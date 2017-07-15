Суперкубок России 2017. «Спартак» — «Локомотив» — 2:1. Фоторепортаж Сергея Дроняева Автор: Сергей Дроняев 12:19, 15.07.2017 0 РепортажиФото Виталий Денисов показывает технику селфи Заветный трофей Сальваторе Боккетти прячется за спиной Соломона Кверквелии Юрий Семин признает одну меру длины — в локтях Болельщики «Спартака» тестируют новую систему борьбы с огнем Квинси Промес падает, чтобы не выделяться среди толпы Луис Адриано взглядом направляет в ворота Гилерме Сергей Ребров заводит толпу Квинси Промес запрещает себе улыбаться на камеру Луис Адриано готов и вторую руку поставить на то, что «Спартак» выиграл честно Обнимашки победителей Леонид Федун и медаль Артем Ребров поправляет футболку «русского Месси» Юрий Семин спорит даже на награждении Пробуют на зуб «Спартак» выиграл первый трофей в сезоне Ребров учится отличать на вкус суперкубок от штанги Ивелин Попов поднимает над головой Суперкубок Поделиться:Сергей ДроняевФотокорреспондент еженедельника «Футбол» Футбол утром в вашей почте Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра