Столичный футбол. Как прошла презентация книги-путеводителя «Москва футбольная»

В центре Москвы в двух шагах от Красной площади прошла презентация книги «Москва футбольная». Еженедельник «Футбол» — о том, как проходило мероприятие, кто в нем участвовал, а также почему накануне чемпионата мира-2018 необходимо ознакомиться с путеводителем по главным футбольным местам столицы.

Представление книги проходило в очень символичном для московского футбола месте: на Красной площади в 1936-м году все, кто имел отношение к «Спартаку» шили огромный войлочный ковер в качестве футбольного поля. Таким образом было принято решение представить этот вид спорта Иосифу Сталину. Эта история также описана в книге «Москва футбольная». А что же происходило на самом мероприятии? Атмосфера говорила сама за себя: «Мы находимся в центре России».

Легенды старого города. «Москва футбольная» — исторический путеводитель по столице

Белые воротнички и коктейльные платья с серьезными лицами обсуждали нынешнее положение футбола и с ностальгией вспоминали времена, когда российский футбол был на пике. Благо, обстановка позволяла окунуться в ту эпоху целиком: гости с интересом рассматривали исторические футбольные фотографии, которые были подобраны для путеводителя. Тут и Лев Яшин с Кубком чемпионата Европы-1960-го года, и братья Старостины — легенды «Спартака», и стадион «Торпедо» со своим легендарным игроком Эдуардом Стрельцовым, и старые «Лужники».

Занимательнее выставки стали только приглашенные гости. Количества их титулов как раз хватило бы, чтобы написать еще одну книгу, но уже про самые громкие имена футбольной России. Где-то вдалеке стоит именитая тройка — Роман Широков, Дмитрий Сенников, Олег Корнаухов, по две другие стороны стоял Дмитрий Булыкин и Ролан Гусев. Но главной звездой вечера стал Роман Павлюченко. «Простите, а это Павлюченко? А как его зовут?», — спрашивает корреспондент нефутбольного издания, чтобы игрока об особенностях его звездной жизни. К слову, больше чем футболистов на мероприятии присутствовало журналистов, желающих вырвать эксклюзив. К каждому из футболистов стояла очередь не только из корреспондентов, но и из гостей, знающих легенд в лицо.

Презентация книги «Москва футбольная». Фоторепортаж Сергея Дроняева

Книгу поистине можно назвать народной. А кто из чиновников российского футбола знает об этом больше остальных? Конечно, это Николай Акелькин — генеральный директор ПФЛ — самой масштабной футбольной лиги страны. Акелькин пожелал дальнейших творческих успехов авторам книги и похвалил фотографии на выставке.

«Путешествие — отличное времяпрепровождение, а для кого-то даже образ жизни. Бродить по улицам городов, изучая достопримечательности, обмениваясь с друзьями впечатлениями — мало, что сравнится с таким отдыхом. А если еще и вооружен путеводителем с картой и картинками, то это вообще топ», — начал свою речь редактор книги и главный редактор еженедельника «Футбол» Денис Вдовин.

Действительно, «Москва футбольная» должна стать путеводителем не только для местных жителей, но и для будущих гостей столицы. Английское издание книги будет издано и распространено по футбольным федерациям стран-участниц предстоящего ЧМ. А следующая презентация книги состоится уже на следующей неделе в рамках Международной выставки «Спорт» в московском парке «Сокольники».

Встреча друзей! Еженедельник «Футбол. Хоккей» приглашает читателей на выставку «Спорт»

Фото: Сергей Дроняев

Источник: еженедельник «Футбол»