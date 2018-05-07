РФПЛ. 29 тур. ЦСКА — «Арсенал» — 6:0. Фоторепортаж Сергея Дроняева

Автор: Сергей Дроняев 0
Алексей Березуцкий разменивает шестую сотню.
Красно-синие бантики.
Дзюбинатор!
— Что это было? — Кирилл Набабкин.
ЦСКА заставил сгорбиться Миодрага Божовича.
И это претендент на Лигу Европы?
Первый хет-трик в карьере Чалова.
Одноногий Джо
— Вставай, в школу пора! — Пап, нам ко второй.
Константина Кучаева унесли на носилках в конце первого тайма.
Хуба-Дзюба.
Сколько нужно?
Главное, не забыть волшебное слово.
Очаловательно.
Тула в недоумении.
Муса — сюрикен.
Ночь, Дзюба, аптека.
Неудержимый.
Игнашевич на фоне Дзюбы кажется не таким уж и большим,
Попробуй догони.
Ты мне друг, Федя
Василий смеется.
Тула в печали.
Дзюба без голов.
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Сергей Дроняев

Фотокорреспондент еженедельника «Футбол»

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