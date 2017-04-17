Спортивная телепрограмма. «Реал» — «Бавария», «МЮ», жеребьевка еврокубков, ЦСКА и «Зенит»

Нынешняя теленеделя (17 – 23 апреля) обещает быть увлекательной. В Лиге чемпионов и Лиге Европы определятся полуфиналисты, а в чемпионате России главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко встретится со своим бывшим клубом «Уфой», который тренирует Сергей Семак.
«Матч ТВ»
17 апреля, понедельник
09:20 Формула-1. Гран-при Бахрейна (0+)
14:10 Футбол. Чемпионат Англии, «Манчестер Юнайтед» — «Челси» (0+)
17:00 ЕвроТур. Обзор матчей недели (12+)
18:30 Спортивный репортер (12+)
18:50 «Тотальный разбор» с Валерием Карпиным
20:25 Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных команд. Прямая трансляция из Словакии, Россия — Белоруссия
23:45 Волейбол. Чемпионат России. Женщины. Финал (0+)
01:45 ЕвроТур. Обзор матчей недели (12+)
02:15 Футбол. Чемпионат Англии, «Мидлсбро» — «Арсенал» (0+)
18 апреля, вторник
09:20 «Тотальный разбор» с Валерием Карпиным (12+)
10:50 Смешанные единоборства. UFC. Трансляция из США, Д. Джонсон — У. Рейс. А. Волков — Р. Нельсон (16+)
13:25 ЕвроТур. Обзор матчей недели (12+)
13:55 Спортивный репортёр (12+)
14:15 Хоккей. Всероссийские финальные соревнования юных хоккеистов «Золотая шайба» им. А.В. Тарасова. Прямая трансляция из Сочи
16:45 Спортивный репортер (12+)
17:05 Реальный спорт, Гандбол
17:40 Профессиональный бокс. Д. Бивол — С. Кларксон. Бой за временный титул чемпиона мира по версии WBA в полутяжёлом весе. Трансляция из США [16+]
19:35 Новости
19:40 Все на Матч!
20:10 Спортивный заговор [16+]
20:40 Специальный репортаж [12+]
21:00 Все на футбол!
21:55 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. Прямая трансляция, «Реал» (Мадрид, Испания) – «Бавария» (Германия)
00:30 Спортивный заговор (16+)
01:00 Обзор Лиги чемпионов (12+)
19 апреля, среда
10:00 Новости
10:05 «Кто хочет стать легионером?» Дневник реалити-шоу [12+]
10:25 Новости
10:30 Все на Матч!
11:35 Новости
11:40 Специальный репортаж [12+]
12:00 Футбол. «Реал» (Мадрид, Испания) – «Бавария» (Германия). Лига чемпионов. 1/4 финала [0+]
14:00 «Кто хочет стать легионером?» Дневник реалити-шоу [12+]
15:00 Новости
15:05 Все на Матч!
15:30 Специальный репортаж [12+]
15:50 Футбол. «Лестер» (Англия) – «Атлетико» (Испания). Лига чемпионов. 1/4 финала [0+]
17:50 Десятка! [16+]
18:10 Футбол. «Ювентус» (Италия) – «Барселона» (Испания). Лига чемпионов. 1/4 финала [0+]
20:10 Новости
20:15 Все на Матч!
20:45 Специальный репортаж [16+]
21:05 Все на футбол!
21:40 Футбол. «Барселона» (Испания) – «Ювентус» (Италия). Лига чемпионов. 1/4 финала. Прямая трансляция
23:40 Все на Матч!
00:15 Баскетбол. «Реал» (Испания) – «Дарюшшафака» (Турция). Евролига. Мужчины. 1/4 финала [0+]
02:15 Обзор Лиги чемпионов [12+]
02:45 Золотой лед-2: В погоне за золотом [16+]
04:45 Золотой лед-3: В погоне за мечтой [16+]
20 апреля, четверг
09:20 Новости
09:30 Спортивный заговор [16+]
10:00 Смешанные единоборства. Bellator. Э. Дантас — Л. Иго. Трансляция из Венгрии [16+]
12:00 Новости
12:05 Все на Матч!
12:35 Футбол. «Монако» (Франция) – «Боруссия» (Дортмунд, Германия). Лига чемпионов. 1/4 финала [0+]
14:35 Хулиган [12+]
16:10 Все на хоккей!
