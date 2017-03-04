РФПЛ. 18 тур. ЦСКА — Зенит — 0:0. Фоторепортаж Сергея Дроняева

Автор: Сергей Дроняев 0 Comments
Твое лицо, когда думаешь, кто виноват в плохой игре: судьи или соперники
Игра была настолько скучная, что Мирча Луческу зачитал рэп на румынском
Оланаре показывает чудеса растяжки
Болельщики развлекали себя, как могли
Маурисио и Дзагоев половину матча танцевали самбу
На матче ЦСКА — «Зенит» было обнаружено лицо российского футбола
Игорь Акинфеев очень любит обниматься с мячем
Виктор Гончаренко подарил мяч Дзагоеву
Головин подбил глаз Хави Гарсии
Понтус Вернблум пытался откусить кусочек от Маурисио
Игру могла расшевелить только красная карточка [нет]
Березуцкий и Васин ввинчивают ноги Головину
Алан Дзагоев пытался взять автограф у Йона Молло
Сцена «Последний день Помпеи» на поле РФПЛ
Молло и Дзагоев пытались вдвоем контролировать мяч
Дружеские обнимашки — закономерный итог такого матча
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Сергей Дроняев

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