Видеотрансляция матча матча «Долгопрудный» – «Динамо» СПб. А мы пойдем на «Запад»

Автор: Юрий Алеманов 0 Comments

Официальный сайт еженедельника «Футбол» ftbl.ru 16 апреля в 16:00 по московскому времени начнет видеотрансляцию матча «Долгопрудный» – «Динамо» (Санкт-Петербург)».

В западной части футбольной России обозначились два претендента на повышение. Лидеры ПФЛ «Динамо» из Санкт-Петербурга и подмосковный «Долгопрудный» победили во всех последних пяти матчах лиги. 16 апреля сильнейшие клубы «Запада» поборются между собой. Отрыв петербуржцев от подмосковной команды всего 6 очков и вся борьба за первое место еще впереди.

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Юрий Алеманов

Автор колонки о французском футболе. Напоминаю о тех, кого вы могли уже забыть в рубрике «Вспомнить всех». Люблю в футболе итальянскую страсть и английский антураж. В еженедельнике с 2015 года.

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