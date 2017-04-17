Спортивная телепрограмма. «Реал» — «Бавария», «МЮ», жеребьевка еврокубков, ЦСКА и «Зенит»

Нынешняя теленеделя (17 – 23 апреля) обещает быть увлекательной. В Лиге чемпионов и Лиге Европы определятся полуфиналисты, а в чемпионате России главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко встретится со своим бывшим клубом «Уфой», который тренирует Сергей Семак.

«Матч ТВ»

17 апреля, понедельник

09:20 Формула-1. Гран-при Бахрейна (0+)

14:10 Футбол. Чемпионат Англии, «Манчестер Юнайтед» — «Челси» (0+)

17:00 ЕвроТур. Обзор матчей недели (12+)

18:30 Спортивный репортер (12+)

18:50 «Тотальный разбор» с Валерием Карпиным

20:25 Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных команд. Прямая трансляция из Словакии, Россия — Белоруссия

23:45 Волейбол. Чемпионат России. Женщины. Финал (0+)

01:45 ЕвроТур. Обзор матчей недели (12+)

02:15 Футбол. Чемпионат Англии, «Мидлсбро» — «Арсенал» (0+)

18 апреля, вторник

09:20 «Тотальный разбор» с Валерием Карпиным (12+)

10:50 Смешанные единоборства. UFC. Трансляция из США, Д. Джонсон — У. Рейс. А. Волков — Р. Нельсон (16+)

13:25 ЕвроТур. Обзор матчей недели (12+)

13:55 Спортивный репортёр (12+)

14:15 Хоккей. Всероссийские финальные соревнования юных хоккеистов «Золотая шайба» им. А.В. Тарасова. Прямая трансляция из Сочи

16:45 Спортивный репортер (12+)

17:05 Реальный спорт, Гандбол

17:40 Профессиональный бокс. Д. Бивол — С. Кларксон. Бой за временный титул чемпиона мира по версии WBA в полутяжёлом весе. Трансляция из США [16+]

19:35 Новости

19:40 Все на Матч!

20:10 Спортивный заговор [16+]

20:40 Специальный репортаж [12+]

21:00 Все на футбол!

21:55 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. Прямая трансляция, «Реал» (Мадрид, Испания) – «Бавария» (Германия)

00:30 Спортивный заговор (16+)

01:00 Обзор Лиги чемпионов (12+)

19 апреля, среда

10:00 Новости

10:05 «Кто хочет стать легионером?» Дневник реалити-шоу [12+]

10:25 Новости

10:30 Все на Матч!

11:35 Новости

11:40 Специальный репортаж [12+]

12:00 Футбол. «Реал» (Мадрид, Испания) – «Бавария» (Германия). Лига чемпионов. 1/4 финала [0+]

14:00 «Кто хочет стать легионером?» Дневник реалити-шоу [12+]

15:00 Новости

15:05 Все на Матч!

15:30 Специальный репортаж [12+]

15:50 Футбол. «Лестер» (Англия) – «Атлетико» (Испания). Лига чемпионов. 1/4 финала [0+]

17:50 Десятка! [16+]

18:10 Футбол. «Ювентус» (Италия) – «Барселона» (Испания). Лига чемпионов. 1/4 финала [0+]

20:10 Новости

20:15 Все на Матч!

20:45 Специальный репортаж [16+]

21:05 Все на футбол!

21:40 Футбол. «Барселона» (Испания) – «Ювентус» (Италия). Лига чемпионов. 1/4 финала. Прямая трансляция

23:40 Все на Матч!

00:15 Баскетбол. «Реал» (Испания) – «Дарюшшафака» (Турция). Евролига. Мужчины. 1/4 финала [0+]

02:15 Обзор Лиги чемпионов [12+]

02:45 Золотой лед-2: В погоне за золотом [16+]

04:45 Золотой лед-3: В погоне за мечтой [16+]

20 апреля, четверг

09:20 Новости

09:30 Спортивный заговор [16+]

10:00 Смешанные единоборства. Bellator. Э. Дантас — Л. Иго. Трансляция из Венгрии [16+]

12:00 Новости

12:05 Все на Матч!

12:35 Футбол. «Монако» (Франция) – «Боруссия» (Дортмунд, Германия). Лига чемпионов. 1/4 финала [0+]

14:35 Хулиган [12+]

16:10 Все на хоккей!

