эй, Костя, я сказал им, что ты – великолепен», — готовил к интервью Черчесов защитника «Кельна» Константина Рауша. Казалось, что Рауш немного волнуется: первый день в национальной команде, много незнакомых. Но сам футболист поспешил развеять этот миф. Он лишь сослался на то, что ему пока что довольно трудно говорить на русском и отметил великолепный тренерский процесс с новыми для него людьми. «Я очень рад, что меня вызвали. Нужно немного времени, чтобы привыкнуть к команде, познакомиться со всеми. Сегодня была первая тренировка. Все прошло нормально. Если честно, в Германии его не показывают: только Бундеслигу, Англию, Испанию. Но я иногда стараюсь включать матчи РФПЛ» — говорил Рауш.

Далер Кузяев же говорил о тренировках в «Зените». По его словам, Манчини сделал летний сбор самым жестким в его карьере. Причину своего вызова в национальную команду Кузяев пока что затрудняется комментировать: полузащитник думает, что все дело в неплохой результативности на старте этого сезона.

Тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым назвал 23 футболиста для участия в сборе и контрольной игре с «Динамо» Москва (3 сентября, «Арена Химки»).

Вратари: Александр Селихов («Спартак» Москва), Андрей Синицын («Краснодар»).

Защитники: Владимир Гранат, Эльмир Набиуллин (оба — «Рубин» Казань), Вячеслав Караваев («Спарта» Чехия), Илья Кутепов («Спартак» Москва), Роман Нойштедтер («Фенербахче» Турция), Марио Фернандес (ЦСКА Москва), Евгений Чернов, Виталий Шахов (оба — «Тосно»).

Полузащитники: Владислав Игнатьев, Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Дмитрий Тарасов (все — «Локомотив» Москва), Далер Кузяев («Зенит» Санкт-Петербург), Магомед Митришев («Ахмат» Грозный), Павел Могилевец («Ростов»), Антон Швец («Ахмат» Грозный), Константин Рауш («Кельн» Германия), Дмитрий Стоцкий («Уфа»).

Нападающие: Антон Заболотный (Тосно»), Владимир Ильин («Урал» Екатеринбург), Кирилл Панченко («Динамо» Москва).

Текст: Илья Егоров

Фото: официальный сайт РФС

Илья Егоров Корреспондент еженедельника «Футбол»