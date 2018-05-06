РФПЛ. 29 тур. «Локомотив» — «Зенит» — 1:0. Фоторепортаж Сергея Дроняева Автор: Сергей Дроняев 00:35, 06.05.2018 0 В центре вниманияРепортажиФото Семин и его команда Что вы знаете об ожидании? Юрий Семин передает привет недоброжелателям Чемпионский замах Антон Заболотный понял, что не умеет забивать, и полетел в космос Болельщики «Локомотива» передают кресла болельщикам «Зенита» Юрий Семин поймал невидимый мяч Модные шорты Дмитрия Тарасова Тарасова подбили! Роберто Манчини на неделе моды в Москве Эдер вспомнил свой 2016-й Еще бы немного, и Дмитрий Булыкин сам выбежал бы забивать Слезы Денисова такой же частый предмет, как и голы Заболотного Ману Фернандеша взяли под контроль подозрительные личности Гиля и его дочь Тарасов записывает сольный трек Радость чемпионов.1 Радость чемпионов.2 Радость чемпионов.3 Юрия Семина отправляют на орбиту Гилерме под шумок пытается своровать кубок Угадай, какой брат целует кубок? Маскот уталяет жажду Джефферсон Фарфан устал праздновать Ведран Чорлука весел от опъяняющего напитка в кубке Ты целуй меня везде Поделиться:Сергей ДроняевФотокорреспондент еженедельника «Футбол» Футбол утром в вашей почте Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра Leave this field empty if you're human: