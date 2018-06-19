ЧМ-2018. Группа А. Россия — Египет (составы). Дзюба и Салах в основе! Онлайн дня

Сборная России стартовала на ЧМ-2018 с победы, но чтобы гарантировать выход в плей-офф нужна победа над сборной Египта, в составе которой играет один из лучших игроков мира Мохамед Салах. Матч состоится в 21:00 по московскому времени в Санкт-Петербурге на стадионе «Крестовский». Еженедельник «Футбол» будет освещать эту встречу.

20:00 —

19:37 — Сборная России выйдет на поле в следующем составе: Акинфеев, Марио Фернандес, Кутепов, Игнашевич, Жирков, Газинский, Зобнин, Самедов, Головин, Черышев, Дзюба.

Смолова не оказалось в числе одиннадцати, его заменил Дзюба!

19:28 — Выглянуло солнце и появился состав… Египта. Мохаммед Салах будет играть!

Египет: Эль-Шенави, Ахмед Фатхи, Али Габр, Хегази, Абдель-Шафи, Эль-Ненни, Хамед, Салах, Эль-Саид, Трезеге, Мохсен.

19:25 — Момент выезда сборной России на стадион. Широкая спина охранника скрывает волнение игроков нашей команды.

19:10 — До начала игры Россия — Египет меньше двух часов. Есть надежда, что дождь перестанет.

18:48 — Принято решение не закрывать крышу стадиона «Санкт-Петербург» на время матча.

18:30 — Дождь не перестает. По пути на стадион был замечен пианист Денис Мацуев, который шел под дождем с парковки. А это еще одно фото для антуража: российские и египетские фанаты делят Забиваку.

17:10 — Завершилась первая встреча этого игрового дня. В группе H встречались сборные Колумбии и Японии. Азиатская сборная с еще в начале матча получила численное преимущество и добилась победы со счетом 2:1.

17:05 — Болельщиков начнут пускать на территорию стадиона за три часа до матча. А пока на арене «Санкт-Петербург» идут последние приготовления сил правопорядка.

16:58 — Вспомним состав сборной Египта и тактическую схему команды Эктора Купера.

16:45 — Против Египта сборная России выйдет играть в красных футболках, белых шортах и красных гетрах. Вратарь — в зеленом. Точно в таком же комплекте наша команда выступала и в стартовой встрече чемпионата мира против Саудовской Аравии.

Против Египта сыграем в красных футболках, белых шортах и красных гетрах. Вратарь — в зелёном. pic.twitter.com/ltET7jWmtu — Сборная России (@TeamRussia) June 18, 2018

16:35 — В Петербурге идет дождь. Температура воздуха 19 градусов тепла. Болельщики обеих команд слоняются по Невскому проспекту. В сувенирных магазинах на полки выбросили новый товар.

15:10 — По сообщениям пресс-службы стадиона, на игре ожидается аншлаг. Напомним, арена «Санкт-Петербург» на групповом этапе вмещает 64 469 зрителей.

13:55 — Леонид Федун считает, что Федор Смолов понизил свою трансферную стоимость.

Председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун выразил мнение, что по итогам первого матча сборной России на чемпионате мира против Саудовской Аравии (5:0) некоторые игрокинациональной команды ощутимо повысили свою трансферную стоимость. По словам руководителя, цена на форварда Федора Смолова наоборот упала.

— Конечно, это Головин. Видно, что это двигатель и настоящая звезда футбола. Кстати, Саламыч (Станислав Черчесов) провел очень удачные замены — никто не ожидал, что он устроит такие перестановки. Денис Черышев неожиданно раскрылся — он уже давно не забивал. Не помню, когда он вообще отличался в играх за сборную. А сейчас показал классный футбол. И, конечно же, надо отметить Романа Зобнина.

Могу сказать, кто потерял в трансферной стоимости — это Федор Смолов. Он явно выпал из игры и тормозил много атак. («Известия»)

13:50 — Фан-зона на Конюшенной площади Петербурга за 7 часов до матча.

13:24 — Эктор Купер: «Салах – наше наступательное оружие. Я надеюсь, мы возьмем три очка в матче с Россией»

Главный тренер сборной Египта Эктор Купер поделился мнением о предстоящем матче с Россией на ЧМ-2018.

– Конечно, я не буду раскрывать какие-либо секреты. Мы выполнили свое домашнее задание, проанализировали игру соперника, сделали все, что было необходимо. Знаем, насколько важна эта игра. Нет ни одного тренера, который хочет проигрывать. Я надеюсь, что мы возьмем три очка.

Да, Салах наш ключевой игрок, но не единственный. Можно ли его остановить? Тут у каждого свое мнение. Мохаммед готов играть.

— Ваша команда в этом году забила всего два гола. Против Уругвая вы очень хорошо защищались, но в нападении почти не было моментов. Волнует ли это вас, когда обязательно нужна победа?

– Я думаю, нужно смотреть шире. Давайте рассматривать последние 20 матчей, а не только четыре. Меня не беспокоит, что мы не забили Уругваю. У нас есть свой собственный стиль, и мы всегда ищем равновесие. Я думаю, оно у нас есть, может, не идеальное, но есть. Конечно, болельщики хотят, чтобы мы забивали по 3-4 гола в каждом матче, но мы соревнуемся с лучшими командами мира. Понятно, что это трудно. Чем выше ты поднимаешься по качеству игры, тем сложнее тебе приходится.

Да, в товарищеских матчах мы почти не забивали, но мы же играли с отличными командами, например, с Португалией. Я остаюсь оптимистом. Мы работаем, разбираем матчи по элементам, но человеческий фактор все равно всегда остается. Против Уругвая отсутствие голов, возможно, объясняется недостатком везения. Но я уверен, что у нас будут шансы в матче с Россией.

— Египетская атака проявляет себя не слишком хорошо. Вы не планируете отказаться от опасливой оборонительной игры?

– Непростой вопрос. Я повторюсь, раз это необходимо. Чем более серьезное соревнование, тем больше от вас требуется. Нельзя говорить только об оборонительной стратегии . У нас есть свой стиль. Возможно, сама жизнь заставит нас идти вперед. В последнем матче у нас были шансы в нападении, но не хватало последнего удара, точности, везения. Как тренер я использую разные стратегии, экспериментирую. Но я тоже живой человек и могу ошибаться.

У меня есть хорошие игроки, которые до сегодняшнего дня позволяли добиваться поставленных целей. Схема игры на самом деле не так и важна, гораздо важнее, можете ли вы надавить на соперника. На чемпионате мира у всех команд свои сильные стороны.

— Вы тренируете уже 25 лет. Салах – самый талантливый из игроков, с кем вы работали? Что изменится, если он выйдет на поле?

– Он один из лучших игроков мира, точно входит в десятку. Большая честь работать с ним. Помимо того что он талант, Мохаммед скромен и играет на команду. Для меня это чрезвычайно важно.

Конечно, он очень важен для нас. Это игрок, у которого очень хорошие возможности, в «Ливерпуле» он доказывал это. Мы можем положиться на него. Это не гарантия успеха, но это оружие, наступательное оружие. Когда его нет на поле, нужно искать альтернативы. Я надеюсь, что он сыграет. Я оптимист!

Думаю, нам нужно улучшать то, что уже хорошо работает и исправлять свои ошибки. Мы говорим о лучших командах мира, которые играют здесь. Крайне важна концентрация . Если ты не умеешь ее сохранять, то заплатишь очень высокую цену.

— Вы жалеете, что не взяли на чемпионат мира еще одного нападающего?

– Когда вы принимаете решения, нужно анализировать плюсы и минусы. Жалею ли я? Нельзя об этом говорить. Когда я принимаю решения, исхожу из того, что я прав. Конечно, я могу ошибаться и готов это признавать. Но жалеть об этом не вижу никакого смысла. Я ни о чем не жалею! – сказал Купер. (официальный сайт РФС)

13:01 — Арена «Санкт-Петербург» готовится установить рекорд посещаемости на матче России с Египтом

На матче чемпионата мира между сборными России и Египта ожидается аншлаг, сообщает пресс-служба стадиона «Санкт-Петербург». Вместимость арены на групповом этапе турнира составляет 64 469 зрителей.

Стадион «Санкт-Петербург» на первом своем матче чемпионата мира собрал 62 548 зрителей (Матч сборных Марокко и Ирана — 0:1).

На сегодняшнем матче #РоссияЕгипет ожидается аншлаг! Готовы установить новый рекорд посещаемости стадиона 😎 Напомним, что вместимость арены на групповом этапе составляет 64 468 зрителей. #ЧМ2018 pic.twitter.com/ulojKPoz6c — «Санкт-Петербург» (@spb_stadium) June 19, 2018

12:58 — «Че он лепит-то опять, а?» Самедов перебил Джикия во время интервью

Защитник «Спартака» Георгий Джикия навестил сборную России в учебно-тренировочном центре «Новогорск» перед отлетом национальной команды в Санкт-Петербург на матч чемпионата мира против Египта.

В числе прочего, игрок красно-белых дал интервью РФС ТВ. Джикия начал рассказывать про свое здоровье, как его вдруг перебил одноклубник и полузащитник сборной России Александр Самедов, проходящий мимо.

— Хорош лепить-то. Че он лепит-то опять, а? Как со здоровьем, начинается вот это, — cказал 33-летний хавбек.

Видео опубликовано в официальном аккаунте сборной России в Твиттере. Самедов оказывается в кадре на 1.35.

Георгий Джикия: «Первый гол раскрепостил ребят» pic.twitter.com/ygNJwXSd99 — Сборная России (@TeamRussia) June 19, 2018

12:33 — Дмитрий Черышев: «Салах — хороший игрок, но не лучший»

Бывший нападающий сборной России, отец полузащитника национальной команды Дениса Черышева Дмитрий Черышев отметил, что матч чемпионата мира-2018 против Египта будет непростым. Также он сказал, что не знает, сыграет ли его сын в стартовом составе.

В матче открытия ЧМ-2018 против Саудовской Аравии (5:0) Черышев вышел на поле в середине первого тайма, заменив травмированного Алана Дзагоева. За отведенное время он отметился двумя голами и был признан лучшим игроком встречи.

– Игра будет трудной, – цитирует ТАСС Черышева. – Очень тактически грамотная команда, играть против нее всегда непросто, так как большие разрывы у «куперской» линии (главный тренер Эктор Купер). Это линия атаки и линия обороны с полузащитниками, с хорошим перестроением в обороне, поэтому нужно как можно больше вытягивать соперника на свою половину поля и, естественно, контратаковать.

Салах – хороший игрок, но не лучший. Я думаю, что стопроцентно он выйдет играть, потому что сейчас у египетской команды решается судьба выхода в плей-офф. А блефовать может любой тренер. Так же, как тренер сборной Испании сказал, что Бускетс практически выбыл из чемпионата, но в первом же матче он играл основную роль.

Египет – совершенно другой соперник, другие тактические действия, совершенно по-другому наша команда будет играть. Поэтому не могу предположить, выйдет ли он (сын) на поле с первых минут. Но если Денис выйдет на поле, он обязательно отдастся игре полностью. («Спорт-Экспресс»)

12:27 — Артем Дзюба: «Самоуверенность может быть для нас фатальной»

Форвард сборной России Артем Дзюба в интервью официальному сайту ФИФА сказал, что победа над Саудовской Аравией (5:0) в матче открытия чемпионата мира-2018 может помочь команде раскрепоститься. При этом, он признал, что соперник не заслуживал столь крупного поражения.

— Для нас такой результат в матче открытия важен прежде всего с точки зрения уверенности в себе, – сказал Дзюба. — Было давление, пресс определенный, а сейчас можно немножко раскрепоститься, почувствовать уверенность, но главное – не самоуверенность, потому что она для нас может быть фатальной.

Забили много голов – Саудовская Аравия столько не заслуживала. Счастливы, что так открыли турнир у себя дома, но сейчас все мысли уже о Египте.

Мы видели, как в разных городах люди болели, переживали, радовались нашим голам. Это вообще круто. Мурашки прямо. Когда вся страна за тебя болеет, это непередаваемое ощущение.

О чем думал перед выходом на замену? Поскорее бы выйти. Пусть мяч выйдет в аут. Выпустите меня! Как бык, который бьет копытом, ждал мгновения, как только мяч вылетел, и сразу говорю: «Рефери! Рефери! Быстрее!» Мысли были побыстрее выйти на поле, всячески помочь, вступить в игру.

Что касается гола, забитого через 69 секунд после выхода – это фантастическое стечение обстоятельств. Но я безумно счастлив. Путь был очень непростой. Хочется сказать, и, наверное, так и есть: это не просто так произошло. Я очень этого хотел. Много всего пришлось преодолеть на пути к этому голу на чемпионате мира. («Спорт-Экспресс»)

12:16 — Сегодня мы поборемся за выход в плей-офф. Давайте последуем примеру мамы братьев Миранчуков и поддержим нашу сборную!

Самая дорогая и важная поддержка на Чемпионате мира. Мама Антона и Алексея Миранчуков верит, что у её мальчиков точно все получится. В рамках национальной компании #ЗаНасЗаВсехЗаКаждогоподробности на тыуменяодна.рф#ЗаНасЗаВсехЗаКаждого #Ф2018#ВместеМыКоманда pic.twitter.com/FbiXdKdFf2 — Сборная России (@TeamRussia) June 19, 2018

Фото: Global Look Press

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