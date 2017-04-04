Спортивная телепрограмма. Кубок России, «Челси – «МанСити», «Бавария» — «Боруссия» Д

Нынешняя телевизионная неделя (3-9 апреля) богата на спортивные события. Полуфиналы Кубка России, суперматч «Челси» — «Манчестер Сити», решающие встречи РФПЛ, увлекательные игры Серии А и Бундеслиги.

«Матч ТВ»

3 апреля, понедельник

09:20 Биатлон. Чемпионат России. Эстафета. Женщины (0+)

11:00 Биатлон. Чемпионат России. Масс-старт. Мужчины (0+)

13:10 Футбол. Чемпионат Англии, «Арсенал» — «Манчестер Сити» (0+)

15:45 Смешанные единоборства. Fight Nights. Финал гран-при. Трансляция из Москвы, М. Мохнаткин — С. Павлович. Л. Макашвили — Дж. МакГэнн (16+)

17:30 ЕвроТур. Обзор матчей недели (12+)

18:00 Спортивный заговор (16+)

19:25 Росгосстрах. Чемпионат России по футболу. Прямая трансляция, «Спартак» (Москва) – «Оренбург»

21:25 «Тотальный разбор» с Валерием Карпиным

22:30 Хоккей. Чемпионат мира. Женщины. Прямая трансляция из США, Россия — Канада

4 апреля, вторник

04:00 Росгосстрах. Чемпионат России по футболу, «Ростов» — «Краснодар» (0+)

09:20 «Тотальный разбор» с Валерием Карпиным (12+)

10:25 ЕвроТур. Обзор матчей недели (12+)

11:30 Футбол. Чемпионат Италии, «Интер» — «Сампдория» (0+)

13:30 Спортивный заговор (16+)

15:35 Смешанные единоборства. Bellator. Реванш. Трансляция из США, К. Джексон — М. Лаваль. С. Харитонов — Ч. Гормли (16+)

17:40 Спортивный репортер (12+)

18:55 Континентальный вечер

19:25 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад». Прямая трансляция, СКА (Санкт-Петербург) – «Локомотив» (Ярославль)

21:55 Футбол. Чемпионат Англии. Прямая трансляция, «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон»

00:30 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины, «Зенит-Казань» — «Белогорье» (Белгород) (0+)

02:30 Хоккей. Чемпионат мира. Женщины. 1/4 финала. Прямая трансляция из США

06:00 Спортивный заговор (16+)

5 апреля, среда

09:20 Футбол. Чемпионат Англии, «Лестер» — Сандерленд» (0+)

11:55 Профессиональный бокс. Бой за титул временного чемпиона мира по версиям WBC и IBO в первом тяжелом весе. Трансляция из Германии, М. Бриедис — М. Хук (16+)

16:25 Континентальный вечер

16:55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Восток». Прямая трансляция, «Металлург» (Магнитогорск) – «Ак Барс» (Казань)

19:25 Футбол. Кубок России. 1/2 финала. Прямая трансляция, «Локомотив» (Москва) – «Уфа»

21:55 Футбол. Чемпионат Англии. Прямая трансляция, «Челси» — «Манчестер Сити»

00:40 Керлинг. Чемпионат мира. Мужчины. Трансляция из Канады, Россия — Япония (0+)

02:30 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины, «Берлин» (Германия) – «Динамо» (Москва, Россия) (0+)

04:30 Профессиональный бокс. Бой за титул временного чемпиона мира по версиям WBC и IBO в первом тяжелом весе. Трансляция из Германии, М. Бриедис — М. Хук (16+)

6 апреля, четверг

09:20 Футбол. Чемпионат Англии, «Арсенал» — «Вест Хэм» (0+)

11:55 Футбол. Чемпионат Англии, «Ливерпуль» — «Борнмут» (0+)

13:55 Спортивный репортер (12+)

14:25 Cмешанные единоборства. Bellator (16+)

16:20 Все на футбол!

16:55 Футбол. Кубок России. 1/2 финала. Прямая трансляция, «Урал» (Екатеринбург) – «Рубин» (Казань)

01:30 Футбол. Кубок России. 1/2 финала, «Локомотив» (Москва) – «Уфа» (0+)

03:30 Футбол. Кубок России. 1/2 финала, «Урал» (Екатеринбург) – «Рубин» (Казань) (0+)

05:30 Спортивный репортер (12+)

7 апреля, пятница

09:20 Звезды футбола (12+)

13:25 Спортивный детектив (16+)

16:55 Все на футбол! Афиша (12+)

19:00 Спортивный репортёр (12+)

19:40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. Прямая трансляция, ЦСКА (Россия) – «Олимпиакос» (Греция)

22:05 Дневник женского чемпионата мира по хоккею (12+)

22:30 Хоккей. Чемпионат мира. Женщины. Матч за 3-е место. Прямая трансляция из США

05:00 Профессиональный бокс (16+)

8 апреля, суббота

09:30 Спортивный репортер (12+)

09:50 Формула-1. Гран-при Китая. Квалификация. Прямая трансляция

13:25 Все на футбол! Афиша (12+)

14:30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. Прямая трансляция

17:45 Спортивный репортер (12+)

18:55 Росгосстрах. Чемпионат России по футболу. Прямая трансляция, «Зенит» (Санкт-Петербург) – «Анжи» (Махачкала)

21:40 Футбол. Чемпионат Италии. Прямая трансляция, «Ювентус» — «Кьево»

00:10 Футбол. Чемпионат Германии, «Бавария» — «Боруссия» (Дортмунд) (0+)

05:00 Смешанные единоборства. UFC. Реванш. Прямая трансляция из США, Д. Кормье — Э. Джонсон. К. Вайдман — Г. Мусаси

9 апреля, воскресенье

06:30 Смешанные единоборства. UFC. Реванш. Прямая трансляция из США, Д. Кормье — Э. Джонсон. К. Вайдман — Г. Мусаси

07:30 Смешанные единоборства. Bellator. Трансляция из Италии (16+)

08:50 Формула-1. Гран-при Китая. Прямая трансляция

13:55 Росгосстрах. Чемпионат России по футболу. Прямая трансляция, «Уфа» — «Спартак» (Москва)

15:55 Росгосстрах. Чемпионат России по футболу. Прямая трансляция, «Краснодар» — ЦСКА

18:55 Росгосстрах. Чемпионат России по футболу. Прямая трансляция, «Локомотив» (Москва) – «Ростов»

20:55 «После футбола» с Георгием Черданцевым

03:10 Спортивный репортер (12+)

04:00 Формула-1. Гран-при Китая (0+)

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Фото: Global Look Press

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