РФПЛ. 17-й тур. ЦСКА — «Урал» — 4:0. Фоторепортаж Автор: Сергей Дроняев Дек 03, 2016 1 Comments РепортажиФото Георги Миланов играет локтями против невидимых соперников В этом матче Николай Заболотный редко встречался с мячом Георги Миланов в шортах вынес мяч с игры Бибрас Натхо посадил мяч в огороде стадиона ЦСКА Твои эмоции, когда зашла ставка Федор Чалов забил свой первый мяч за ЦСКА 1 фотография — 2 эмоции На фанатскую трибуну ЦСКА пришли вейперы Медики поймали Лунгу В этом сезоне судьи используют новый спрей для обуви Рука Василия Березуцкого вросла в голову Романа Павлюченко Марио Фернандес получил тяжелую травму Холод сковал мышцы лица Бибраса Натхо «Медленно подсекаешь и…» Люди в черном. Начало Поделиться:Футбол утром в вашей почте Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра
One thought on “РФПЛ. 17-й тур. ЦСКА — «Урал» — 4:0. Фоторепортаж”
Наша компания — EКO TEC делает изготовление эко – технологий в области садоводства, а так же обустройства коттеджей и т.д.. Наша компания приобрела значительны опыт в данной области, который применяем, в нашей работе. Благодоря этому наша продукция имеет отличное качество по ссылке http://teplitca.kiev.ua/ агроволокно магазин.