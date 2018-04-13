Верим в команду. ЦСКА не удержал победу над «Арсеналом», но заставил Венгера нервничать

ЦСКА умеет удивлять. Причем в крайне сжатые сроки: еще в понедельник «армейцы» проиграли «Динамо», а ссора Виктора Гончаренко и Ахмеда Мусы намекала на недопонимание в коллективе. Но уже через три дня перед болельщиками предстал другой клуб — атакующий, прессингующий, сказочный. И все эти скиллы — в матче с лондонским «Арсеналом»! Правда, чуда не случилось.

Комфортный перевес в счете после первого матча противостояния слишком расслабил «Арсенал»: лондонцы не особо искали моментов для гола, выполняя длинные навесы в штрафную хозяев только когда защитники ЦСКА не успевали умчаться за Ляказеттом и К. Но часто атакующие футболисты «канониров» лишались мяча после самоотверженной игры защитников и опорников: Березуцкий и Игнашевич шли в подкаты, на 90 минут забыв о своем возрасте, а Набабкин вообще выпахал свой фланг и цеплялся за каждый мяч. Позже зрители убедятся, что в этот вечер Кирилл будет папочкой и на чужой половине поля.

Болельщики «армейцев» не просто соскучились по выступлению своих любимцев на таких стадиях еврокубков, они ждали победного камбэка (такое развитие событий фанаты предсказывали по пути от станции МЦК к стадиону, с интересом размышляя об авторах будущих голов). Поэтому уже к первым минутам трибуны «ВЭБ-Арены» были непривычно заполнены. Позже об этом сказал и диктор: «Сегодня на нашей арене установлен новый рекорд посещаемости. На стадионе присутствует 29284 зрителя». Удивительно, но после этого объявления красно-синие и рванули вперед.

ЦСКА газует, «Арсенал» буксует

А ведь началось все с замены Алана Дзагоева. Странно, ведь 10-й номер и по воротам Чеха с дальней дистанции бил, и пытался успешно задействовать в атаке фланги. Неужели опять случилась травма? «Думаю, с Дзагоевым ничего серьезного. Будет готов к следующей игре», — заявил Виктор Гончаренко уже после игры.

Уже через минуту после ухода Алана счет и был открыт: на навес Кучаева отреагировал Набабкин – он пробил по воротам Чеха. Вратарь отразил удар, а Чалов воспользовался отскоком и отправил мяч в пустой угол. В последние минуты первого тайма все линии «Арсенала» затормозили: игроки из Англии просто не успевали за «армейцами».

Лига Европы. 1/8 финала. ЦСКА — «Лион» — 0:1. Фоторепортаж Сергея Дроняева

Почему их коматозное состояние не изменилось в начале второй 45-минутки? Вопрос к Венгеру. Опять вернулись старые проблемы – футболисты атакующей группы просто не возвращались назад, а Ляказетт стал «героем» по пассивности: когда Бистрович начинал позиционную атаку в пяти метрах от француза, тот даже не удосужился пойти на перехват мяча. Что, пацаны, Wenger Out?

22 минуты счастья

Официально: 50-я минута этого матча – самое счастливое событие в истории нового стадиона на Песчаной. Сначала Головин пальнул по воротам гостей с 30 метров, но Чех отбил удар…на соперника. И забытый всеми Набабкин расстрелял пустые ворота. На первом ряду стадиона бурно радовался даже колоритный старичок, подкидывая в воздух свою кепку. А когда арбитр на 61-й минуте указал на точку, этот же дед (как и большинство присутствующих на арене) удивленно вскинул руки вверх. Но скоро все разочарованно выдохнули — судья указал на удар от ворот. «Казалось бы, чудо так близко», — с грустью говорили зрители, позже вспоминая празднования второго гола.

На 72-й минуте Гончаренко провел роковую замену: не боявшийся выдавать рискованные пасы в нападение и идти в стык с лондонцами Бистрович был заменен на Натхо. И уже через 3 минуты после его ухода красно-синие упустили Уэлбека. К сожалению, Дэнни успешно протестировал мега-финт на Набабкина и выдал пас Эль-Ненни. Обратная передача, выход один на один, точный удар по воротам Акинфеева – вот так из текущего розыгрыша еврокубков и вылетел последний российский клуб.

Победа при ничьей

После 2:1 в чудо перестали верить даже футболисты ЦСКА. Но только не болельщики. «Верим в команду!», — заряжал фан-сектор красно-синих. Активные болельщики пытались завести своих игроков до финального свистка, но по иронии судьбы они стали свидетелями второго гола в нескольких метрах от своих мест. Уже в компенсированное время «Арсенал» Эль-Ненни выдал точную передачу на Рэмси, а тот вышел на Акинфеева и сравнял счет. А достойны ли были лондонцы этой ничьи? Вопрос риторический.

Упала ранняя звезда. Как ЦСКА вышел в 1/8 Лиги Европы

Главное – не победа, а задел на будущее. Несмотря на вылет из Лиги Европы, «армейцы» зажгли своими молодыми звездами. В этом и эксперты, и обычные зрители соглашаются. А главным бонусом к достойной игре было заявление победителя Арсена Венгера: «Мое мнение по Головину? Это это очень интересный игрок. Но в ЦСКА нет плохих футболистов, они все хороши».

Текст: Дмитрий Темников

Фото: Сергей Дроняев