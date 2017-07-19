РФПЛ. 1 тур. «Динамо» — «Спартак» — 2:2. Фоторепортаж Сергея Дроняева Автор: Сергей Дроняев 18:39, 19.07.2017 0 ГлавноеРепортажиФото Шпион из ЦСКА записал все подробности матча Рукалицо Кошмар еще впереди Массимо Каррера перед матчем был приветлив За мячом не занимать Денис Глушаков уходит от подката Антон Шунин — полет во сне Радость первого гола VIP-разборки Луис Адриано опять попал Месть Жиробаса или Неуловимый мститель Бразилец на кортах По заветам Слуцкого Вокруг смеха Картинка с выставки Панченко может забивать и в РФПЛ Тяжелый случай Это нога того,кого надо нога Хип-хоп Мяч за секунду до встречи с Вандерсоном Праздник на динамовской улице Спартаковцы споткнулись о динамовский барьер Поделиться:Сергей ДроняевФотокорреспондент еженедельника «Футбол» Футбол утром в вашей почте Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра