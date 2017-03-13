РФПЛ. 19 тур. Спартак — Анжи — 1:0. Фоторепортаж Сергея Дроняева Автор: Сергей Дроняев Мар 13, 2017 0 Comments ГлавноеРепортажиФото Гурам Тетрашвили пытается копировать Ивелина Попова Фернандо бросает Филиппа Будковского через бедро Когда пытаешься выделиться из толпы Квинси Промес не дает мячу потеряться в пространстве Маленькие дети сильно испугаются, если Александр Егоров придет к ним во снах Александр Самедов взглядом гипнотизирует мяч Фернандо нашел нового друга на поле Зе Луиш научился шагать по воздуху Когда зачитываешь под биты Александр Самедов вернулся домой Мяч пытается слиться с толпой болельщиков Сердар Таски иногда пытался проткнуть соперников бутсой Александр Григоряна стал иконой стиля российского футбола Иногда нога Промеса превращается в волшебную палочку, и он управляет мячом на расстоянии Легкой эротики вам в ленту Зе Луиш сыграл всего лишь один матч, но уже стал «своим» Поделиться: Футбол утром в вашей почте Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра