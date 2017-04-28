«Ротор-Волгоград» Волгоград – «Армавир» Армавир. Битва на Волге

Официальный сайт еженедельника «Футбол» ftbl.ru 30 апреля в 16:00 по московскому времени начнет видеотрансляцию матча «Ротор-Волгоград» Волгоград – «Армавир» Армавир.

«Ротор» уверенно занимает первую строчку в турнирной таблице, за 6 туров до конца чемпиона имея 6-очковый отрыв от ближайшего преследователя. «Армавир», в свою очередь, все еще сохраняет надежду на возвращение в ФНЛ и уже 8 туров кряду не знает поражений, а победой над лидером турнира и вовсе сократит отставание до 5 очков.

Зрителей наверняка ждет увлекательное зрелище, ведь «Ротор» за последние 5 матчей ни разу не сумел обыграть армавирцев. Но для получения путевки в высший дивизион футболистам из Волгограда нельзя терять очки и другого выхода, кроме как прерывание черной полосы, не существует.

Официальный сайт еженедельника «Футбол» ftbl.ru 16 и 17 апреля покажет прямые трансляции:

29 апреля, суббота

«Центр»: 14:00. «Торпедо» (Москва) – «Арсенал-2» (Тула)

30 апреля, воскресенье

«Восток»: 11:00. «Чита» (Чита) – «Динамо-Барнаул» (Барнаул)

«Центр»: 14:00. «Чертаново» (Москва) – «Динамо» (Брянск)

«Запад»: 16:00. «Спартак» (Кострома) – «Динамо-СПб» (Санкт-Петербург)

«Юг»: 16:00. «Черноморец» (Новороссийск) — «Сочи» (Сочи)