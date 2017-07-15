Пятый элемент. Как «Спартак» впервые завоевал Суперкубок России

Похоже, что мода на 1990-ые возвращается. «Спартак» — снова чемпион, а Юрий Семин завоевывает кубки. Матч двух московских великанов должен был определить, кто готов к старту сезона лучше. Еженедельник «Футбол» побывал на обновленном стадионе в Черкизово и своими глазами увидел 120 минут бескомпромиссного дерби.

Обновленный стадион в Черкизово походил на большой бар, где полно мониторов, а заполненные трибуны, как замена тематическим фотообоям. Арена «Локомотива» теперь имеет четыре дополнительных табло по углам. Перед матчем болельщикам показали ролик, в котором Алексей Смертин предупредил, что стадион — не место для дискриминации и других проявлений нетерпимости, а затем картинка продемонстрировала Дениса Глушакова, нынешнего капитана — «Спартака» и в недавнем прошлом — лидера «Локомотива». Тут же забурлила, словно недовольный рой пчел, южная трибуна.

Матч сопровождала церемония открытия, по своей красочности ни в чем не уступившая той, что была в Санкт-Петербурге на Кубке конфедераций. 16 человек в костюмах то ли ниндзя, то ли просто в дождевиках с крыльями по-шахматному разделились на «белых» и «черных» и устроили танцевальное шоу. Главное представление началось с выходом команд на поле. Фанаты «Спартака» подготовили полотно, состоящее из двух частей. Вместе оно изображало все трофеи, выигранные «красно-белыми». «Нам нужен пятый элемент славных побед», — с таким требованием фанаты обратились к своим футболистам. А на трибуне напротив был растянут баннер с изображением Юрия Семина и Дмитрия Лоськова с гордой подписью «История побед». Это же полотно накрыло Виталия Денисова, который из-за травмы не попал в заявку на матч, но решил поддержать одноклубников с фанатской трибуны.

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Почетное право развести мяч в центре поля предоставили звездным болельщикам клубов-участников матча — Валерию Баринову и Денису Мацуеву. Желание победить разделяли не только трибуны. Футболисты с первых минут вышли в боксерский размен ударами, но такой темп выдержали лишь 10 минут. «Локомотив» начал профилироваться исключительно на контратаках, в то время, как «Спартак» по-чемпионски контролировал мяч, но по опасным моментам оппонентов не переигрывал. Возможно, легкая утомляемость «железнодорожников» вызвана тем, что вся команда на стадион добиралась на МЦК. Подобную акцию испортило то, что в вагоне футболистов окружали преимущественно болельщики «Спартака», не скрывавшие своего презрения. Доминация чемпионов чувствовалась и на трибунах. Примерно на одного поклонника «Локо» приходилось три человека в красно-белой атрибутике.

Самый резонансный момент встречи произошел на 75-й минуте. Дмитрий Тарасов пошел в подкат в ноги Луиса Адриано, после чего бразилец поднялся на ноги и в борьбе за мяч ударил опорника «Локо» локтем в лицо, а затем еще и ногой наступил в живот. Арбитр Владислав Безбородов проигнорировал стык, зато выдал «предупреждение». Впоследствии Юрий Семин обвинит в поражении судейство, а во время награждения подойдет разбираться с Сергеем Прядкиным и откажется от медали. «Я давно говорил, что только видеоповторы могут спасти российский футбол. Адриано должен был получить вторую желтую карточку и удаление. Суди честно! Он испортил матч», — заявил после матча Юрий Семин.

В основное время команды так и не забили, а матч все больше напоминал жвачку сэра Алекса Фергюсона — резиновую и бесконечную. Кардинально все поменялось в первом экстра-тайме. Откровенно уставший «Локомотив» неожиданно взбодрился после напутствий Юрия Семина и полетел, как Сапсан. Открытыми зонами воспользовались «красно-белые». Лоренсо Мельгарехо через центр вырезал пас на Луиса Адриано, после чего тот закрыл мяч корпусом и пробил точно в ближний для Гильерме угол. «Красно-белые» не просто ошалели от радости, а попросту сошли с ума. Один из болельщиков встал со своего места, выбежал на лестницу и лбом пробил заградительное стекло. Нос был сломан, а стекло разбито. И это на миролюбивой центральной трибуне.

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Вскоре «Локомотив» окончательно оголил защиту и быстро получил токовую разрядку в виде второго пропущенного гола. Это Квинси Промес пробежался по левому краю и ударом в ближний угол вновь поймал нескладно сложившегося Гильерме.

Тогда фанатов «красно-зеленых» стало поистине жалко. Большинство из них потянулось к выходу до финального свистка, а самые верные остались до конца. Для них Мануэль Фернандеш забил со штрафного и усилил интригу на концовку. «Спартак» довел матч до победы и впервые в истории выиграл Суперкубок страны. Лучшим игроком поединка был признан автор победного гола – Квинси Промес. В своем инстаграме он написал, что Москва окрашена в красный цвет.

Текст: Юрий Алеманов

Фото: Сергей Дроняев

Юрий Алеманов Автор колонки о французском футболе. Напоминаю о тех, кого вы могли уже забыть в рубрике «Вспомнить всех». Люблю в футболе итальянскую страсть и английский антураж. В еженедельнике с 2015 года.