Упала ранняя звезда. Как ЦСКА вышел в 1/8 Лиги Европы

Московский ЦСКА первым из российских клубов вышел в 1/8 финала Лиги Европы. Боль Виктора Васина, пение сербов, голые торсы «отмороженных» фанатов ЦСКА и слезы игроков «Црвены» в репортаже с «ВЭБ-Арены».

Виктор Гончаренко по итогам первого матча в Белграде усомнился в том, что Понтус Вернблум готов закрывать позицию центрального защитника. В перерыве между играми 1/16 финала ЛЕ армейцы в Испании провели восстановительный спарринг против датского «Эсбьерга». В этом поединке ЦСКА вновь не смог забить, хотя участвовали практически все игроки основной обоймы. Понтус вышел на уже привычную позицию форварда в дуэт с Ахмедом Мусой, а Витиньо опустился несколько глубже к центру поля. Возвращение шведа в атаку вызвано даже не тем, что в роли центр-дефа Понтус проиграл почти все верховые единоборства в первом матче. Весь стратегический рисунок ЦСКА заставило измениться отсутствие Александра Головина, что пропускал ответную встречу с «Црвену» из-за перебора карточек.

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Несмотря на обещанное в Москве похолодание, армейские болельщики успели скупить 2/3 билетов. Сербы хоть и близкие друзья «Спартака», но большого ажиотажа и интереса у красно-синих не вызвали. Что не скажешь о фанатской трибуне, забитой под завязку. Ультрас воздержались от масштабного перфоманса, зато подготовили огромное количество флагов. Армейская трибуна выглядела ярко. С противоположной стороны арены во время разминки команд неустанно пели сербы вместе с пришедшими их поддержать фанатами «Спартака».

Под клич «побеждать!» футболисты ЦСКА с первых минут ринулись в атаку. Первая по-настоящему опасная атака случилась на восьмой минуте, когда в свободную зону вырвался Бибрас Натхо и ударом «согрел» спину Дамьена Ле Таллека. «Црвена» продолжала обороняться большим количеством, терпеливо выжидая шанс на контр-выпад.

Армейские фанаты активной поддержкой привлекли внимание стюардов, большим отрядом люди в манишках двинули за ворота Игоря Акинфеева. Хотя боление выглядело максимально цивилизованным. Параллельно сербы громко пели о дружбе сербского и русского народов. «ЦСКА – «Партизан!» Братство верности и чести», «Оле-ола! Вперед, «Спартак» Москва», — доносилось со Второй Песчаной улицы.

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ЦСКА продолжал больше владеть мячом, но пропустил первый опасный выпад от сербов на 20-й минуте — Александар Пешич попал в офсайд. Во время этой контратаки Виктор Васин неудачно потянул ногу и был вынужден покинуть поле уже на 25-й минуте. Центрального защитника заменил номинальный фланговый — Кирилл Набабкин.

Ахмед Муса по-прежнему тяжело взаимодействовал с партнерами по атаке и удачливее действовал в тех случаях, когда в одиночку прорывался вдоль кромки поля. В связи с этим большую инициативу проявлял Витиньо, то и дело проверяя вратаря «Црвены» Милана Боряна на бдительность. Зачастую бразилец действовал слишком самонадеянно.

К концу тайма казалось, что красно-синие технично «засушат» остаток времени и уйдут с голыми нулями на табло. Но уже в компенсированную арбитром минуту Константин Кучаев открылся под отличный пас Бибраса Натхо, прострелил в штрафную и Алан Дзагоев замкнул передачу. 1:0! От этого гола легко вздохнули не только российские болельщики, но и сербы, осознавшие, что дополнительного времени в этой игре не будет точно. В перерыве стадион стремительно опустошился — все болельщики скрылись в поисках тепла.

После перерыва ЦСКА вышел с настроем увеличить преимущество. Армейцы все чаще стали использовать появившиеся зоны в защите сербов, умело сдавливая центр «Звезды». Здесь и постоянные удары Витиньо, и открывания юркого Константина Кучаева. Самый опасный момент во второй половине игры у ЦСКА случился на 63-й минуте — Алан Дзагоев в пределах штрафной бил в падении, мяч принял Понтус Вернблум и тот пяткой замыкал мяч уже в пустые ворота, но пробил в защитника.

С этого момента ЦСКА стремительно потерял преимущество, сербы же наоборот преобразились. Даже уже традиционно оголившаяся группа «отмороженных» болельщиков красно-синих не взбодрила армейских футболистов. Казалось, что вот-вот ЦСКА допустит промашку. Сербам хватало одного гола, чтобы полностью переписать выход в 1/8 финала в свое владение.

Под мощный гул сербских фанатов «Црвена» полетела вперед. Чаще других атаки шли через вингера из Коморы Эль-Фарду Бен Набуана. Легконогие африканец то и дело открывался опасные забросы сербов. Многие зрители встали со своих мест. Мало того, что морозно, так и напряжение вырастало с каждой минутой до финального свистка.

Одна ошибка могла изменить все, и защита ЦСКА дала слабину: после подачи с правого фланга Александар Пешич остался наедине с Игорем Акинфеевым, капитан ЦСКА был отыгран, а сербский форвард попросту промахнулся по мячу в абсолютно голевом моменте. Часть тренерского штаба «Црвены» поседела, а концовка превратилась в монотонный триллер.

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Финальный свисток вышел армейцев в 1/8 финала Лиги Европы. Сербы с уважением пожали руки хозяевам. Самый трогательный момент игры — слезы Александара Пешича, так и не ставшего героем двухматчевого противостояния.

После игры главный тренер «Црвены» не стал жаловаться на судейство, отметил выход ЦСКА в следующую стадию справедливым: «Речь идет о больших соревнованиях, поэтому эмоции и работают у футболистов: они выложились до конца. Но это спорт, мы пойдем дальше после поражения».

Виктор Гончаренко в свою очередь отметил, что нынешняя «Црвена» сильнейшая за многие годы, а если точно, то с 1991, когда сербы стали триумфаторами Кубка чемпионов.

ЦСКА возвращается в Испанию, где продолжит подготовку к возобновлению чемпионата России.

Текст: Юрий Алеманов

Фото: Сергей Дроняев