Видеотрансляция матча «Динамо Спб» — «Динамо-2». А что, «Динамо» бежит?

Во втором дивизионе можно увидеть многое. Здесь играют команды-лидеры российского футбола 90-х годов, на полях ПФЛ свою карьеру завершают именитые игроки. А спортивное общество «Динамо» в этом сезоне получило бело-голубое дерби двух столиц. Официальный сайт еженедельника «Футбол» 2 апреля в 15:00 по московскому времени будет вести прямую трансляцию этого матча.

Тяжелые времена петербургского «Динамо» подходят к концу. После бесконечных проблем с финансами и местами в середине турнирной таблицы руководство клуба совершило неожиданный апгрейд. Смена большей части состава перед началом текущего сезона ничуть не сломала северян: футболисты Александра Точилина удивляют всю зону «Запад» и занимают первое место в первенстве. Бело-голубые не планируют прерывать 11-матчевую беспроигрышную серию, которая длится с 18 августа.

А кто же нанес то историческое поражение команде с берегов Невы? Конечно же нынешний соперник – «Динамо-2»! К сожалению, эта победа так и остается одним из главных триумфов фарм-клуба легендарного московского клуба. Столичная команда уже не надеется порадовать болельщиков повышением в классе в первый же год после собственного создания, ведь поезд лидера уехал слишком далеко (отставание от «Динамо» СПб – 14 очков). Теперь вожак динамовской стаи Михаил Могулкин и его команда могут просто наслаждаться оставшимися турами чемпионата, но при этом портить нервы соперникам, отбирая у них очки.

Текст: Дмитрий Темников

Фото: Еженедельник «Футбол»