РФПЛ. 20 тур. «Локомотив» — «Спартак». 1:1. Фоторепортаж Сергея Дроняева Автор: Сергей Дроняев Мар 19, 2017 0 Comments РепортажиФото «Локомотив» подписал нового нападающего в пару к Ари Артем Ребров играет в вышибалы с футболистами «Локомотива» Мяч приклеился к голове Мануэла Фернандеша Дмитрий Тарасов думал, что Самедов все еще играет за «Локомотив», поэтому не стал отбирать мяч Судья не разрешил Зе Луишу садиться на голову Дмитрию Тарасову Ари не стал прощать бывших одноклубников Юрий Семин виртуозно передает бутылку с водой Квинси Промес с багажом Аленичева Игорь Денисов не пускает Квинси Промеса к мячу Юрий Семин показывает технику работу с мячом Болельщики «Локомотива» снова сомневаются Семейные отношения в «Спартаке» Массимо Каррера запел после гола Промеса Виталий Денисов умеет говорить «нет» арбитрам Юрий Семин хоть и кричал на Игнатьева, но не разочаровался в нем Ари совершил результативный камбек Поделиться: Футбол утром в вашей почте Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра