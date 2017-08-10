РФПЛ. 5 тур. «Спартак» — «Арсенал» — 2:0. Фоторепортаж Сергея Дроняева

Автор: Сергей Дроняев 0
Игорь Семшов в образе
Сергей Ткачев с пренебрежением пытается отнять мяч у Александра Самедова
Пряники и их армейские друзья
Время для канкана
«Молчаливое убийство»
Капитанская забота
Игра на опережение
Промес убеждает арбитра в величии «Спартака»
Промес фокусируется на мяче
Миодраг Божович наглядно показывает, с каким настроем надо атаковать
Чувствительное соприкосновение с мячом
Летающий Зе Луиш
Неотразимый удар
Заслуженная благодарность
«Спартак» — для всех возрастов
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Сергей Дроняев

Фотокорреспондент еженедельника «Футбол»

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