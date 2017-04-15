РФПЛ. 23 тур. ЦСКА-Ростов, 0:0

Автор: Сергей Дроняев 0 Comments
Александр Головин стал новым проводником атак ЦСКА.
«Ростов» поучаствовал в конных бегах.
Курбан Бердыев, как обычно, невозмутим. Его команда в пятый раз подряд играет со счетом 0:0.
Виктор Гончаренко так и не докричался до своих игроков атаки Витиньо и Оланаре.
Непонимание присутствовало между нигерийским форвардом и арбитром Кириллом Левниковым.
В «Ростов» знали, как удержать бразильца Витиньо.
Кирилл Набабкин весь первый тайм испытывал терпение собственных фанатов. В перерыве защитника заменили на Георгия Щенникова.
Белорусские тренеры первыми научились летать над полем.
В перерыве фанат из Сибири сделал предложение возлюбленной: «Оксана, ты не хочешь выйти… вместо Кирилла Набабкина на поле?»
Лови «Красаву»!
От бессилия клубы доходили до рукоприкладства. При этом били своих.
Александр Головин больше всех бил, обводил, ассистировал, но в решающий момент не реализовал атаку.
В матче 23-го тура чемпионата России ЦСКА не сумел дожать «Ростов» и отдалился от лидирующего «Спартака».
От такого футбола временами перекашивало.
Когда сказали, что земляника еще не созрела.
«Ходячие мертвецы» — отличное название для прошедшего на ВЭБ-Арене матча.
Бибрас Натхо перекрыл кислород Сесару Навасу.
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Сергей Дроняев

Фотокорреспондент еженедельника «Футбол»

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