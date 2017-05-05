7 мая. 16:00. Видеотрансляция. «Сатурн» Раменское – «Торпедо» Москва. Флешбэк в середину 2000-х.

Официальный сайт еженедельника «Футбол» ftbl.ru 7 мая в 16:00 по московскому времени начнет видеотрансляцию матча «Сатурн» Раменское – «Торпедо» Москва.

12 лет назад к встрече этих соперников было повышенное внимание: команды показывали достойный футбол, являлись крепкими середняками РФПЛ и боролись за то, чтобы представлять страну на европейской арене. На сегодняшний день «Сатурн» и «Торпедо» ведут ожесточенную борьбу за попадание в ФНЛ и входят в четверку сильнейших команд зоны «Центр», в которой каждый клуб имеет в своем активе по 37 очков.

В первом круге победу праздновал «Сатурн», который не знает поражений с сентября прошлого года, но и «Торпедо» набрало впечатляющий ход, проиграв лишь раз в последних 12 матчах. Обеим командам есть что доказывать: «Сатурн» жаждет убедить футбольный мир, что победа в первом круге не была случайностью, а «Торпедо» мечтает поквитаться за обидное поражение в родных стенах прошедшей осенью. Ну а триумф в этом матче для любого из клубов будет означать отрыв от конкурента и увеличение шансов на повышение в классе.

Официальный сайт еженедельника «Футбол» ftbl.ru 7 мая покажет прямые трансляции:

7 мая, воскресенье

«Юг»: 16:00. «Чайка» (Песчанокопское) – «Ротор-Волгоград» (Волгоград)

«Юг»: 16:00. «Краснодар-2» (Краснодар) – «Афипс» (Афипский)

«Запад»: 16:00. «Долгопрудный» (Московская область) – «Спартак» (Кострома)

«Урал-Поволжье»: 16:00. «Олимпиец» (Нижний Новгород) — «Волга» (Ульяновск)