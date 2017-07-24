РФПЛ. 2 тур. «Динамо» — «Урал» — 0:1. Фоторепортаж Сергея Дроняева Автор: Сергей Дроняев 12:22, 24.07.2017 0 РепортажиФото «Урал» бил в створ не часто, а с ударом Максима Григорьева у Антона Шунин проблем не возникло. «Динамо» без Самбы — не «Динамо». При погружении на глубину важно не забыть плавки. Кирилл Панчено в ожидании боя Мейвейзера против МакГрегора, Игра со стулом. Победитель только один. На Матч ТВ дебютировала девушка-комментатор — Евгения Перунова. Make love not war. Последствия мутации игроков «Динамо» в ФНЛ. Никогда не поздно стать Индианой Джонсом. Каждый футболист имеет право на паузу для массажа. Когда ты удобно прилег, а тебя заставляют работать. На концерте Ольги Бузовой. Во время игры «динамовцы» представили новый магазин атрибутики. Игра: Газон — это лава. Футбол в Химках напоминал регби. Отбей краба! Море волнуется раз… «Урал» вырвал победу на последних минутах. Африканский легионер молится, чтобы избавиться от нароста на ноге. После двух туров «Динамо» имеет всего два очка. Поделиться:Сергей ДроняевФотокорреспондент еженедельника «Футбол» Футбол утром в вашей почте Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра