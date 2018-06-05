Пропускной пункт. Сборная России снова не смогла победить. На этот раз Турцию

Россия провела последний контрольный матч перед чемпионатом мира. В соперниках у нашей команды была сборная Турции, которая в первенстве планете не участвует, но на игру с хозяйкой ЧМ настроилась серьезно. Встреча закончилась вничью 1:1. На гол Александра Самедова до перерыва, соперник ответил забитым мячом Юнуса Малли — во втором тайме.

Погода в Москве была в этот вечер не из лучших. Большие тучи нависли над «ВЭБ-Ареной», проливая дождь. Атмосфера была совсем не похожа на ту, что царила на Песчаной день назад, во время тренировки сборной России. Но болельщиков это не смущало – они шли к стадиону в хорошем настроении. С флагами, шарфами, распевая песни и кричалки. Казалось, что чемпионат мира уже пришел в Москву. Подобная обстановка внушала оптимизм.

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Турецкие болельщики тоже решили посетить столицу, но шли в стороне от всех отдельной группой, будто побаиваясь хозяев. Но их опасения были напрасны.

Местные выглядели дружелюбными и готовыми к встрече множеством иностранных гостей, которые захлестнут Россию уже на следующей неделе.

На трибунах стадиона болельщики развернули баннер «В добрый путь», предвещая скорый старт группового этапа ЧМ. Да и в целом антураж игры не был похож на антураж рядового товарищеского. Все понимали, что этот матч важен с точки зрения психологии и настроя на главный турнир, поэтому не смогли оставить сборную без поддержки в такой день.

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Встреча началась неспешно. Команды не стали идти вперед с первых минут, желая получше понять план оппонента на игру и стратегию его действий. Из-за этого матч смотрелся немного блекло. Ударов по воротам никто не наносил, а опасные атаки можно было пересчитать по пальцам, даже если какие-то отсутствуют.

Спустя полчаса игры сборная России смогла нанести первый удар в створ ворот. О, чудо – он оказался удачным. Автором гола на 35-й минуте стал Александр Самедов. Турки явно такого не ожидали.

Следующие 10 минут они смотрелись беспомощными. Но российские футболисты не смогли воспользоваться подарком – не хватило удачи в завершающей стадии атак. На перерыв Россия ушла в лидерах, но игра была далека от идеала.

Второй там не особо изменил картину. Россия хотела забить, но не могла. Турция создавала ощущение туристов, которые просто приехали побегать по хорошим московским газонам. Сам матч стал жестче и желтые карточки посыпались одна за другой. Сложилось ощущение, что игра перестала быть товарищеской. Моментов больше не стало – стало больше глупых ошибок.

Одной из таких ошибок и воспользовалась турецкая сборная. Юнус Малли выскочил на заброс, воспользовавшись дырой в обороне сборной России, затем сместился к штрафной и из-под Игнашевича пробил в левый угол, и Акинфеев не дотянулся.

Забавно, что голевую передачу записал на свой счет голкипер гостей Серкан Кырынтылы. С такими ошибками на ЧМ прощать никто не будет, и этот звоночек очень тревожит. Представьте если такое прилетит России в матче с Саудовской Аравией, а потом те уйдут в оборону и не позволят сравнять счет…

Больше в матче не было ни голов, ни даже ударов в створ от сборной России. В самом конце мог забить Федор Смолов, но бесславно промазал из убойной позиции. Дзюба на поле так и не появился, а Черчесов после матча сказал, что не обязан его выпускать.

Итоги матча неутешительные. Последний раз россияне играли на ноль год назад – против Новой Зеландии на Кубке конфедераций. После этого пропускали много и от всех, с кем играли. Не удержали ворота на замке и теперь. Черчесов стал первым тренером сборной России, не победившим в семи матчах подряд. Чемпионат мира – последняя возможность закончить эту серию. Но как-то за все это очень боязно.

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Добавил позитива только главный тренер турок Мирча Луческу. После матча он признался в чувствах российской команде и пожелал дойти до полуфинала:

Я фанат сборной России, надеюсь команда дойдет до полуфинала. У меня есть в этой команде хорошие друзья. Те, кто был моими учениками в «Зените», я очень горжусь ими. Этот матч был трудным, мы не дали русским показать все, на что они способны. Буду надеяться, что они учтут свои ошибки и на чемпионате мира России не смогут помешать.

Товарищеский матч

РОССИЯ — ТУРЦИЯ — 1:1 (1:0).

Москва. 5 июня.

Стадион «ВЭБ Арена». 27423 зрителя.

Судья: Овидиу Хацеган (Румыния).

Россия: Акинфеев, Игнашевич, Кутепов, Жирков, Смольников (Фернандес, 77), Газинский (Кудряшев, 77), Зобнин (Кузяев, 90), Самедов (Ан. Миранчук, 87), Головин, Дзагоев (Ал. Миранчук, 61), Смолов.

Турция: Кырынтылы, Айхан, Сеюнджю, Калдырым, Озбайраклы (Чинер, 90), Йокушлу, Кахведжи (Малли, 46), Текдемир (Топал, 46), Ундер (Гюрлер, 76), Язиджи (Огузхан, 46), Караман (Акбаба, 82).

Голы: 1:0 — Самедов (35), 1:1 — Малли (60).

Предупреждения: Йокушлу (51), Дзагоев (54), Жирков (56), Калдырым (71), Акбаба (87).

4 (1) удары (в створ) 6 (2)

15 фолы 17

4 угловые 6

5 офсайды 3

42 % владения мячом 58

Расписание всех матчей группового этапа ЧМ-2018

Текст: Евгений Морозов

Фото: Сергея Дроняева, твиттер РФС