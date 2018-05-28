Сквозь слезы Олега Романцева. Как провожали Александра Филимонова

На стадионе «Салют», где домашние матчи проводит «Долгопрудный», прошел прощальный матч Александра Филимонова. Вратарь, чью карьеру считали оконченной еще в 1999 году, до 44 лет выступал на профессиональном уровне, становился чемпионом мира, но не потерял в себе человека.

Обманувший старость

Александр Филимонов провел последние три года в подмосковном «Долгопрудном». Даже в уютном подвале российского футбола он не стремился менять спортивную экипировку на костюм и совместил две роли: вратаря и играющего тренера. Матч против «Луки-Энергия» стал заключительным не только для команды Филимонова, но и заключительным в чемпионате ПФЛ. Как вратарь сам признается, он бы поиграл еще, а завершить карьеру – общее с руководством решение.

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Мировой чемпион

За Александром однажды и на всю дальнейшую карьеру закрепился эпизод с пропущенным от Андрея Шевченко голом в решающем матче против сборной Украины, лишивший наших шансов на участие в Евро-2000. Эта ошибка надломила вратаря, но не сломила. Филимонов – шестикратный чемпион России в составе «Спартака», неоднократно выводил клубы из низших дивизионов в лиги выше, как это случалось в «Долгих Прудах» и тульском «Арсенале». Параллельно с игрой в традиционный футбол, Александр переквалифицировался в пляжный, выиграл с «Локомотивом» чемпионат, а затем выступал в самой сильной сборной за всю историю, что выиграла в 2011-м Межконтинентальный кубок, Евролигу и даже чемпионат мира.

Футбольный праздник

За 25 лет профессиональной карьеры Филимонов остался таким же скромным и вежливым, каким приехал в 1992 году из Йошкар-Олы в Воронеж, подписывая договор с «Факелом». Идея прощального матча – не желание заработать и прикормить тщеславие вратаря. Это инициатива клуба и возможность организации футбольного праздника в небольшом подмосковном городке. Вход для всех желающих был свободным , а мероприятия были запланированы за два часа до начала игры. Собралась толпа детей. Причем не только мальчиков, играющих за детские составы «Долгопрудного». За территорией стадиона они могли разукрасить краской лица, поиграть в небольшие футбольные конкурсы на работу с мячом.

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Первый на поле

Раньше других игроков на поле вышел и Филимонов. Для него этот день вряд ли вызывал исключительно положительные эмоции. Прощание со стадионом, последняя большая игра карьере. Его встретили громкими аплодисментами и громкой кричалкой: «Фи-Ли-Мо-Нов». Футбол ветеран в ответ похлопал зрителям и принялся тщательно разминаться. Сосредоточиться было не так просто, потому что в центре поля выступала духовая кавер-группа Brevis Brass Band, задавшая настроение перед матчем.

Вне турнира

С точки зрения турнирной интриги матч большого интереса представлять не мог. На «Западе» чемпионом стало «Чертаново», а «Долгопрудный» довольствовался шестым местом. В то же время «Луки-Энергия» — одна из худших команд лиги. Но гол хозяевам дался не сразу и не без труда. За минуту до конца первого тайма Вадим Ларионов. После классического кросса с левого фланга форвард 1996 года рождения (год, когда Филимонов перешел в московский «Спартак»), замкнул удар головой в дальний угол.

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«Фе-Ка-Дэ», — сокращали название любимого клуба подмосковные ультрас. Их средний возраст визуально казался на отметке 15-16 лет, но визуально трибуна выглядела солидно: флаги, баннеры и большой «лицевик»: «Все лучшее впереди». После забитого гола стало легче, и «Долгопрудный уже к 60-й минуте вел со счетом 3:0. Многие ждали, что Филимонов проведет на поле лишь тайм, а затем символически передаст ворота более молодому преемнику, как это часто и бывает в прощальных матчах, но заслуженный ветеран провел на поле все 90 минут, а после свистка к нему сбежалась вся команды и начала подбрасывать в небо.

Слезы Романцева

«Настроение грустное, всегда немного тяжело на душе, когда такой большой вратарь, такой большой человек покидает активный спорт. Будем желать ему успехов на новом поприще тех же успехов, что он добился и на футбольном поле», — признался, не сдерживая слезы Олег Романцев.

Помимо тренера из бывших партнеров по «Спартаку» можно было разглядеть: Максима Бузникина, Юрия Горчинского, Юрия Ковтуна, Максима Лихачева, Андрея Сметанина, Константина Головского, Дмитрия Хлестова.

Текст: Юрий Алеманов

Фото: ФК «Долгопрудный»