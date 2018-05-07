РФПЛ. 29 тур. ЦСКА — «Арсенал» — 6:0. Фоторепортаж Сергея Дроняева Автор: Сергей Дроняев 11:56, 07.05.2018 0 РепортажиФото Алексей Березуцкий разменивает шестую сотню. Красно-синие бантики. Дзюбинатор! — Что это было? — Кирилл Набабкин. ЦСКА заставил сгорбиться Миодрага Божовича. И это претендент на Лигу Европы? Первый хет-трик в карьере Чалова. Одноногий Джо — Вставай, в школу пора! — Пап, нам ко второй. Константина Кучаева унесли на носилках в конце первого тайма. Хуба-Дзюба. Сколько нужно? Главное, не забыть волшебное слово. Очаловательно. Тула в недоумении. Муса — сюрикен. Ночь, Дзюба, аптека. Неудержимый. Игнашевич на фоне Дзюбы кажется не таким уж и большим, Попробуй догони. Ты мне друг, Федя Василий смеется. Тула в печали. Дзюба без голов. Поделиться:Сергей ДроняевФотокорреспондент еженедельника «Футбол» Футбол утром в вашей почте Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра Leave this field empty if you're human: