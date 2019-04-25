РПЛ. 25 тур. ЦСКА — «Анжи» — 2:0. Фоторепортаж Сергея Дроняева Автор: Сергей Дроняев 12:09, 25.04.2019 0 РепортажиФото Бывший игрок ЦСКА Андрей Соломатин выступил в роли эксперта Почти 10 лет Сергей Игнашевич вместе защищал ворота ЦСКА с Георгием Щенниковым Несмотря на долги перед футболистами, команда вместе У Влашича было несколько отличных моментов забить Но отлично номинальный опорник — Яко Бийол, сыгравший форварда Магомед Адиев — самый искренний тренер РПЛ Попробуй догони Размах Облякова Егор Крид и остальные представители Black Star Mafia Бекао не смог сыграть из-за травмы Капитан хоккейного ЦСКА Сергей Андронов и человек, cыгравший на ноль против «Реала» — Георгий Кырнац Почувствуй себя старым Последний пас Влашича Забивной исландец Абель на газоне Махачкалинская стенка Поделиться:Сергей ДроняевФотокорреспондент еженедельника «Футбол» Футбол утром в вашей почте Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра Оставьте это поле пустым, если вы человек: