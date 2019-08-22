РПЛ. 6 тур. «Спартак» — ЦСКА — 2:1. Фоторепортаж Сергея Дроняева Автор: Сергей Дроняев 21:49, 22.08.2019 0 ГлавноеРепортажиФото Юные чемпионы-2001 На дерби никому не сиделось уже до стартового свистка Один в поле не воин Никаких компромиссов Станислав Черчесов на дерби Досадная травма Дмирия Ефремова Акробатика от Андре Шюррле Виктор Гончаренко готов принять пас В погоне за мячом Карате-прием Матрица от Магнуссона Айртон Лукас и Федор Чалов На дерби было по-настоящему жарко Звуковые волны от Максименко Мгновение до эйфории Радость и горечь Огни большой арены Спартаковцы в тумане — Ты кто? — А ты? Эйфория 2.0 Искусство кунг-фу Кто первый? Когда атака пошла не по плану Пас отчаяния от Николы Влашича Влашич спрятался в «домике» Шюррле познал вкус главного дерби Москвы Андре Шюррле и Сергей Карасев Счастье Поделиться:Сергей ДроняевФотокорреспондент еженедельника «Футбол» Футбол утром в вашей почте Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра Оставьте это поле пустым, если вы человек: