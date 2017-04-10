Спортивная телепрограмма. «Барселона» — в Лиге чемпионов, «МЮ» — в Лиге Европы, «Спартак» и «Зенит» — в РФПЛ

Болельщиков на нынешней теленеделе (10 – 16 апреля) ждут матчи, которые невозможно пропустить. В Лиге чемпионов пришло время первых четвертьфиналов, особенно интересными станут встречи: «Ювентус» — «Барселона» и «Бавария» — «Реал». А в чемпионате России в воскресенье пройдет игра «Спартак» — «Зенит». Именно в ней решится судьба золотых медалей.
«Матч ТВ»
10 апреля, понедельник
09:30 Звёзды футбола (12+)
10:00 Футбол. Чемпионат Италии, «Лацио» — «Наполи» (0+)
12:35 Смешанные единоборства. UFC. Трансляция из США, Д. Кормье — Э. Джонсон (16+)
14:35 ЕвроТур. Обзор матчей недели (12+)
16:00 V Международный Югорский лыжный марафон (12+)
16:25 Континентальный вечер
16:40 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. Прямая трансляция, «Металлург» (Магнитогорск) — СКА (Санкт-Петербург)
20:30 «Тотальный разбор» с Валерием Карпиным
21:55 Футбол. Чемпионат Англии. Прямая трансляция, «Кристал Пэлас» — «Арсенал»
02:45 Звезды футбола (12+)
11 апреля, вторник
09:30 «Тотальный разбор» с Валерием Карпиным (12+)
11:30 ЕвроТур. Обзор матчей недели (12+)
12:35 Смешанные единоборства. Bellator. Реванш. Трансляция из Италии, М. Манхуф — Р. Карвальо. А. Янькова — Э. Каллиониду (16+)
16:00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала, «Барселона» (Испания) — ПСЖ (Франция) (0+)
19:05 Спортивный репортер (12+)
20:50 Все на футбол!
21:35 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. Прямая трансляция, «Ювентус» (Италия) – «Барселона» (Испания)
00:15 Обзор Лиги чемпионов (12+)
04:30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала, «Барселона» (Испания) — ПСЖ (Франция) (0+)
12 апреля, среда
09:30 Звезды футбола (12+)
12:35 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала, «Боруссия» (Дортмунд, Германия) – «Монако» (Франция) (0+)
16:10 Профессиональный бокс. Бой за титул чемпиона мира по версии WBO в легком весе. Трансляция из Великобритании, П. Петров — Т. Флэнаган (16+)
18:35 Континентальный вечер
19:10 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. Прямая трансляция, СКА (Санкт-Петербург) — «Металлург» (Магнитогорск)
21:35 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. Прямая трансляция, «Бавария» (Германия) – «Реал» (Мадрид, Испания)
00:15 Обзор Лиги чемпионов (12+)
00:45 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины, «Динамо» (Москва, Россия) – «Берлин» (Германия) (0+)
13 апреля, четверг
11:30 Профессиональный бокс (16+)
13:35 Спортивный репортёр (12+)
15:30 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала, «Атлетико» (Испания) – «Лестер» (Англия) (0+)
17:30 Спортивный заговор (16+)
18:00 Все на хоккей!
18:25 Хоккей. Еврочеллендж. Прямая трансляция, Россия — Франция
21:00 Спортивный репортёр (12+)
21:20 Все на футбол!
21:55 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. Прямая трансляция, «Андерлехт» (Бельгия) – «Манчестер Юнайтед» (Англия)
00:30 Обзор Лиги Европы (12+)
01:00 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины, «Белогорье» (Белгород) – «Зенит-Казань» (0+)
03:00 Звёзды футбола (12+)
03:30 Спортивный заговор (16+)
06:00 Великие моменты в спорте (12+)
14 апреля, пятница
09:30 Звезды футбола (12+)
12:35 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала (0+)
14:35 Спортивный репортёр (12+)
15:30 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала (0+)
17:30 Все на футбол! Афиша (12+)
18:35 Континентальный вечер
19:10 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. Прямая трансляция, СКА (Санкт-Петербург) – «Металлург» (Магнитогорск)
22:10 Спортивный репортёр (12+)
04:00 Смешанные единоборства. Bellator. Прямая трансляция, Э. Дантас — Л. Иго
06:00 Звёзды футбола (12+)
15 апреля, суббота
10:00 Все на футбол! Афиша (12+)
11:55 Хоккей. Еврочеллендж. Прямая трансляция, Россия — Франция
14:25 Росгосстрах. Чемпионат России по футболу. Прямая трансляция, ЦСКА – «Ростов»
16:25 Спортивный репортер (12+)
17:50 Формула-1. Гран-при Бахрейна. Квалификация. Прямая трансляция
19:25 Росгосстрах. Чемпионат России по футболу. Прямая трансляция, «Рубин» (Казань) – «Краснодар»
23:50 Футбол. Чемпионат Италии, «Интер» -«Милан» (0+)
03:00 Смешанные единоборства. UFC. Прямая трансляция из США, Д. Джонсон — У. Рейс. А. Волков — Р. Нельсон
16 апреля, воскресенье
07:30 Футбол. Чемпионат Англии (0+)
14:10 Континентальный вечер
14:40 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. Прямая трансляция, «Металлург» (Магнитогорск) — СКА (Санкт-Петербург)
19:00 Росгосстрах. Чемпионат России по футболу. Прямая трансляция, «Спартак» (Москва) – «Зенит» (Санкт-Петербург)
21:55 «После футбола» с Георгием Черданцевым
23:30 Формула-1. Гран-при Бахрейна (0+)
03:30 Футбол. Чемпионат Англии (0+)
05:30 Звезды футбола (12+)
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Фото: Global Look Press