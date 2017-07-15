Суперкубок России 2017. «Спартак» — «Локомотив» — 2:1. Фоторепортаж Сергея Дроняева

Автор: Сергей Дроняев 0
Виталий Денисов показывает технику селфи
Заветный трофей
Сальваторе Боккетти прячется за спиной Соломона Кверквелии
Юрий Семин признает одну меру длины — в локтях
Болельщики «Спартака» тестируют новую систему борьбы с огнем
Квинси Промес падает, чтобы не выделяться среди толпы
Луис Адриано взглядом направляет в ворота Гилерме
Сергей Ребров заводит толпу
Квинси Промес запрещает себе улыбаться на камеру
Луис Адриано готов и вторую руку поставить на то, что «Спартак» выиграл честно
Обнимашки победителей
Леонид Федун и медаль
Артем Ребров поправляет футболку «русского Месси»
Юрий Семин спорит даже на награждении
Пробуют на зуб
«Спартак» выиграл первый трофей в сезоне
Ребров учится отличать на вкус суперкубок от штанги
Ивелин Попов поднимает над головой Суперкубок
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Сергей Дроняев

Фотокорреспондент еженедельника «Футбол»

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