16:30 Хоккей. Чемпионат мира среди молодёжных команд. 1/4 финала. Прямая трансляция из Словакии
18:55 Спортивный детектив [16+]
19:55 Новости
20:00 Все на Матч!
20:45 Спортивный репортёр [12+]
21:05 Все на футбол!
22:00 Футбол. «Манчестер Юнайтед» (Англия) – «Андерлехт» (Бельгия). Лига Европы. 1/4 финала. Прямая трансляция
00:00 Все на Матч!
00:30 Баскетбол. ЦСКА (Россия) — «Баскония» (Испания). Евролига. Мужчины. 1/4 финала [0+]
02:30 Обзор Лиги Европы
03:00 Волейбол. «Белогорье» (Белгород) – «Енисей» (Красноярск). Чемпионат России. Мужчины [0+]
21 апреля, пятница
11:20 Жестокий спорт [16+]
11:50 Новости
11:55 Все на Матч!
12:30 Звезды футбола [12+]
13:00 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьевка 1/2 финала. Прямая трансляция из Швейцарии
13:30 Специальный репортаж [12+]
14:00 Футбол. Лига Европы. Жеребьевка 1/2 финала. Прямая трансляция из Швейцарии
14:30 Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы. Мужчины. Многоборье. Прямая трансляция из Румынии
15:45 Новости
15:55 Все на Матч!
16:55 Росгосстрах. Чемпионат России по футболу. «Уфа» — ЦСКА. Прямая трансляция
18:55 Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы. Женщины. Многоборье. Прямая трансляция из Румынии
19:30 Новости
19:35 Все на футбол! [12+]
20:35 Новости
20:40 Все на хоккей!
21:10 Хоккей. Швейцария — Россия. Еврочеллендж. Прямая трансляция из Швейцарии
23:40 Все на Матч!
00:25 Смешанные единоборства. Fight Nights. В. Минеев — М. Фалькао. Реванш. Трансляция из Владивостока [16+]
01:40 Баскетбол. «Олимпиакос» (Греция) – «Эфес» (Турция). Евролига. Мужчины. 1/4 финала [0+]
03:40 Десятка! [16+]
04:00 Смешанные единоборства. Bellator. П. Фрейре — Д. Штраус. Прямая трансляция из США
22 апреля, суббота
09:45 Несвободное падение [16+]
10:45 Десятка! [16+]
11:05 Все на футбол! [12+]
12:05 Спортивный репортёр [12+]
12:25 Звезды Премьер-лиги [12+]
12:55 Кто хочет стать легионером? [12+]
13:55 Росгосстрах. Чемпионат России по футболу. «Зенит» (Санкт-Петербург) – «Урал» (Екатеринбург). Прямая трансляция
15:55 Новости
16:00 Все на Матч!
16:25 Росгосстрах. Чемпионат России по футболу. «Ростов» — «Спартак» (Москва). Прямая трансляция
18:25 Новости
18:30 Все на Матч!
19:10 Футбол. «Челси» — «Тоттенхэм». Кубок Англии. 1/2 финала. Прямая трансляция
21:10 Новости
21:15 Все на Матч!
21:40 Футбол. «Фиорентина» — «Интер». Чемпионат Италии. Прямая трансляция
23:40 Все на Матч
00:15 Теннис. Россия — Бельгия. Кубок Федерации. Плей-офф. Трансляция из Москвы [0+]
02:45 Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы. Финалы в отдельных видах. Трансляция из Румынии [0+]
04:30 Смешанные единоборства. UFC. А. Лобов — Т. Ишихара. Трансляция из США [16+]
23 апреля, воскресенье
07:25 Фабрика футбольных хулиганов [16+]
09:05 Футбол. Чемпионат Англии [0+]
11:05 Спортивный детектив [16+]
12:05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Енисей» (Красноярск) – «Химки». Прямая трансляция
14:00 Спортивный репортер [12+]
14:25 Теннис. Россия — Бельгия. Кубок Федерации. Мировая группа. Плей-офф. Прямая трансляция из Москвы
16:30 Все на Матч!
16:55 Росгосстрах. Чемпионат России по футболу. «Краснодар» — «Арсенал» (Тула). Прямая трансляция
18:55 «После футбола» с Георгием Черданцевым
20:05 Спортивный репортер [12+]
20:25 Новости
20:30 Все на Матч!
21:00 Рестлер [16+]
23:00 Все на Матч!
23:45 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. «Финал 4-х». Трансляция из Италии [0+]
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