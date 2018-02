Упала ранняя звезда. Как ЦСКА вышел в 1/8 Лиги Европы

Главный тренер «Црвены Звезды» Владан Милоевич показывает Кинг Конга #еженедельникфутбол #футболхоккей #футбол #лигаевропы #ftbl #ftbl60

A post shared by Еженедельник «Футбол» (@ftbl60) on Feb 21, 2018 at 1:29pm PST