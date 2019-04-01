РПЛ. 21 тур. ЦСКА — «Уфа» — 2:2. Фоторепортаж Сергея Дроняева

Автор: Сергей Дроняев 0
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Сергей Дроняев

Фотокорреспондент еженедельника «Футбол»

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