РФПЛ. 21 тур. ЦСКА — «Крылья Советов». 2:1. Фоторепортаж Сергея Дроняева Автор: Сергей Дроняев Апр 02, 2017 0 Comments РепортажиФото Болельщики знают, что пожелать Понтусу Вернблуму Игорь Акинфеев сыграл матч не в Лиге чемпионов, но установил рекорд Молодое поколение ЦСКА Бибрас Натхо — самый фотогиеничный футболист ЦСКА Футболистам «Крыльев» без разницы с кем бороться за мяч Бибрас Натхо выясняет, у кого лучше растяжка Паскуато увидел схему, как забить ЦСКА Переводчик помогает Виктору Гончаренко понять рэп Оланаре Артем Громов простоял весь матч в одном положении Александр Глеб с ужасом обнаруживает, что папал не в лондонский «Арсенал» Василий Березуцкий сделал двойной прыжок, чтобы переиграть соперника Вадим Скрипченко показывает прекрасную дорогу Мяч сросся с лицом Виктора Васина Виктор Гончеренко проверяет качество бутс Алексея Березуцкого Сергей Корниленко не дает Василию Березуцкому добраться до мяча Алан Дзагоев слушает самарские шутки Поделиться:Сергей Дроняев Футбол утром в вашей почте Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра