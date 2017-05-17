Поставить на скачку. Как в России создать клубное ТВ

Четыре последних года видеохостинги уверенно копают могилу традиционному телевидению. Ролики на YouTube смотрит 81% населения России. Для сравнения: Первый канал охватывает только 77%, «Россия» — 76%. И когда оба федеральных канала равнодушны к футболу, он ищет другие пути к сердцам и глазам болельщиков. Теперь почти все российские клубы страны имеют свое телевидение. Еженедельник «Футбол» побывал в студии CSKA TV – одного из лучших клубных каналов страны, и рассказывает о том, как армейцы создают прогрессивный контент.

До начала сезона YouTube-канал ЦСКА ничем не выделялся на фоне других. Все те же послематчевые пресс-конференции, интервью, обзоры прошедших игр и в редких случаях промо-ролики. С появлением собственного стадиона для армейцев началась новая глава истории, в том числе и в области медиа. «У нас выработана целая концепция по развитию клубного ТВ, с постоянным вещанием и с самыми разными программами: историческими, молодежными, про фанатов и выезды. И тот опыт, что накопили лучшие клубы мира, мы собираемся реализовать», — рассказывает Михаил Санадзе, заместитель директора по связям с общественностью и информационной политике и ответственный за большинство проектов нового направления.

Ингредиент №1 – задействовать болельщиков

Первыми на CSKA TV стали выходить превью к домашним играм уже на постоянной основе. Это небольшие жизненные зарисовки с участием болельщиков ЦСКА. В роликах они чаще всего выступают в роли камео. Были попытки весьма удачные, а бывали и откровенно неоднозначные, как, например, перед игрой с «Локомотивом» (4:0), где на станции МЦК армейские фанаты с боевым настроем ждали таких же агрессивно настроенных представителей «железнодорожников». Вместо этого из вагона вышли симпатичные девушки в шарфах «Локо» и просто с улыбкой прошли мимо. В пресс-службе красно-зеленых восприняли этот ролик негативно, а пресс-атташе Андрей Бодров оценил креатив коллег из ЦСКА, назвав юмор «даже не солдатским, а на уровне приписного свидетельства».

Ингредиент №2 – купить камеру GoPro и вести влоги

Очереди у касс, встреча автобусов с командами, разговоры футболистов перед матчем, раздевалки, инструктаж стюардов, комментаторская кабинка, позиция у бровки для резервного арбитра, фанатская трибуна и ее огненная поддержка, эмоции детей и их родителей. Все, что нельзя увидеть по телевизионной картинке, ЦСКА приоткрывает в проекте «Вокруг матча». С десятков разнообразных ракурсов творческая команда армейцев из 3-4 человек передает атмосферу домашних игр в 15-минутном ролике.

РФПЛ. 26 тур. ЦСКА — «Спартак» — 1:2. Фоторепортаж Сергея Дроняева

Выездную составляющую антуража показывает «Красно-синий влог». Тут задействован всего один человек – давний корреспондент армейского клуба Роман Ляховенко. Используя камеру GoPro, он снимает вылет команды из Москвы, непосредственно внутри самолета берет многочисленные интервью у футболистов и тренерского штаба, а внутри стадиона делится футболом за воротами, не забывая про гостевую трибуну.

Ингредиент №3 – показывать футболистов в нетипичных ситуациях

Зимой ЦСКА выпустил серию новогодних видеороликов. Алан Дзагоев, делающий снежинки из бумаги, Зоран Тошич, смотрящий в компании Понтуса Вернблума «Иронию судьбы», Дед мороз с детским шампанским для Федора Чалова, русским разговорником для Марио Фернандеса и целой плошкой сухарей для Игоря Акинфеева — все это армейские поклонники оценили и отметили необычный креативный подход вовсе не на уровне приписного свидетельства.

Главной же новинкой весны в красно-синем репертуаре стало шоу «По коням!», на съемки которой мы приехали за несколько часов до начала дерби со «Спартаком». Концепция программы состоит в том, чтобы выходить в прямой эфир из специальной студии до старта домашнего матча, в перерыве и после него. Пока ничего подобного в нашем футболе никто не делал.

«У нас появилось понятие, что существует промежуток времени перед игрой, когда болельщики в ожидании предвкушают матч. Те, кто заранее приходит на стадион, могут посмотреть программу на многочисленных мониторах, те, кто ждет матч дома, – в интернете на нашем канале», — говорит Михаил Санадзе и приглашает из пресс-зоны на третий этаж стеклянного офиса, где собственно и находится студия CSKA TV. Сама студия расположена между фанатской трибуной и семейным сектором и дает обзор с угла поля.

Виктор Гончаренко: «Пытаюсь выжать максимум с теми, кто у меня есть в ЦСКА»

Ингредиент №4 – нанять на роль ведущего футболиста, ранее игравшего за ваш клуб

Первое, что мы видим, – это большое количество профессиональной аппаратуры, в том числе и три камеры. Одна из них закреплена на специальных рельсах. Вся дорогостоящая техника взята в аренду. Сразу создается впечатление, что здесь пройдут съемки не футбольной программы, а сериала про офис.

На удобном синем диване в роскошном костюме Олег Корнаухов «прогоняет» сценарий. Экс-защитник ЦСКА, а ныне тренер армейских воспитанников был выбран на роль ведущего «По коням!». На вопрос, видит ли он себя полностью в новой профессии, Олег пожимает плечами:

— Однажды моя мечта сбылась — я попал в клуб, за который болел с 5-6 лет, а теперь в нем работаю. Я по-прежнему чувствую себя тренером, но быть ведущим тоже очень интересный опыт. Мечтой живу и дальше: хочу когда-нибудь возглавить большой ЦСКА как тренер.

— Олег, а вы готовы, если ЦСКА вырвет «золото» у «Спартака», прийти на съемки в трусах, как Гари Линекер, или совершить нечто столь же безумное?

— Для меня нет проблем прийти на эфир в трусах, тем более если это будет смотрибельно, а ради ЦСКА готов на многое, потому что всей душой болею за нашу команду.

Несмотря на опыт эксперта в программах «Матч ТВ», Олег до сих пор испытывает волнение от съемок. Но признается, что оно совсем другое, нежели перед важными футбольными поединками.

Ингредиент №5 – найти ведущую не только профессиональную, но и симпатичную

Поддержкой и советом Олегу помогает соведущая – Катерина Кирильчева. Она вышла из %B

Юрий Алеманов Автор колонки о французском футболе. Напоминаю о тех, кого вы могли уже забыть в рубрике «Вспомнить всех». Люблю в футболе итальянскую страсть и английский антураж. В еженедельнике с 2015 года.