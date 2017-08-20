«Самый лучший из армян – Павлюченко наш Роман!» Как московский «Арарат» живет по законам support your local team

В Москве появилась команда, способная подписать контракты с Романом Павлюченко, Маратом Измайловым и вообще собрать во втором дивизионе состав, который бы лет 10 назад считался претендентом на медали Премьер-лиги. «Арарат» — новый проект, взявшийся сделать столичных армян счастливыми. Еженедельник «Футбол» побывал на игре «львов», чтобы понять, кто ходит на матчи ПФЛ и поет «Черно-черный навсегда!».

Офис всех армян

— Сколько с меня?

— Сто рублей, — рука кассира хищно тянется из темной щели кассы стадиона на Автозаводской.

Кассы стадиона имени Стрельцова – это отдельная история. Они походят на ржавые склепы, где футбол похоронили еще во времена Эктора Бракамонте в ФК «Москва». Сегодня здесь продают билеты на ФК «Арарат» — российский клуб с армянским названием и таким же происхождением.

Про него известно не так много. Клуб был основан в марте нынешнего года Валерием Оганесяном и Арамом Габреляновым. Первый – бывший футбольный агент, работал с Юрой Мовсисяном, Арасом Озбилизом и другими игроками преимущественно армянского происхождения. Второй – самый известный медиаменеджер страны, создатель шумного проекта Lifenews и кучи мемов типа «Вы раните меня в самое сердце, м…!» и «Здесь вам не санаторий имени Арама Ашотовича».

Вполголоса говорят и о других инвесторах из армянской диаспоры, но больше никаких фамилий: когда речь заходит о деньгах, шумный «Арарат» любит тишину. Известно лишь, что к идее создать клуб армянские предприниматели шли еще с 2015 года, а реализовали лишь сейчас. С этого сезона «Арарат» заявлен в зону «Центр» ПФЛ. Основная цель проекта – создать футбольную команду, за которую бы переживали армяне всех стран.

Начать решили с армян московских.

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Лестница вниз

Свои первые игры клуб проводил на «Спартаковце» имени Николая Старостина. Этим летом клуб переехал на стадион имени Эдуарда Стрельцова – тот самый, что по легенде принадлежит структурам Михаила Прохорова и который то и дело грозятся снести, но не сносят и он словно застрял между прошлым и будущим, отчаянно цепляясь за советскую историю.

Пройдя первый кордон безопасности (да, здесь проверяют, и причем тщательнее чем на многих играх РФПЛ), можно обнаружить почти пустую аллею, ведущую к легендарной Восточной трибуне. Здесь нет ни намека на старт предстоящей игры. Кто-то в стороне рубится в бадминтон, кто-то сидит на маленьких заборах и обсуждает маринад для шашлыка, новые диски и модные цепочки. Футбол здесь практически никого не волнует. И аллея, где раньше люди бодро убивали время до старта футбола, заливая в себя канистру алкоголя и отрываясь в веселой компании, сейчас тиха и пустынна.

Так же, как и «лестница славы «Торпедо». Весело сбегавшие в обход сейчас закрытой Восточной трибуны ступеньки теперь выщерблены. А знаменитые граффити на портретах торпедовских легенд облупились и облетели. Эдуард Стрельцов, Валерий Воронин, Валентин Иванов, Виктор Шустиков… Теперь их портреты выглядят не лучше, чем обветшалый стадион, в 1980-е, между прочим, единственный в Москве щеголявший подогревом поля.

И только появление здесь «Арарата» вводит болельщиков в небольшой диссонанс.

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Львиная доля

Та площадка, что обращена к Москве-реке, действительно теперь напоминает маленькую Армению. Здесь есть бар, рядом с ареной – прокат мопедов и мотоциклов, а откуда-то веет аппетитным запахом шашлыка: в «Арарате», похоже, есть вечные традиции.

Для детей развлечений тоже хватает. Это и игровая зона, и профессиональные аниматоры и художники, которые наносят аквагрим с изображением эмблемы «Арарата». И даже собственный маскот в костюме льва из мультика «Мадагаскар». Только с короткими ногами. Лев ничего не говорил и даже не рычал. Но детей такой лев даже немного пугал своей отстраненной индифферентностью.

Маскот молча бродил по лестнице, пока к нему не обратились с фанатского сектора

— Эй, ара, иди сюда! – жестикулируя, позвал льва к себе один из ультрас.

Лев посмотрел вверх, потом себе под ноги, вздохнул и обреченно полез на Западную трибуну.

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Голоса футбола

Зрители на ней разделились на три группы: трибуна гостей из Новомосковска, трибуна для обычных зрителей и фан-сектор «Арарата». Из уважения к торпедовским фанатам армянский клуб отказался от использования культового для черно-белых сектора «Запад-5» для своих целей и оставил сакральные для «автозаводцев» места незадействованными.

