РФПЛ. 2 тур. ЦСКА — «Локомотив» — 1:3. Фоторепортаж Сергея Дроняева Автор: Сергей Дроняев 12:26, 22.07.2017 0 ГлавноеРепортажиФото Зоран Тошич попрощался с армейским клубом Кое-кому выпал шанс попасоваться с Аланом Дзагоевым Понтус Вернблум вдохновляется красивым полетом соперника В пылу борьбы ноги игроков часто оказывались на уровне голов «Локомотив» во главе с Юрием Палычем весь в игре Остановить Марио Фернандеса зачастую можно было только жестким подкатом Ярость Игоря Акинфеева после пропущенного гола Джефферсон Фарфан отмечает свой первый мяч в новом сезоне Ари делает все, чтобы мяч не долетел до ворот Гильерме Сотрудник тренерского штаба показывает футболистам, как надо правильно бить по мячу Даже эмоциональный Ари не может вывести из себя хладнокровного Сергея Карасева Марио Фернандес не боялся идти верховую борьбу, несмотря на повреждение лица Фернандешу достается по ногам от Витиньо Мастер-класс по культуре паса от Виктора Гончаренко Футбольный канкан в исполнении Вернблума и Тарасова Тошич поддерживает свою бывшую команду во весь голос и даже громче Футболисты не боялись использовать приемы карате Федор Чалов пытается ускользнуть от Дмитрия Баринова Тренеры прямо во время игры заставляют Фернандеша учить матчасть Дмитрий Тарасов своим голом окончательно убил интригу Юрий Семин в восторге от победы над ЦСКА Боковой судья успокаивает получишвего по ногам Ари, но с Семиным этот фокус не пройдет Виктор Гончаренко недоволен действиями своей команды Ари получил серьезную травму и покинул поле на носилках Березуцкий в полушпагате пытается остановить Фернандеша У Марио Фернандеса нет слов, чтобы описать эмоции. Зато они есть у Тарасова Взгляд у Оланаре такой, будто он первый раз видит мяч Юрий Семин предостерегает своих футболистов от потери концентрации Поделиться:Сергей ДроняевФотокорреспондент еженедельника «Футбол» Футбол утром в вашей почте Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра