РФПЛ. 21 тур. «Спартак» — «Оренбург» — 3:2. Фоторепортаж Сергея Дроняева Автор: Сергей Дроняев Апр 04, 2017 0 Comments ГлавноеРепортажиФото Минута молчания Квинси Промес избивает штангу Вся палитра эмоций этой встречи Мяч зависал между футболистами Иногда футболисты «Спартака» играли в «паровозик» Луис Адриано не очень доволен тем, что у него забрали мяч Максим Григорьев забрался на Дмитрия Комбарова Иногда футболисты тренировали движения из водных видов спорта Оказалось, нога Сальваторе Боккетти все же длиннее Роберт Евдокимов пошел выяснять отношения Слева направо: процесс выпрыгивания футболиста Михаил Кержаков пытается разглядеть Квинси Промеса Роман Зобнин в этой встрече забил 2 гола Квинси Промес добыл победу для «Спартака» на 95-й минуте Кадр со съемок 8-го сезона сериала «Ходячие мертвецы» Поделиться:Сергей Дроняев Футбол утром в вашей почте Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра