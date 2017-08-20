РФПЛ. 7 тур. «Спартак» — «Локомотив» — 3:4. Фоторепортаж Сергея Дроняева Автор: Сергей Дроняев 12:37, 20.08.2017 0 В центре вниманияГлавноеРепортажиФото Фанаты «Спартака» посвятили поклонникам «Локо» целый перфоманс. Грозный кабан гоняет викингов — самую известную фанатскую группировку «Локомотив» Массимо — один из нас, гласил баннер перед игрой. Джефферсон Фарфан восстановился от травмы и был одним из самых заметных на дерби. Александр Селихов — жертва ротации «Спартака». В первом тайме «Спартак» умудрился забить два мяча. Иногда матч напоминал собачьи бега. А борьба не прекращалась до финального свистка. В ложе прессы были замечены Зе Луиш и Роман Зобнин. Массимо без устали гнал команду вперед. Джикия и Фернандо неожиданно начали матч в запасе. Удаление Александра Самедова — момент, перевернувший все. «Спартак» потерял контроль над матчем. А «Локомотив» его подобрал. Юрий Семин вовремя перестроил игру. Алексей Миранчук мог уравнять количество игроков на поле. Денис Глушаков бился и за «Спартак», и за «Локо». Дерби стало хорошим поводом для посиделок в кругу друзей. Но не все дошли до дома на ногах. «Прикрывай рот, когда чихаешь». Игра перекосила всех. Во втором тайме «Локомотив» походил на Сапсан. Железнодорожников было не остановить. «Спартаку» оставалось стряхивать пыль от мимо летящего поезда. Три поражения в последних четырех матчах — повод погрустить. Победный гол на счету Фернандеша. За такие голы можно и бутсы почистить. «Спартак» боролся до последнего, но поезд уже ушел. Несмотря на обидное поражение Массимо нашел силы пожать руку Юрию Семину. «Локомотив» до групповой стадии еврокубков — один из лидеров РФПЛ на старте сезона. Поделиться:Сергей ДроняевФотокорреспондент еженедельника «Футбол» Футбол утром в вашей почте Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра