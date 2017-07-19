РФПЛ. 1 тур. «Динамо» — «Спартак» — 2:2. Фоторепортаж Сергея Дроняева

Автор: Сергей Дроняев 0
Шпион из ЦСКА записал все подробности матча
Рукалицо
Кошмар еще впереди
Массимо Каррера перед матчем был приветлив
За мячом не занимать
Денис Глушаков уходит от подката
Антон Шунин — полет во сне
Радость первого гола
VIP-разборки
Луис Адриано опять попал
Месть Жиробаса или Неуловимый мститель
Бразилец на кортах
По заветам Слуцкого
Вокруг смеха
Картинка с выставки
Панченко может забивать и в РФПЛ
Тяжелый случай
Это нога того,кого надо нога
Хип-хоп
Мяч за секунду до встречи с Вандерсоном
Праздник на динамовской улице
Спартаковцы споткнулись о динамовский барьер
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Сергей Дроняев

Фотокорреспондент еженедельника «Футбол»

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