РФПЛ. 5 тур. «Спартак» — «Арсенал» — 2:0. Фоторепортаж Сергея Дроняева Автор: Сергей Дроняев 19:01, 10.08.2017 0 ГлавноеРепортажиФото Игорь Семшов в образе Сергей Ткачев с пренебрежением пытается отнять мяч у Александра Самедова Пряники и их армейские друзья Время для канкана «Молчаливое убийство» Капитанская забота Игра на опережение Промес убеждает арбитра в величии «Спартака» Промес фокусируется на мяче Миодраг Божович наглядно показывает, с каким настроем надо атаковать Чувствительное соприкосновение с мячом Летающий Зе Луиш Неотразимый удар Заслуженная благодарность «Спартак» — для всех возрастов Поделиться:Сергей ДроняевФотокорреспондент еженедельника «Футбол» Футбол утром в вашей почте Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра