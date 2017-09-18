РФПЛ. 10 тур. ЦСКА — «Ростов» — 2:0. Фоторепортаж Сергея Дроняева Автор: Сергей Дроняев 15:18, 18.09.2017 0 В центре вниманияГлавноеРепортажиФото Белорусское дерби Гончаренко и Кучука, Понтус Вернблум открыл третью сотню. Швед с 2012 года в ЦСКА, Болельщики почтили память Сергея Перхуна, трагически ушедшего 16 лет назад. Витиньо был выше всех игроков на поле. Так, что мог положить локоть на соперника. Фернандес и конкур. Попробуй отними. Кучук остался недоволен игрой Дядюна. Олег Корнаухов и Мария Макарова наблюдали за футболом из клубной студии. Александр Головин вел партнеров за собой. Виктор Васин в этом матче отказался от пасов вратарю. Леонид Кучук наглядно объясняет, как нужно обыгрывать ЦСКА. Аарон Оланаре теперь раздает листовки. Алексею Ионову досталось от бывших партнеров. Думай как мяч, будь мячом! Понтус Вернблум умеет находить друзей. Алан Дзагоев и футболка. Тимур Жамалетдинов в этот раз не забил. Тот самый незасчитанный гол Марио Фернандеса. Арбитр оказался прав. Когда не получилось «положить корпус» Будущие участники аншлага на стадионе ЦСКА. Поделиться:Сергей ДроняевФотокорреспондент еженедельника «Футбол» Футбол утром в вашей почте Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра