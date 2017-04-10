Спортивная телепрограмма. «Барселона» — в Лиге чемпионов, «МЮ» — в Лиге Европы, «Спартак» и «Зенит» — в РФПЛ

Болельщиков на нынешней теленеделе (10 – 16 апреля) ждут матчи, которые невозможно пропустить. В Лиге чемпионов пришло время первых четвертьфиналов, особенно интересными станут встречи: «Ювентус» — «Барселона» и «Бавария» — «Реал». А в чемпионате России в воскресенье пройдет игра «Спартак» — «Зенит». Именно в ней решится судьба золотых медалей.

«Матч ТВ»

10 апреля, понедельник

09:30 Звёзды футбола (12+)

10:00 Футбол. Чемпионат Италии, «Лацио» — «Наполи» (0+)

12:35 Смешанные единоборства. UFC. Трансляция из США, Д. Кормье — Э. Джонсон (16+)

14:35 ЕвроТур. Обзор матчей недели (12+)

16:00 V Международный Югорский лыжный марафон (12+)

16:25 Континентальный вечер

16:40 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. Прямая трансляция, «Металлург» (Магнитогорск) — СКА (Санкт-Петербург)

20:30 «Тотальный разбор» с Валерием Карпиным

21:55 Футбол. Чемпионат Англии. Прямая трансляция, «Кристал Пэлас» — «Арсенал»

02:45 Звезды футбола (12+)

11 апреля, вторник

09:30 «Тотальный разбор» с Валерием Карпиным (12+)

11:30 ЕвроТур. Обзор матчей недели (12+)

12:35 Смешанные единоборства. Bellator. Реванш. Трансляция из Италии, М. Манхуф — Р. Карвальо. А. Янькова — Э. Каллиониду (16+)

16:00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала, «Барселона» (Испания) — ПСЖ (Франция) (0+)

19:05 Спортивный репортер (12+)

20:50 Все на футбол!

21:35 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. Прямая трансляция, «Ювентус» (Италия) – «Барселона» (Испания)

00:15 Обзор Лиги чемпионов (12+)

04:30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала, «Барселона» (Испания) — ПСЖ (Франция) (0+)

12 апреля, среда

09:30 Звезды футбола (12+)

12:35 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала, «Боруссия» (Дортмунд, Германия) – «Монако» (Франция) (0+)

16:10 Профессиональный бокс. Бой за титул чемпиона мира по версии WBO в легком весе. Трансляция из Великобритании, П. Петров — Т. Флэнаган (16+)

18:35 Континентальный вечер

19:10 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. Прямая трансляция, СКА (Санкт-Петербург) — «Металлург» (Магнитогорск)

21:35 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. Прямая трансляция, «Бавария» (Германия) – «Реал» (Мадрид, Испания)

00:15 Обзор Лиги чемпионов (12+)

00:45 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины, «Динамо» (Москва, Россия) – «Берлин» (Германия) (0+)

13 апреля, четверг

11:30 Профессиональный бокс (16+)

13:35 Спортивный репортёр (12+)

15:30 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала, «Атлетико» (Испания) – «Лестер» (Англия) (0+)

17:30 Спортивный заговор (16+)

18:00 Все на хоккей!

18:25 Хоккей. Еврочеллендж. Прямая трансляция, Россия — Франция

21:00 Спортивный репортёр (12+)

21:20 Все на футбол!

21:55 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. Прямая трансляция, «Андерлехт» (Бельгия) – «Манчестер Юнайтед» (Англия)

00:30 Обзор Лиги Европы (12+)

01:00 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины, «Белогорье» (Белгород) – «Зенит-Казань» (0+)

03:00 Звёзды футбола (12+)

03:30 Спортивный заговор (16+)

06:00 Великие моменты в спорте (12+)

14 апреля, пятница

09:30 Звезды футбола (12+)

12:35 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала (0+)

14:35 Спортивный репортёр (12+)

15:30 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала (0+)

17:30 Все на футбол! Афиша (12+)

18:35 Континентальный вечер

19:10 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. Прямая трансляция, СКА (Санкт-Петербург) – «Металлург» (Магнитогорск)

22:10 Спортивный репортёр (12+)

04:00 Смешанные единоборства. Bellator. Прямая трансляция, Э. Дантас — Л. Иго

06:00 Звёзды футбола (12+)

15 апреля, суббота

10:00 Все на футбол! Афиша (12+)

11:55 Хоккей. Еврочеллендж. Прямая трансляция, Россия — Франция

14:25 Росгосстрах. Чемпионат России по футболу. Прямая трансляция, ЦСКА – «Ростов»

16:25 Спортивный репортер (12+)

17:50 Формула-1. Гран-при Бахрейна. Квалификация. Прямая трансляция

19:25 Росгосстрах. Чемпионат России по футболу. Прямая трансляция, «Рубин» (Казань) – «Краснодар»

23:50 Футбол. Чемпионат Италии, «Интер» -«Милан» (0+)

03:00 Смешанные единоборства. UFC. Прямая трансляция из США, Д. Джонсон — У. Рейс. А. Волков — Р. Нельсон

16 апреля, воскресенье

07:30 Футбол. Чемпионат Англии (0+)

14:10 Континентальный вечер

14:40 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. Прямая трансляция, «Металлург» (Магнитогорск) — СКА (Санкт-Петербург)

19:00 Росгосстрах. Чемпионат России по футболу. Прямая трансляция, «Спартак» (Москва) – «Зенит» (Санкт-Петербург)

21:55 «После футбола» с Георгием Черданцевым

23:30 Формула-1. Гран-при Бахрейна (0+)

03:30 Футбол. Чемпионат Англии (0+)

05:30 Звезды футбола (12+)

Телепрограмму остальных каналов смотрите на tele.ru

Фото: Global Look Press

Еженедельник «Футбол» Старейшее издание в России, посвященное спорту №1