РФПЛ. 21 тур. «Спартак» — «Оренбург» — 3:2. Фоторепортаж Сергея Дроняева

Автор: Сергей Дроняев 0 Comments
Минута молчания
Квинси Промес избивает штангу
Вся палитра эмоций этой встречи
Мяч зависал между футболистами
Иногда футболисты «Спартака» играли в «паровозик»
Луис Адриано не очень доволен тем, что у него забрали мяч
Максим Григорьев забрался на Дмитрия Комбарова
Иногда футболисты тренировали движения из водных видов спорта
Оказалось, нога Сальваторе Боккетти все же длиннее
Роберт Евдокимов пошел выяснять отношения
Слева направо: процесс выпрыгивания футболиста
Михаил Кержаков пытается разглядеть Квинси Промеса
Роман Зобнин в этой встрече забил 2 гола
Квинси Промес добыл победу для «Спартака» на 95-й минуте
Кадр со съемок 8-го сезона сериала «Ходячие мертвецы»
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