Россия — Новая Зеландия — 1:0. Фоторепортаж Сергея Дроняева

Автор: Сергей Дроняев 0
Россия удивила скептиков и выиграла лучшую сборную Океании.
Д’Артаньян — главный маскот Кубка конфедераций.
Джанни Инфантино выучил русский не хуже, чем среднестатистический россиянин.
«Нам силу дает наша верность отчизне», — гласит перфоманс, подготовленный питерскими болельщиками.
Александр Головин под просмотром лондонских скаутов играл в двойную силу.
Дениса Глушакова лишили победного гола.
Главные люди мирового футбола в одной ложе.
Около 50 тысяч болельщиков собралось в Санкт-Петербурге в матче-открытии.
Нашим не всегда хватало точности паса.
Но в верховой борьбе Россия оказалась сильней Новой Зеландии.
21-летний Александр Головин — самый молодой футболист сборной России.
Станислав Черчесов сделал ставку на ростовскую связку Ерохин — Полоз.
Федор Смолов стал автором второго гола в ворота Новой Зеландии.
А мог оформить целый хет-трик
Посещаемость оставляет желать лучшего.
Реализация — тоже.

 

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Сергей Дроняев

Фотокорреспондент еженедельника «Футбол»

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