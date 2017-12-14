Пески времени. Как московский «Спартак» вернулся на 30 лет назад

Пока любители хоккея гадают, как после допингового скандала будет выглядеть на Олимпиаде в Пхенчхане сборная России, в КХЛ московский «Спартак» организовал для болельщиков настоящий праздник в стиле ретро. Яркие комбинезоны, джинсы-пирамиды, советские вымпелы и лозунги, выступление Аллы Пугачевой… Еженедельник «Футбол. Хоккей» вернулся в 1980-е и узнал, за что Леонид Брежнев любил «Спартак».

Мода на ретро

Проводить тематические матчи для «Спартака» не впервой. В 2015-м красно-белые выступили в специальной форме в стиле 1960-х годов и проиграли «Йокериту» (1:3). Год спустя москвичи победили ярославский «Локомотив» (2:1), а атмосферу 70-летнего юбилея клуба сопровождали самовары, шахматы, домино, армия пионеров и Сергей Гимаев с авоськой в руках. Мода НХЛ на тематические вечера медленно, но перекочевала в КХЛ и была адаптирована под нашего болельщика и наши стадионы.

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В этот раз организаторы пошли дальше и продумали каждую мелочь. О сопернике «Спартака» на ретроматч стало известно за месяц, поэтому у болельщиков было время подготовить тематическую одежду. По календарю регулярного чемпионата 9 декабря «Спартак» должен был принять словацкий «Слован».

«Предстоящий ретроматч мы посвящаем 80-м годам ХХ века. Это были годы больших перемен, которые оказали огромное влияние на последующую историю развития нашей страны. Это были и годы расцвета отечественного хоккея, когда наша страна доминировала на мировой арене, а игроков сборной СССР по именам и фамилиям знали все – от пионеров до бабушек у подъезда», — объяснил концепцию матча генеральный директор красно-белых Андрей Веревко.

Каратисты, пионеры, Пугачева

Хоккеисты в этот субботний день приехали к «Парку Легенд» на старых советских автобусах ЛиАЗ-677 и ЛАЗ-697. Кроме того, недалеко от арены любой желающий мог посмотреть на выставку ретроавтомобилей. Фойе было поделено на интерактивные зоны, показывающие, как жила страна 30 лет назад. Родители могли отвести детей на просмотр советских диафильмов, развлечь игровыми автоматами, купить тематические игрушки. Внутри арены звучали песни клуба бардов «Три аккорда», проходили соревнования обычных людей с профессиональными каратистами… Антураж был дополнен многочисленными изображениями советских вождей, постулатами и социалистическими призывами. Даже в пресс-центре на каждом столе стояла старая печатная машинка.

За несколько минут до начала матча во дворце выключили свет, на лед вышла Алла Пугачева и под яркими красными софитами исполнила песню «Айсберг». «Любимые, занимайтесь спортом! «Спартак» — чемпион!» — на прощание сказала Примадонна.

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«Товарищи, представляю составы играющих команд», — неожиданно из динамиков послышался до боли знакомый голос Леонида Володарского. В этот день голос всего СССР был диктором на стадионе. Под Гимн Советского Союза фанаты «Спартака» вывесили баннер с изображением чемпионского кубка 1967 года: «Все ты можешь! Все по силам!».

Для символического вбрасывания на лед были приглашены легенды красно-белых: Виктор Шалимов, Сергей Шепелев, Владимир Тюриков. После стартового вбрасывания картинку с телевизионных камер вывели на табло, но с привычным для старых советских приемников «снегом» и помехами.

На трибунах можно было заметить всех: каратистов, пионеров, офицеров, стиляг, гангстеров, Терминатора и даже болельщиков «Слована» (было их не больше 50 человек). Красно-белая масса заполнила арену практически до последнего кресла: 10 599 человек пришли насладиться праздником. Болельщики были настроены позитивно, и, несмотря на то что игра состоялась за день до футбольного дерби, активные ультрас ни разу не исполнили матерные кричалки. Лишний повод признать, что на хоккее прививается цивилизованная культура боления.

Фото на фоне ковров

За свою преданность болельщики получили первую шайбу быстро: уже на четвертой минуте отличился Вячеслав Лещенко с передачи объехавшего ворота соперника Дмитрия Калинина. «Слован» ринулся отбиваться, создал несколько опасных моментов, а подкрепил амбиции коллективной дракой у собственных ворот. Легкий мордобой позволил выпустить пар, и уже через минуту словаки сравняли счет благодаря Геноуэю Колби. «Не сыпь мне соль на рану», — зазвучало по арене. Оставалось 25 секунд до конца первого периода, когда капитан «Спартака» Дмитрий Калинин заработал второе очко и вывел вперед свою команду.

В перерыве болельщики продолжили бродить по арене в поисках любопытных занятий и интересных людей. На одном из этажей можно было взять автографы у спартаковских ветеранов. А на лед в это время вышел некто, напоминающий популярного автора и исполнителя Игоря Николаева, и спел.

Вся хоккейная борьба закончилась во втором периоде, когда москвичи на кураже заработали два большинства и умело реализовали их точными бросками Александра Осипова. Хоккеисты «Слована» могли смело уходить с площадки и идти фоткаться на фоне старых ковров в компании с болельщиками красно-белых. Эти настенные ковры стали главным антуражем фотокарточек болельщиков.

#Спартак установил рекорд посещаемости в российской истории. За победным #ретроматч `ем со Слованом на трибунах в Парке Легенд, 9 декабря, наблюдало 10599 зрителей. Предыдущий рекорд датируется 9 ноября 2016 года — во время встречи с «Магниткой» на трибунах собрался 10571 зритель. pic.twitter.com/rc4DjNBTKJ — Спартак Москва (@spartak_hc) December 10, 2017

В полнейшей эйфории «Спартак» с начала третьего периода понесся вперед и забросил еще четыре шайбы. Болельщики аплодировали стоя не только организаторам, проделавшим огромную работу, чтобы подарить людям праздник, но и своим хоккеистам, которые обыграли 13-ю команду «Запада» со счетом 8:2. «Спартак» впервые с сезона-2010/11 близок к выходу в плей-офф. Каждый красно-белый мечтает вернуть время, когда их клуб был одним из сильнейших в стране, а игроков насильно пытались переманить в ЦСКА. Организаторам хоть и всего на один день, но удалось включить «машину времени» и вернуться в ритмичные и незабываемые 80-е.

Текст: Юрий Алеманов

Фото: ХК «Спартак»