16:30 Хоккей. Чемпионат мира среди молодёжных команд. 1/4 финала. Прямая трансляция из Словакии

18:55 Спортивный детектив [16+]

19:55 Новости

20:00 Все на Матч!

20:45 Спортивный репортёр [12+]

21:05 Все на футбол!

22:00 Футбол. «Манчестер Юнайтед» (Англия) – «Андерлехт» (Бельгия). Лига Европы. 1/4 финала. Прямая трансляция

00:00 Все на Матч!

00:30 Баскетбол. ЦСКА (Россия) — «Баскония» (Испания). Евролига. Мужчины. 1/4 финала [0+]

02:30 Обзор Лиги Европы

03:00 Волейбол. «Белогорье» (Белгород) – «Енисей» (Красноярск). Чемпионат России. Мужчины [0+]

21 апреля, пятница

11:20 Жестокий спорт [16+]

11:50 Новости

11:55 Все на Матч!

12:30 Звезды футбола [12+]

13:00 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьевка 1/2 финала. Прямая трансляция из Швейцарии

13:30 Специальный репортаж [12+]

14:00 Футбол. Лига Европы. Жеребьевка 1/2 финала. Прямая трансляция из Швейцарии

14:30 Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы. Мужчины. Многоборье. Прямая трансляция из Румынии

15:45 Новости

15:55 Все на Матч!

16:55 Росгосстрах. Чемпионат России по футболу. «Уфа» — ЦСКА. Прямая трансляция

18:55 Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы. Женщины. Многоборье. Прямая трансляция из Румынии

19:30 Новости

19:35 Все на футбол! [12+]

20:35 Новости

20:40 Все на хоккей!

21:10 Хоккей. Швейцария — Россия. Еврочеллендж. Прямая трансляция из Швейцарии

23:40 Все на Матч!

00:25 Смешанные единоборства. Fight Nights. В. Минеев — М. Фалькао. Реванш. Трансляция из Владивостока [16+]

01:40 Баскетбол. «Олимпиакос» (Греция) – «Эфес» (Турция). Евролига. Мужчины. 1/4 финала [0+]

03:40 Десятка! [16+]

04:00 Смешанные единоборства. Bellator. П. Фрейре — Д. Штраус. Прямая трансляция из США

22 апреля, суббота

09:45 Несвободное падение [16+]

10:45 Десятка! [16+]

11:05 Все на футбол! [12+]

12:05 Спортивный репортёр [12+]

12:25 Звезды Премьер-лиги [12+]

12:55 Кто хочет стать легионером? [12+]

13:55 Росгосстрах. Чемпионат России по футболу. «Зенит» (Санкт-Петербург) – «Урал» (Екатеринбург). Прямая трансляция

15:55 Новости

16:00 Все на Матч!

16:25 Росгосстрах. Чемпионат России по футболу. «Ростов» — «Спартак» (Москва). Прямая трансляция

18:25 Новости

18:30 Все на Матч!

19:10 Футбол. «Челси» — «Тоттенхэм». Кубок Англии. 1/2 финала. Прямая трансляция

21:10 Новости

21:15 Все на Матч!

21:40 Футбол. «Фиорентина» — «Интер». Чемпионат Италии. Прямая трансляция

23:40 Все на Матч

00:15 Теннис. Россия — Бельгия. Кубок Федерации. Плей-офф. Трансляция из Москвы [0+]

02:45 Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы. Финалы в отдельных видах. Трансляция из Румынии [0+]

04:30 Смешанные единоборства. UFC. А. Лобов — Т. Ишихара. Трансляция из США [16+]

23 апреля, воскресенье

07:25 Фабрика футбольных хулиганов [16+]

09:05 Футбол. Чемпионат Англии [0+]

11:05 Спортивный детектив [16+]

12:05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Енисей» (Красноярск) – «Химки». Прямая трансляция

14:00 Спортивный репортер [12+]

14:25 Теннис. Россия — Бельгия. Кубок Федерации. Мировая группа. Плей-офф. Прямая трансляция из Москвы

16:30 Все на Матч!

16:55 Росгосстрах. Чемпионат России по футболу. «Краснодар» — «Арсенал» (Тула). Прямая трансляция

18:55 «После футбола» с Георгием Черданцевым

20:05 Спортивный репортер [12+]

20:25 Новости

20:30 Все на Матч!

21:00 Рестлер [16+]

23:00 Все на Матч!

23:45 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. «Финал 4-х». Трансляция из Италии [0+]

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