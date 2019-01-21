Уикенд у Барса. Чем запомнился «Матч звезд КХЛ» в Казани

Традиционный «Матч звезд КХЛ», одиннадцатый по счету, в этом году проходил в Татарстане. Болельщикам, съехавшимся в столицу республики со всей России, было на что посмотреть. За этот уикенд в Казани поженили енотов, изучили геометрию точного паса и воссоединили легендарную тройку «Ак Барса» Зарипов–Зиновьев–Морозов, пусть лишь на время матча ветеранов. А победителем во второй раз стала команда Дивизиона Чернышева.

Чудеса науки

Программа «звездного уикенда» Континентальной хоккейной лиги традиционно построена таким образом, чтобы развлекательная часть не обходила стороной главных героев – самих игроков. Ежегодно на церемонии презентации игроков «Матча звезд КХЛ» хоккеисты узнают о своих новых сверхспособностях. К примеру, год назад основной тематикой был космос, а хоккеистов представляли в образе супергероев. В этом году на первый план вышла наука, а сами игроки превратились в академиков хоккейных наук. Вадим Шипачев – мастер геометрии паса, Кирилл Капризов – конечное звено голевой цепи, Данис Зарипов – подлинный носитель хоккейной истории.

Лидерский захват. Чего ждать от Матча всех звезд КХЛ

Форвард «Ак Барса» весь вечер провел с улыбкой на лице, не скрывая своей радости от попадания в число участников «звездного уикенда»: «Я рад, что попал в последний вагон. Надеюсь, у нас получится подарить хороший эмоциональный праздник любителям хоккея Татарстана. Мне очень нравятся такие мероприятия, это большой праздник хоккея в России, они необходимы». Как выяснилось чуть позже, Зарипов – любимый игрок самого президента. Речь о главе Татарстана Рустаме Минниханове, который во время своей приветственной речи отметил, что для республики принять такой матч – большая ответственность. Попутно он не забыл напомнить, что именно местный «Ак Барс» стал первым трехкратным обладателем Кубка Гагарина в истории КХЛ, что лишний раз подчеркивает хоккейную мощь Татарстана.

Свадьба енотов-маскотов

Накануне «Мастер-шоу» своя «закрытая вечеринка» была не только у игроков, но и у талисманов команд. По сложившейся традиции во время «звездного уикенда» хоккеисты сталкиваются с серьезной конкуренцией со стороны маскотов за внимание публики. Но на этот раз «мифические животные» в атрибутике команд КХЛ переплюнули самих себя – они организовали свадьбу. Талисман Детской следж-хоккейной лиги Енот Фырк получил согласие от енотихи Фанни на предложение руки и сердца. В роли свидетелей выступали Конь-Огонь из СКА и олениха Виктория из «Торпедо». Местом празднования стал парк «Черное озеро», где маскоты перетягивали канат, валялись в снегу и лупили друг дружку. Обошлось без жертв.

Хоккеист Сычев и полиглот Фазель

«Серьезно настраиваемся, не улыбаемся», — громогласно объявляет капитан Дивизиона Боброва Дмитрий Кагарлицкий, обращаясь к своим партнерам в подтрибунном помещении. Наставление охотно поддержал шведский кипер Магнус Хелльберг, с легким акцентом добавивший: «Давай, давай!» Представление составов команд сопровождалось красочным шоу открытия, организованным партнером КХЛ – компанией Mastercard: на льду появились 400 человек, двигавшиеся в такт музыке, а затем они организовали специальные подсвеченные коридоры, ведущие игроков к четырем кругам вбрасывания. Еще одной традиционной акцией компании уже не первый год является проект «Бесценная лига». Это совместная традиция КХЛ и компании Mastercard, благодаря чему у многих болельщиков исполнилась заветная мечта – они получили возможность выйти на лед и разделить специальный приз со своим любимым игроком. Для этого надо на протяжении всего чемпионата голосовать за него на сайте «Бесценной лиги».

Перед стартом «Мастер-шоу» к болельщикам обратились президент КХЛ Дмитрий Чернышенко и президент Международной федерации хоккея Рене Фазель. Год назад он сорвал овации в Астане, поприветствовав зрителей фразой «Алга, Казахстан». Было ему чем удивить и на этот раз: «Дорогие друзья и подруги! Привет, Казань! Я желаю вам успехов и удачи!» Этих слов оказалось достаточно, чтобы добиться одобрительных возгласов болельщиков.

Затем начались традиционные конкурсы: «Тест на скорость», «Надежная защита», «Эстафета мастерства», «Самый сильный бросок», «Точность броска» и «Хоккейный биатлон». Во время второго конкурса на льду появился экс-футболист сборной России Дмитрий Сычев, попытавшийся в паре с Ильей Михеевым поразить ворота Якуба Коваржа футбольным мячом. «Мы с Ильей Михеевым разрабатывали хитрый план, но в конкурсе буллитов вратарь сыграл выше всяких похвал, по-футбольному», — сокрушался потом Сычев. Тем не менее он был доволен общей атмосферой и за происходящим наблюдал с искренней улыбкой.

Конкурс песни и пляски

К третьему конкурсу лучше всего подготовился голкипер Дивизиона Тарасова Константин Барулин. Вратарь ХК «Сочи» появился на льду в смокинге, с цилиндром на голове и тростью в руке. «Мы с супругой все совместно придумали, можно сказать, что обоим одновременно это пришло в голову. Самое интересное, что костюм у меня уже давно висит, еще к «Матчу звезд» в Сочи. Но я тогда оказался вне мероприятия, так как был травмирован, поэтому идею оставили висеть в шкафу», — поделился секретом Барулин.

А вот защитник рижского «Динамо» Мэтью Майоне покорил собравшихся не внешним видом, а своим творческим подходом. Он исполнил песню Ho Hey группы The Lumineers, причем сам же подыграл себе на гитаре. «Мы вместе с КХЛ подготовились к этому выступлению, многие одноклубники даже не знали об этом. Музыка – это мое хобби, в свое свободное время играю, в Риге у меня есть акустическая гитара. Был на нескольких «Матчах звезд» в других лигах, мне нравится развлекать болельщиков, очевидно, они ключевой игрок в каждой команде», — делится эмоциями Майоне.

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Не менее ярко проявил себя голкипер Юлиус Гудачек. Перед стартом конкурса «Надежная защита» он успел потанцевать с нападающей «Агидели» Николь Чупковой. Но это была лишь разминка. Во время буллитной серии на лед вышла ассистент главного тренера команды Дивизиона Боброва Наталья Кларк. Она успешно реализовала один из штрафных бросков, после чего вместе с игроками своей команды станцевала для болельщиков.

Итоговая победа в «Мастер-шоу» досталась команде Дивизиона Чернышева, набравшей девять баллов. И лишь маскот «Сибири» Снеговик с серьезным видом решал на этом празднике жизни свои локальные задачи, прогуливаясь с плакатом «Не подскажете, как пройти в Play-off?».

Хайдарыч промахнулся

Главное шоу уикенда стартовало достаточно эффектно: ледовую площадку укрыло огромное белое полотно, превратившее ее в трехмерный экран. Предматчевое шоу в красочном видеоролике поведало о местных традициях и лишний раз подчеркнуло особенность предстоящего «Матча звезд КХЛ». После окончания ролика полотно опустилось на лед, где в ожидании уже находились хоккеисты.

В первом полуфинале команда Дивизиона Чернышева встречалась с командой Дивизиона Харламова. Афиша матча была привлекательна проведением мини-«зеленого дерби» между игроками «Салавата Юлаева» с одной стороны и хоккеистами «Ак Барса» с другой. Несмотря на активную поддержку местных болельщиков, Данис Зарипов, Пол Постма и Владислав Подъяпольский, усиленные Сергеем Мозякиным, уступили команде Боба Хартли. Не помогло даже секретное оружие – буллит в исполнении главного тренера Дивизиона Харламова Зинэтулы Билялетдинова. Его отразил Юха Метсола.

Второй полуфинальный матч между Дивизионом Боброва и Дивизионом Тарасова поначалу проходил с заметным преимуществом команды Ильи Воробьева и Натальи Кларк. Выиграв первый период со счетом 4:1, тренерский штаб Дивизиона Боброва бросил все силы на поздравление Алекса Гранта с 30-летием. Ему вручили торт и включили песенное поздравление от Крокодила Гены. Команда Дивизиона Тарасова едва не воспользовалась этой расслабленностью, сократив отставание в счете до минимума, но на большее усилий игроков не хватило.

Джентльмен Зарипов

В утешительном финале борьба шла до последних секунд, а главным героем этого матча стал Данис Зарипов. По ходу игры он забросил шайбу, но, усомнившись в правильности гола, запросил у арбитров видеопросмотр. Взятие ворот отменили, а к концу поединка на табло горел счет 7:7. Послематчевая серия буллитов завершилась тотальным преимуществом Дивизиона Харламова, а один из трех штрафных бросков своей команды уверенно реализовал сам Зарипов.

Календарь Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

В нынешнем формате, когда хоккеистов делят на команды четырех дивизионов, «Матч звезд КХЛ» проводится всего лишь в третий раз. Зато уже есть устоявшаяся традиция – в финале неизменно играет Дивизион Чернышева. Оправившись от поражения годичной давности, команда Восточной конференции вновь одержала победу, сломив сопротивление Дивизиона Боброва – 4:3. Но самый главный итог подобного мероприятия – улыбки на лицах болельщиков, ради которых и организуют это шоу. И с этим хоккеисты, не без помощи клубных маскотов, справились играючи, легко.

Текст: Никита Котов

Фото: официальный сайт «Ак Барса»