Третий – лишний. Россия потерпела крупное поражение от Бразилии

Cборная России уступила с крупным счетом самой титулованной национальной команде мира – Бразилии. Три мяча забили пентакампеоны в ворота Игоря Акинфеева. Еженедельник «Футбол» — о том, в каком антураже проходил матч и какие выводы можно сделать из этой игры.

Прохожий в плавках

Пятница. Ранний вечер. Станция метро «Спортивная». Если бы вы здесь оказались здесь в это время случайно, даже пребывая под гипнозом, прочувствовать назревающее большое событие где-то поблизости все равно бы пришлось. Спускались по эскалатору люди в обычном буднем режиме, а вот на выход шли группами, чаще исключительно мужскими. Громкоговоритель назидательным тоном расчищал вестибюль, поясняя, что все встречи и разговоры – только на улице.

Кресты сборной. Ответы на какие вопросы ищет сборная России в матчах против Бразилии и Франции

Стоило мне оказаться на выходе из метро и оглянуться, как рядом оказался полицейский: «Проходите вперед, стоять можно только за решетками». Мол, нечего, заслонять болельщикам стартовую прямую до «Лужников». Событие национального масштаба выдавали атрибуты – на шее у каждого третьего шарф с расцветкой российского флага, долетающее из толпы скандирование: «Россия!» сменяют жаркие споры – хорошо ли нам сейчас пройти проверку Бразилией или было б лучше, если бы этот матч состоялся перед самым началом чемпионата мира.

Но мы еще проверим – все ли здесь в теме. Прячу подальше аккредитацию, прикидываюсь зевакой. Отыскиваю задумчивого парня, без футбольной символики. «Куда это народ идет, что сегодня здесь намечается?», — озадачиваю его вопросом. Показалось, отвечать начал он, еще не дослушав меня: «Футбол же в «Лужниках», Россия с Бразилией играют». Странный вопрос его пронял – я уже откланялся, а он открыв рот, смотрел вслед неосведомленному прохожему. Смотрел, как будто видел перед собой при нулевой температуре человека в одних плавках. Я даже в беспокойстве спешно себя осмотрел – вроде порядок.

Уравнение с неизвестными. Илья Казаков — о вопросах к сборной России

Вывеска навсегда

Ближе к стадиону – разнообразие. Мужчина с билетами на матч сборной, а на шарф на шее спартаковский. Но впереди нас и не такое ждет. У продавца атрибутики шарфы не только российские, есть и дружеский, в честь матча. Жело-зелено-бело-красно-синий. Россия-Бразилия. Матч-шарф. Раритет. Эта вывеска традиционно остается в памяти на десятилетия. 1988 год, Сеул – у нас впервые за 32 года футбольное «золото» Олимпиады. 2012, Лондон – впервые за те же 32 года – золото волейбольное. В том же Лондоне ровно пять лет назад Россия с Бразилией схлестнулись в товарищеской встрече, провели которую мы против Халка и Ко с позиции силы, едва не дотерпев до победы. Что- то ведь будем вспоминать cпустя годы и о матче нынешнем? Как шарфом в честь этого не обзавестись. Впрочем, вертящий в руках дружеский шарф болельщик, был не столь сентиментален: «тысяча рублей?», — недоверчиво косится на продавца. Пока он сомневался и прислушивался к внутреннему голосу, я уже сравнивал точность инструкций местных волонтеров с питерскими. Сначала сходства было много – каждая следующая подсказка-путеводитель противоречила предыдущей. На «Крестовском» по пути от входа на арену до ложи прессы эти взаимоисключения – обычное явление. «Лужники» хоть и открылись после реконструкции на полгода позже, но чем ближе к цели, тем точнее подсказки.

В том числе и вывески беззвучные – едва оказался на территории стадиона, как меня встретил указатель в сторону медиацентра. Рядом с ним высоченная девица, окутанная бразильским флагом, с кем-то бойко болтала на португальском. Присмотрелся – не волейболистка ли из российского клуба? Оказалось – нет. Сама из Бразилии, но туристическо-деловая поездка в Россию совпала с приездом сборной, — объяснила по-английски она. В ожидании друзей и подруг снова переключилась на телефон.

