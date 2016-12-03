РФПЛ. 17-й тур. ЦСКА — «Урал» — 4:0. Фоторепортаж

Автор: Сергей Дроняев 1 Comments
Георги Миланов играет локтями против невидимых соперников
В этом матче Николай Заболотный редко встречался с мячом
Георги Миланов в шортах вынес мяч с игры
Бибрас Натхо посадил мяч в огороде стадиона ЦСКА
Твои эмоции, когда зашла ставка
Федор Чалов забил свой первый мяч за ЦСКА
1 фотография — 2 эмоции
На фанатскую трибуну ЦСКА пришли вейперы
Медики поймали Лунгу
В этом сезоне судьи используют новый спрей для обуви
Рука Василия Березуцкого вросла в голову Романа Павлюченко
Марио Фернандес получил тяжелую травму
Холод сковал мышцы лица Бибраса Натхо
«Медленно подсекаешь и…»
Люди в черном. Начало
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Сергей Дроняев

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One thought on “РФПЛ. 17-й тур. ЦСКА — «Урал» — 4:0. Фоторепортаж

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