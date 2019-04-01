РПЛ. 21 тур. ЦСКА — «Уфа» — 2:2. Фоторепортаж Сергея Дроняева Автор: Сергей Дроняев 14:18, 01.04.2019 0 ГлавноеРепортажиФото Евсеев скрывает радость С детства за ЦСКА! Забег Тилля с мячом Никитин применил силу Бекао не контролирует эмоции Влашичу досталось Кто окажется быстрее у мяча? Борьба за мяч Влашич празднует гол и пока не знает о результате Производственная травма Крики Евсеева оказались действенными Чалова сейчас не остановить Чалов снова у мяча Эмоции Игбоуна на лицо Мяч в направлении ворот Акинфеева Падение в борьбе за мяч Щенников оказался быстрее Суперпрыжок Тилля Игбоун — герой матча Родриго Бекао тянется к мячу Гол Чалова в моменте Чалов празднует свое восхождение на Олимп Гончаренко не в восторге от последних минут матча Безнадежных и полушпагат Тилль братается с Влашичем Японское усиление Неделчару в попытке остановить Влашича Автор первого гола ЦСКА Вадим Евсеев на заднем фоне шокирован Первый гол «Уфы» У Акинфеева не хватает слов из-за злости На последней минуте «Уфа» сравняла счет Уфимцы не жалеют никого «Отличный матч» Тренерские объятия Московский выезд уфимцев Поделиться:Сергей ДроняевФотокорреспондент еженедельника «Футбол» Футбол утром в вашей почте Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра Оставьте это поле пустым, если вы человек: