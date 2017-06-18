Россия — Новая Зеландия — 1:0. Фоторепортаж Сергея Дроняева Автор: Сергей Дроняев 14:02, 18.06.2017 0 ГлавноеРепортажиФото Россия удивила скептиков и выиграла лучшую сборную Океании. Д’Артаньян — главный маскот Кубка конфедераций. Джанни Инфантино выучил русский не хуже, чем среднестатистический россиянин. «Нам силу дает наша верность отчизне», — гласит перфоманс, подготовленный питерскими болельщиками. Александр Головин под просмотром лондонских скаутов играл в двойную силу. Дениса Глушакова лишили победного гола. Главные люди мирового футбола в одной ложе. Около 50 тысяч болельщиков собралось в Санкт-Петербурге в матче-открытии. Нашим не всегда хватало точности паса. Но в верховой борьбе Россия оказалась сильней Новой Зеландии. 21-летний Александр Головин — самый молодой футболист сборной России. Станислав Черчесов сделал ставку на ростовскую связку Ерохин — Полоз. Федор Смолов стал автором второго гола в ворота Новой Зеландии. А мог оформить целый хет-трик Посещаемость оставляет желать лучшего. Реализация — тоже. Поделиться:Сергей ДроняевФотокорреспондент еженедельника «Футбол» Футбол утром в вашей почте Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра