РФПЛ. 12 тур. «Локомотив» — «Динамо» — 3:0. Фоторепортаж Сергея Дроняева

Автор: Сергей Дроняев 0
Московское дерби для тех, кто отказался болеть за «Спартак» или ЦСКА. Редкие кадры.
Дмитрий Тарасов — конечная остановка для «Динамо».
Улов операторов.
Отказывается контактировать с Дмитрием Тарасовым не только Ольга Бузова.
Алексей Смертин озадачен, потому что не знает, за кого сопереживать. Роман Широков же не выступал ни за одну из игравших команд.
Московское танго.
Фернандеш набрал сумасшедшую форму.
От беспомощности бело-голубым оставалось только выть.
Миранчук проходит соперника на одной ноге.
Дмитрий Булыкин без варежек.
Игорь Денисов против бывшей команды.
Руководство «Локомотива» пока не осознало взлета команды.
Юрий Семин на просмотре игроков.
Игнатьев: «Покажи! Ну, хоть одним глазком».
Сбыт атрибутики в исполнении динамовских фанатов.
Выход главной звезды «Локомотива».
Проход закрыт.
Встреча старых друзей.
Новые сестры Олсен.
Наградные шарфы.
«Динамо» с верой в лучшее.
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Сергей Дроняев

Фотокорреспондент еженедельника «Футбол»

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