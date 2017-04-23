Роторный двигатель. Как футбол в Волгоградской области поднимается со дна

В 1990-х футбол в Волгограде был на пике: «Ротор» находился среди лидеров российского чемпионата, становился частым участником еврокубков и доходил до финала Кубка Интертото. В город приезжали «Манчестер Юнайтед», «Лацио», «Нант» и «Бордо». Трибуны стадиона «Центральный» были забиты, а все вокруг — поглощены футболом. В нулевых команду настигли финансовые проблемы, и «Ротор» несколько раз был на грани исчезновения. Но время лечит. Впереди – чемпионат мира, в городе строят новый стадион, работает отличная академия, а «Ротор» настроен на выход в ФНЛ.

Перед очередным домашним матчем «Ротора-Волгограда» (город-приставка в названии появился после устроенной властями «перезагрузки», и болельщики ждут, когда ее уберут) ажиотаж. За 40 минут до начала игры у входа на стадион «Олимпия» рядом с кассами растягивается внушительная очередь. Наиболее осмотрительные поклонники волгоградского клуба огибают стадион и попадают внутрь через другой вход, где не столь плотный болельщицкий трафик. На трибунах можно увидеть представителей всех возрастов, которые дружно начинают гнать команду вперед с первых же минут.

Но чтобы понять, чем живет футбол в городе, надо не просто идти на его трибуны. Надо слушать, о чем говорят люди, когда смотрят на свою команду.

Отголоски прошлого

Судьба клуба в российской провинции – это прежде всего заинтересованность человека, который руководит регионом. Так было в советские времена, когда развитие нестоличных клубов зависело от первых секретарей обкомов и горкомов, так и сейчас судьбу команд определяет политика губернатора или мэра. Они заинтересовывают спонсоров, помогают из бюджета, обновляют инфраструктуру и ставят задачи. Вспоминая об успехах 90-х, болельщики «Ротора» тут же называют имя Ивана Шабунина — ныне покойного бывшего главы Волгоградской области. Рассказывают, он был «болен» спортом и футболом. Если бы сейчас «Ротор» обладал теми ресурсами, которые дарил, создавал или передавал в собственность клубу Шабунин, то мог бы спокойно себя обеспечивать как минимум в ФНЛ, а то и в Премьер-лиге. Но от мощной инфраструктуры 90-х (два стадиона, лучшая в стране тренировочная база, самолет, автопарк, даже колхоз) совсем ничего не осталось.

Сожалея об утраченном имуществе, болельщики вспоминают имя еще одного человека – экс-президента клуба Владимира Горюнова, личность весьма спорную. На время его руководства пришлись как успехи 90-х, так и неудачи 2000-х, когда «Ротор» не раз находился на грани исчезновения. До сих пор по трибунам ходят истории, как губернатор-коммунист Николай Максюта, сменивший в конце 90-х Шабунина, в нулевых выделял средства «Ротору», которые Горюнов спускал на свои предвыборные кампании, в том числе против самого Максюты. После победы на очередных губернаторских выборах, где главным оппонентом был Горюнов, Максюта сделал выводы, и поток денежных средств в «Ротор» (читай к Горюнову в избирательный фонд) значительно сократился, и, как следствие, результаты клуба покатились вниз.

«Я впервые увидел, как народ, выходя со стадиона, плакал от радости». Кто и как в Волгограде возрождает «Ротор»

После Горюнова в истории «Ротора» было еще несколько эпох. Одна из самых грустных пришлась на время правления бизнесмена и депутата Олега Михеева. После уменьшения вливаний со стороны бюджета Горюнов нашел на клуб покупателя в лице экстравагантного депутата, продав заодно и Центральный стадион, и права на использование клубной эмблемы. Михеев в 2009-м снял команду с соревнований посреди сезона и отправил играть в чемпионат области. Сейчас он в федеральном розыске, но герб клубу так и не вернул.

Таких баек на трибунах — миллион. В том числе про то, как еще один из числа бывших президентов «Ротора», Виктор Иванов, отец действующего главного тренера команды Льва Иванова, едва заняв пост, подписал приказ о закрытии в его структуре детской школы, попытавшись уволить десяток тренеров и выгнать на улицу несколько сотен мальчишек. А затем и вовсе убедил власти ликвидировать клуб, попутно добившись личной цели – убрать из «Ротора» авторитетных у болельщиков легенд 90-х – Веретенникова (на тот момент главного тренера), Беркетова, Зубко и других. Не помогла тогда спасти клуб даже прогремевшая на всю страну акция фанатов «Спасите «Ротор», в которой, помимо тысяч болельщиков, приняли участие десятки известных как футбольных, так и нефутбольных людей.

Развал-схождение

Ивановых на трибунах откровенно не любят, а когда диктор объявляет главного тренера хозяев, кое-кто даже улюлюкает. На вопрос, чем вызвано недовольство – команда ведь лидирует, наперебой рассказывают, как в 2015-м, когда «Ротор» подводили под ликвидацию, а несогласные болельщики устраивали акции протеста, Лев Викторович, тогда не имевший к клубу прямого отношения, назвал их в СМИ «кучкой ангажированных фанатов». Кто-то припоминает более давнюю историю, как Иванов-сын писал на коллег анонимные письма, обвиняя в серьезных нарушениях при управлении клубом. Расследование слова не подтвердило, а официальная почерковедческая экспертиза УВД области установила автора подброшенного в администрацию области послания.

Достается и Иванову-отцу. Его по вышеописанным причинам называют «могильщиком «Ротора». Еще большее возмущение вызывает травля Олега Веретенникова и Александра Беркетова, на которых отец и сын Ивановы, после решения о ликвидации клуба получившие несколько гневных звонков от болельщиков, написали заявления в прокуратуру и полицию, обвинив в поступающих угрозах.

История с добровольным понижением в классе («Ротор» в 2014-м снялся с ФНЛ и заявился в ПФЛ) и дальнейшим закрытием клуба заслуживает отдельного материала. При смене власти в регионе «Ротор» сначала почти полгода не получал от единственного учредителя (регионального Минспорта) ни копейки и доигрывал сезон в ФНЛ в долг. Затем команду обвинили в растранжиривании денег, которых не давали, перевели во Вторую лигу, а еще через полгода ликвидировали. Клуб боролся, добирался на матчи за счет спонсоров (кто-то давал деньгами, а кто-то заправлял автобус), сотрудники сидели без зарплаты, федеральные СМИ возмущались, местные журналисты отмалчивались, а болельщики из нищего Волгограда скидывались по 100–200 рублей, лишь бы сине-голубые продолжили существование, но и это два года назад перестало помогать.

Говорят, главная причина ликвидации – нежелание платить по долгам. Но отдавать их все равно пришлось, иначе нужно было отказываться от слова «Ротор» в названии новой команды – таковы сегодняшние правила РФС. В итоге уже «Ротор-Волгоград» год провел в любительской лиге, старые задолженности перед футболистами были погашены, и команда снова начала свой путь в профессионалы. Затраты же на ликвидацию старого клуба и на создание и содержание нового, по слухам, превысили ранние задолженности. Стоили ли те долги двух потерянных Волгоградом сезонов – большой вопрос.

Что интересно, в привычном смысле бюджетным региональным клубом до ликвидации «Ротор» не был. Конечно, основная масса средств на команду шла от администрации области, но клуб зарабатывал как мог. Во-первых, на билетах. Вплоть до снятия с ФНЛ и сноса Центрального стадиона его разваливающиеся трибуны были полны настолько, насколько возможно – на 10–15 тысяч. Не говоря о матчах Кубка России, где «Ротор» в 2014-м дошел до четвертьфинала, попутно обыграв столичный «Локомотив» и уступив на выезде лишь будущему победителю – «Ростову». Во-вторых, у «Ротора» работал клубный магазин, который кроме популяризации бренда приносил пусть и не самые большие, но столь важные для провинциальной команды средства. И в-третьих, конечно, спонсоры. Никогда до этого и до сих пор никто не работал в Волгограде столь успешно с частными инвесторами.

Руководители трех-четырех местных фирм увидели в помощи «Ротору» возможность реализовать свою социальную ответственность перед родным регионом. Они дарили автомобили, технику, давали деньги на покупку инвентаря и даже формы. После ликвидации это и другое клубное имущество должно было быть пущено на погашение долгов, но чиновники, затеявшие аферу с «перезагрузкой» (так развал клуба по указу сверху именовали в местных СМИ), перед закрытием передали его другой организации, а потом уже вернули обратно в новый «Ротор-Волгоград».

На противоположной трибуне «зажигает» небольшой филиал местных ультрас. Окрыленные такой поддержкой хозяева поля в буквальном смысле уничтожают своего оппонента. Футболисты клуба «Биолог-Новокубанск» безуспешно пытались перехватить мяч и с огромным трудом выбирались на чужую половину поля. Единственным выходом для них оставалось прижаться к собственным воротам и уповать на контрвыпады. Еще в первом тайме в сетке ворот гостей побывало пять забитых мячей, три из которых – после пробития пенальти. Во втором тайме волгоградцы ограничились лишь одним голом, но и без того итоговый счет матча выглядит более чем внушительно – 6:0.

С особым восторгом болельщики встретили гол Николая Оленикова. Центральному защитнику скоро 42, он на поле живая легенда. Олеников выступал за клуб еще в те славные времена, когда волгоградцы играли в еврокубках и боролись за верхние строчки в высшей лиге. А затем никогда не отказывал прийти на помощь уже новому «Ротору», когда тот предпринимал очередную попытку выйти хотя бы в ФНЛ.

Достижения вопреки

«Сейчас полноразмерных искусственных полей в Волгограде всего три. Одно из них находится в Красноармейском районе. Это самый отдаленный район Волгограда, по сути, город в городе», — рассказывает руководитель Академии «Ротор» Артем Королев. Академией 27-летний специалист руководит уже три года. Говорит, что когда у клуба плохо пошли дела, в него, несмотря на возраст, поверили и доверили эту должность. За несколько дней Артем проводит полномасштабную экскурсию, показывая все самые важные места на карте футбольного Волгограда. В городе работают четыре центра подготовки игроков: «Ротор», «Зенит-Волгоград», колледж олимпийского резерва и спортивная школа олимпийского резерва «Олимпия». Недавно открылась школа ЦСКА имени Леонида Слуцкого. А вот оставшаяся в собственности Владимира Горюнова база «Ротор» простаивает. Приехавший ее навестить пару лет назад Николай Толстых «любовался» выставкой собак, а сейчас, по слухам, здесь хотят открыть частную детскую школу.

В Академии «Ротора» с учетом малышей занимается порядка трехсот человек. У школы «Зенита» основная цель – наибольший охват. Сейчас там числится примерно от 900 до 1000 ребят, лучшие из которых идут на повышение в другие школы. В «Олимпии» тоже занимается около 300 детей, а в школе Слуцкого – примерно 200. Получается, что только в официальных школах числится более 1800 занимающихся юных футболистов. А если взять мелкие частные школы, то общее количество приблизится к отметке в 3000 человек. И на всех этих детей в Волгограде приходится всего четыре полноразмерных искусственных поля…

В мае команда Академии «Ротор» 2003 года под руководством экс-футболиста «Ротора» и «Урала» Андрея Дурова отправится на финал Первенства России в Крымске. Также путевку в финальный этап соревнований в своем возрасте завоевала команда 2000 года рождения. Вот уже три года кряду по две команды из Академии «Ротор» попадают в список 16 лучших на первенствах России. Притом что в том виде, в котором она сейчас, академия работает с 2012 года. До 2015-го – при клубе, а после деяний президента «Ротора» Иванова академию под свое шефство приняла Федерация футбола Волгоградской области. Глава организации Рохус Шох успокоил родителей, готовых бросаться в крайности – от переезда в другие области до написания писем президенту страны, убедил местных бизнесменов выделить средства на ее содержание, и уже третий год академия существует на частные деньги, не получая финансовой поддержки от областных или городских властей.

Лев Иванов: «Президент клуба в Ливии спрашивает: «Что ж ты раньше не сказал, что выпить хочешь?»

Сейчас по результатам это, возможно, лучшая школа в МОА «Черноземье». В ней работают молодые перспективные тренеры, внедряется принятая РФС немецкая система подготовки, а созданные условия позволяют удерживать даже самых талантливых воспитанников от переезда в другие регионы. Болельщики видят в академии главную отдушину после бесцельно потерянных лет главной команды и считают, помимо легендарных личностей вроде Олега Веретенникова, являющегося главным тренером Академии «Ротор», и Александра Никитина, важнейшим связующим звеном между славной историей клуба и надеждами на будущее.

Разговор по душам с болельщиками многострадального клуба прерывает гром аплодисментов, которыми трибуны приветствуют финальный свисток и крупную победу над «Биологом». После нее «Ротор» закрепился на первом месте своей зоны. В начале апреля губернатор Андрей Бочаров во время встречи с командой поставил задачу выхода в ФНЛ. По его словам, стадионы «Олимпия» и «Зенит» позволяют играть в этой лиге, хотя ни на одном из них сейчас нет подходящего искусственного освещения. Деньги на финансирование «Ротора» выделят из бюджета и внебюджетных источников. Главным владельцем команды останется область, но появятся и другие акционеры. Может быть, они даже помогут с инфраструктурой.

«Ротор-Волгоград» выглядел главным фаворитом на выход в ФНЛ из зоны «Юг» и до постановки задачи руководителем области, а теперь упустить лидерство просто не имеет права. В преддверии чемпионата мира Волгограду нужен сильный клуб, для начала – хотя бы по меркам подэлитного дивизиона. В этом городе всегда с удовольствием ходили на футбол и поддерживали команду, и если новый стадион после ЧМ достанется «Ротору», а команда будет выступать не на задворках профессионального футбола, то в Волгограде можно ожидать новую волну футбольного бума. Возможно, именно это станет поворотным моментом для возвращения того самого «Ротора», о котором с ностальгией вспоминают болельщики по всей стране.

Волгоград

Текст: Никита Котов

Фото: официальный сайт «Ротора-Волгоград», Артем Королев, Global Look Press

Никита Котов Корреспондент еженедельника «Футбол»