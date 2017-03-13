РФПЛ. 19 тур. Спартак — Анжи — 1:0. Фоторепортаж Сергея Дроняева

Автор: Сергей Дроняев 0 Comments
Гурам Тетрашвили пытается копировать Ивелина Попова
Фернандо бросает Филиппа Будковского через бедро
Когда пытаешься выделиться из толпы
Квинси Промес не дает мячу потеряться в пространстве
Маленькие дети сильно испугаются, если Александр Егоров придет к ним во снах
Александр Самедов взглядом гипнотизирует мяч
Фернандо нашел нового друга на поле
Зе Луиш научился шагать по воздуху
Когда зачитываешь под биты
Александр Самедов вернулся домой
Мяч пытается слиться с толпой болельщиков
Сердар Таски иногда пытался проткнуть соперников бутсой
Александр Григоряна стал иконой стиля российского футбола
Иногда нога Промеса превращается в волшебную палочку, и он управляет мячом на расстоянии
Легкой эротики вам в ленту
Зе Луиш сыграл всего лишь один матч, но уже стал «своим»
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Сергей Дроняев

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