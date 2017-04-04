Спортивная телепрограмма. Кубок России, «Челси – «МанСити», «Бавария» — «Боруссия» Д

Нынешняя телевизионная неделя (3-9 апреля) богата на спортивные события. Полуфиналы Кубка России, суперматч «Челси» — «Манчестер Сити», решающие встречи РФПЛ, увлекательные игры Серии А и Бундеслиги.
«Матч ТВ»
3 апреля, понедельник
09:20 Биатлон. Чемпионат России. Эстафета. Женщины (0+)
11:00 Биатлон. Чемпионат России. Масс-старт. Мужчины (0+)
13:10 Футбол. Чемпионат Англии, «Арсенал» — «Манчестер Сити» (0+)
15:45 Смешанные единоборства. Fight Nights. Финал гран-при. Трансляция из Москвы, М. Мохнаткин — С. Павлович. Л. Макашвили — Дж. МакГэнн (16+)
17:30 ЕвроТур. Обзор матчей недели (12+)
18:00 Спортивный заговор (16+)
19:25 Росгосстрах. Чемпионат России по футболу. Прямая трансляция, «Спартак» (Москва) – «Оренбург»
21:25 «Тотальный разбор» с Валерием Карпиным
22:30 Хоккей. Чемпионат мира. Женщины. Прямая трансляция из США, Россия — Канада
4 апреля, вторник
04:00 Росгосстрах. Чемпионат России по футболу, «Ростов» — «Краснодар» (0+)
09:20 «Тотальный разбор» с Валерием Карпиным (12+)
10:25 ЕвроТур. Обзор матчей недели (12+)
11:30 Футбол. Чемпионат Италии, «Интер» — «Сампдория» (0+)
13:30 Спортивный заговор (16+)
15:35 Смешанные единоборства. Bellator. Реванш. Трансляция из США, К. Джексон — М. Лаваль. С. Харитонов — Ч. Гормли (16+)
17:40 Спортивный репортер (12+)
18:55 Континентальный вечер
19:25 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад». Прямая трансляция, СКА (Санкт-Петербург) – «Локомотив» (Ярославль)
21:55 Футбол. Чемпионат Англии. Прямая трансляция, «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон»
00:30 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины, «Зенит-Казань» — «Белогорье» (Белгород) (0+)
02:30 Хоккей. Чемпионат мира. Женщины. 1/4 финала. Прямая трансляция из США
06:00 Спортивный заговор (16+)
5 апреля, среда
09:20 Футбол. Чемпионат Англии, «Лестер» — Сандерленд» (0+)
11:55 Профессиональный бокс. Бой за титул временного чемпиона мира по версиям WBC и IBO в первом тяжелом весе. Трансляция из Германии, М. Бриедис — М. Хук (16+)
16:25 Континентальный вечер
16:55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Восток». Прямая трансляция, «Металлург» (Магнитогорск) – «Ак Барс» (Казань)
19:25 Футбол. Кубок России. 1/2 финала. Прямая трансляция, «Локомотив» (Москва) – «Уфа»
21:55 Футбол. Чемпионат Англии. Прямая трансляция, «Челси» — «Манчестер Сити»
00:40 Керлинг. Чемпионат мира. Мужчины. Трансляция из Канады, Россия — Япония (0+)
02:30 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины, «Берлин» (Германия) – «Динамо» (Москва, Россия) (0+)
04:30 Профессиональный бокс. Бой за титул временного чемпиона мира по версиям WBC и IBO в первом тяжелом весе. Трансляция из Германии, М. Бриедис — М. Хук (16+)
6 апреля, четверг
09:20 Футбол. Чемпионат Англии, «Арсенал» — «Вест Хэм» (0+)
11:55 Футбол. Чемпионат Англии, «Ливерпуль» — «Борнмут» (0+)
13:55 Спортивный репортер (12+)
14:25 Cмешанные единоборства. Bellator (16+)
16:20 Все на футбол!
16:55 Футбол. Кубок России. 1/2 финала. Прямая трансляция, «Урал» (Екатеринбург) – «Рубин» (Казань)
01:30 Футбол. Кубок России. 1/2 финала, «Локомотив» (Москва) – «Уфа» (0+)
03:30 Футбол. Кубок России. 1/2 финала, «Урал» (Екатеринбург) – «Рубин» (Казань) (0+)
05:30 Спортивный репортер (12+)
7 апреля, пятница
09:20 Звезды футбола (12+)
13:25 Спортивный детектив (16+)
16:55 Все на футбол! Афиша (12+)
19:00 Спортивный репортёр (12+)
19:40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. Прямая трансляция, ЦСКА (Россия) – «Олимпиакос» (Греция)
22:05 Дневник женского чемпионата мира по хоккею (12+)
22:30 Хоккей. Чемпионат мира. Женщины. Матч за 3-е место. Прямая трансляция из США
05:00 Профессиональный бокс (16+)
8 апреля, суббота
09:30 Спортивный репортер (12+)
09:50 Формула-1. Гран-при Китая. Квалификация. Прямая трансляция
13:25 Все на футбол! Афиша (12+)
14:30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. Прямая трансляция
17:45 Спортивный репортер (12+)
18:55 Росгосстрах. Чемпионат России по футболу. Прямая трансляция, «Зенит» (Санкт-Петербург) – «Анжи» (Махачкала)
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. Прямая трансляция, «Ювентус» — «Кьево»
00:10 Футбол. Чемпионат Германии, «Бавария» — «Боруссия» (Дортмунд) (0+)
05:00 Смешанные единоборства. UFC. Реванш. Прямая трансляция из США, Д. Кормье — Э. Джонсон. К. Вайдман — Г. Мусаси
9 апреля, воскресенье
06:30 Смешанные единоборства. UFC. Реванш. Прямая трансляция из США, Д. Кормье — Э. Джонсон. К. Вайдман — Г. Мусаси
07:30 Смешанные единоборства. Bellator. Трансляция из Италии (16+)
08:50 Формула-1. Гран-при Китая. Прямая трансляция
13:55 Росгосстрах. Чемпионат России по футболу. Прямая трансляция, «Уфа» — «Спартак» (Москва)
15:55 Росгосстрах. Чемпионат России по футболу. Прямая трансляция, «Краснодар» — ЦСКА
18:55 Росгосстрах. Чемпионат России по футболу. Прямая трансляция, «Локомотив» (Москва) – «Ростов»
20:55 «После футбола» с Георгием Черданцевым
03:10 Спортивный репортер (12+)
04:00 Формула-1. Гран-при Китая (0+)
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Фото: Global Look Press