Футбол во втором дивизионе максимально близок к народу. И на «Арарате» почти семейная атмосфера позволяла услышать диалоги Романа Павлюченко с Игорем Лебеденко, мат тренеров, активные споры с арбитрами и музыкальное сопровождение, как это бывает на рынках под радио. Легкий шум же для идеального баланса создавал фанатский сектор «Арарата». Почти 50 активных болельщиков с флагами Армении, дудками и даже барабаном собрались вместе.

В какой-то момент казалось, что у них есть сторогий дресс-код: густая черная щетина и одежда модного бренда Black Star. Оригинальная или нет – значения не имело. Именно эта группа болельщиков задавала настроение в течение всего матча.

— Ма-ра-а-ат… — начал объявлять диктор.

— Из-ма-а-ай-лов! — подхватывала публика.

— Ро-ма-а-ан…

— Па-влю-чен-ко! — с ликованием встречали экс-игрока «Спартака» и «Тоттенхэма» зрители. Он же вышел и с капитанской повязкой.

Дальнейшее перечисление состава отправляло в ностальгические воспоминания лет на десять назад. Экс-игрок сборной России Алексей Ребко, легенда «Терека» Игорь Лебеденко, вратарь, дебютировавший за основу ЦСКА в 16 лет, Сергей Ревякин, экс-форвард «Рубина» и «Кубани» Сергей Давыдов… В какой-то момент казалось, что «Арарат» собирали по спискам Гуса Хиддинка, где он отмечал кандидатов в бронзовые призеры Евро-2008.

После объявления составов команд диктор перешел к судьям:

— Судейская бригада сегодня представлена в составе…

…Неловкая пауза тянулась все дольше и дольше. И было понятно: что-то пошло не так.

— Блин [на самом деле другое слово], — почти неслышно обронил диктор в микрофон, шурша бумагами.

Но, кажется, это была неверная информация.

Где-то рядом с объявляющим сидел комментатор Владимир Стогниенко. Московский «Арарат» — это тот клуб, который может себе позволить не только призера Евро-2008, но и одного из самых популярных футбольных голосов страны для видеотрансляций в ютубе.

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«Черно-черный навсегда»

Сам матч начался в хорошем прохладно-вечернем темпе, но моментами не сорил. Фанатская трибуна то на русском, то на армянском гнала игроков к чужим воротам:

— Оле-ола! Вперед, «Арарат» Москва! Черно-черный, черно-черный, черно-черный на-все-гда!

Кажется, в России впервые появился клуб, в цветах которого официально есть черный, и там этого не только не стесняются, но и с отличной иронией превращают в культ.

«Арарат» пропускает пару опасных подходов от «Химика», но главный тренер «львов» Аркадий Имреков остается спокоен. Чего нельзя сказать о его оппоненте из новомосковской команды – Романе Титове. Любой неудачный момент тренер гостей принимал такими словами, что позавидовал бы даже диктор из предыдущей главы. Теперь «Арарат» возглавил Александр Григорян, а значит внимание к тренеру будет не меньшим, чем к звездным игрокам.

Все заканчивается неожиданно: после подачи аута полузащитник «Арарата» Михаил Попов выигрывает борьбу за верховой мяч, доводит его до Давида Хурцидзе, после чего грузинский футболист забивает первый гол «львов».

Болельщикам этого мало, они ждут голов от лидеров.

— Эй, Марат! Забей за «Арарат»! — разражается призывом фанатская трибуна.

На 60-й минуте в штрафной новомосковской команды случились все те же старофутбольные ошибки. После аута мяч попадает к Игорю Лебеденко, тот выдает пас на Артака Алексаняна – серия рикошетов, и мяч возвращается к Лебеденко. Форвард момент реализует, но боковой арбитр зажигает флаг. Двадцать долгих секунд бригада судей обсуждает момент. Кажется, что где-то на табло должна мигать надпись «Видеорефери». Но справляются без него – 2:0.

Но трибунам все равно мало:

— Самый лучший из армян – Павлюченко наш Роман!

Этого вполне достаточно, чтобы разбудить Спящего гиганта. Марат Измайлов делает проникающий пас на Давида Хурцидзе. Грузинский полузащитник простреливает на пустые ворота. И Суперпав замыкает суперпас – 3:0. Стадион счастлив.

Никто не знает всех хозяев московского «Арарата». Никто точно не скажет, сколько миллионов евро сгорит в этом проекте. Никто не представляет, как долго будет жить эта история. Но в Профессиональной футбольной лиге давно должен был появиться такой клуб, где играют громкие имена. А девиз support your local team – ожить таким неожиданным образом.

Текст: Юрий Алеманов

Фото: Сергей Дроняев

Юрий Алеманов Автор колонки о французском футболе. Напоминаю о тех, кого вы могли уже забыть в рубрике «Вспомнить всех». Люблю в футболе итальянскую страсть и английский антураж. В еженедельнике с 2015 года.