Делайте, что сможете, а мы будем, что захотим

Для российского болельщика интригой выглядел состав. Что придумает Станислав Черчесов в обороне без травмированных центральных защитников Джикия и Васина. Что нового увидим в нападении без тоже выбывшего из-за пресловутых крестов форварда Кокорина? Стартовый протокол снова убедил, что эксперименты остались в прошлом. Играют Гранат с Кудряшовым вместе за «Рубин», со схемой в три центральных знакомы? Добро пожаловать в компанию к Кутепову.

Товарищеский матч. Сборная России — сборная Бразилии — 0:3. Как это было

Выбор Черчесова в атаке совпал с популярным предматчевым мнением – «при широком выборе атакующих полузащитниках играть в два выраженных форварда необязательно». Выдвинутому вперед Смолову активно помогали Головин с Алексеем Миранчуком, и Зобнин с Глушаковым. В первом тайме этой помощи оказалось достаточно, чтобы не уступать бразильцам во владении мячом и постоянно доводить мяч до их штрафной. Но чем дальше, тем чаще вспоминалась поговорка о бразильцах, о том, сколько вы сможете и сколько они захотят. Неприметная перепасовка на четвертой минуте – получите удар из вратарской Виллиана – хорошо, что Акинфеев готов и собран всегда. Показательное отличие – перспективных атак, в том числе три в три, у России было до перерыва даже побольше, а в створ били только бразильцы. Да, половина этих ударов стала для капитана продолжением разминки, но если Миранчук, Смолов и Глушаков выходили на ударные позиции через жесткие тернии, то Виллиан, Паулинью и Коутинью оказывались перед нашими воротами как-то стремительно и незаметно. Уверенность бразильцев порой казалась даже нагловатой – Дани Алвес даже под прессингом на линии вратарской с мячом расставаться не спешил, пытаясь втянуть вратаря Аллисона в игру в «квадрат». Эх, жаль не наказали.

Впрочем, главный итог первой половины все же настраивал на позитив – Россия на несколько минут стала хозяйкой около штрафной соперника. Несколько острых атак после отбора, коварный прострел со штрафного, выверенные передачи под удары Смолову и Миранчуку – все это запомнилось столь же четко, как и спасения Акинфеева.

Главный вывод после шести замен

Позади треть второго тайма. Комфортное преимущество в два мяча бразильцы себе создали со стандартов, но и гол Миранды после углового,и реализованный Коутинью пенальти, логично вытекали из преимущества, которым пентакампионы явно завладели после перерыва. Контроль мяча, быстрый и безукоризненный перевод мяча с фланга на фланг, «вскрытые за счет скоростных проходов фланги – превосходство соперника особенно бросалось в глаза именно на этом отрезке. Который закономерно включил и гол Паулинью, при подыгрыше знакомого нам по «Анжи» Виллиана.

Но крупный счет в пользу соперника – не повод отказываться от задуманного плана. Согласно которому, игровую нагрузку с соперником из категории «топ» должны были получить все, кого Черчесов видит в основной обойме. Да, после трех безответных мячей бразильцы в атаке смотрелись уже не столь слаженно и агрессивно. А может это лишь казалось из-за агрессии сборной России, которой к слаженному прессингу, быстрому переводу мяча с фланга в центр и обратно и слаженной перепасовке перед штрафной не хватало лишь одного – точного последнего паса. Но и при этом в паре эпизодов от гола бразильцев спасли только чудо и ловкость защитников.

С чем же мы пришли к финальному свистку. Да, могло быть 1:3, а могло и 0:4. Но главные выводы напрашиваются другие. Первый – сборная России уже понятной узнаваемой командой, где почти за три месяца до старта чемпионата мира ясны роли почти каждого футболиста. Вывод второй – понятной, узнаваемой, слаженной и агрессивной Россия оставалась и после шести замен. Без Смолова, но с Заболотным. Без Самедова, но со Смольковым. Без Глушакова, но с Антоном Миранчуком.

Сесть в «Лужу». Как сборная России вернулась на главную арену страны

Им было, что предложить Бразилии, несмотря на закономерность результата. Впрочем, когда матчи идут два подряд, второй команда Черчесова обычно проводит сильнее. Поэтому во вторник 27 марта — с Францией мы можем ждать от сборной России большего.

Текст: Максим Михалко

Фото: Сергей Дроняев

Максим Михалко Автор еженедельника «Футбол»