РФПЛ. 18 тур. ЦСКА — Зенит — 0:0. Фоторепортаж Сергея Дроняева Автор: Сергей Дроняев Мар 04, 2017 0 Comments ГлавноеРепортажиФото Твое лицо, когда думаешь, кто виноват в плохой игре: судьи или соперники Игра была настолько скучная, что Мирча Луческу зачитал рэп на румынском Оланаре показывает чудеса растяжки Болельщики развлекали себя, как могли Маурисио и Дзагоев половину матча танцевали самбу На матче ЦСКА — «Зенит» было обнаружено лицо российского футбола Игорь Акинфеев очень любит обниматься с мячем Виктор Гончаренко подарил мяч Дзагоеву Головин подбил глаз Хави Гарсии Понтус Вернблум пытался откусить кусочек от Маурисио Игру могла расшевелить только красная карточка [нет] Березуцкий и Васин ввинчивают ноги Головину Алан Дзагоев пытался взять автограф у Йона Молло Сцена «Последний день Помпеи» на поле РФПЛ Молло и Дзагоев пытались вдвоем контролировать мяч Дружеские обнимашки — закономерный итог такого матча Поделиться: Футбол утром в вашей почте Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра