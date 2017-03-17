Видеотрансляция форума «Спорт и Россия»

Автор: Еженедельник «Футбол» 0 Comments

В «SwissоtelResort Сочи Камелия» проходит IV Ежегодная Национальная Программа и Форум «Спорт и Россия» — мероприятие, призванное выявить лидеров в области продвижения спорта в России. Еженедельник «Футбол» ведет прямую видеотрансляцию этого мероприятия.

 

Модератором футбольной секции форума выступит исполнительный директор еженедельника «Футбол» Анатолий Волосов.

 

 

Завершением вечера станет официальная церемония награждения лауреатов премии «Спорт и Россия». Ведущий церемонии Виктор Гусев. Среди почетных гостей: Владимир Мышкин, советский хоккеист, вратарь, заслуженный тренер; Алексей Касатонов,советский хоккеист, многократный чемпион мира, Европы, СССР; Виталий Петров, российский автогонщик и другие.

 

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Еженедельник «Футбол»
Еженедельник «Футбол»

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